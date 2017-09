Lille : après son abandon à l'OM, Bielsa ne recommencera pas

En difficulté depuis le début de la saison à Lille, Marcelo Bielsa sera-t-il tenté de claquer la porte comme il l'avait fait à l'Olympique de Marseille en août 2015 ? Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC a promis de ne pas récidiver.

A Lille, Marcelo Bielsa assure qu'il ne démissionnera pas.

Une victoire en 6 journées de championnat, quelques choix critiqués, des tensions annoncées en interne… C'est certain, Lille n'avait pas imaginé un début de saison aussi compliqué. Dans ces conditions, on s'interroge forcément sur l'avenir de l'entraîneur Marcelo Bielsa.

Totalement imprévisible, l'Argentin avait soudainement quitté l'Olympique de Marseille en août 2015 après la 1ère journée de Ligue 1. Du coup, les journalistes présents en conférence de presse ont pris la température dans le Nord.

Bielsa revient sur son départ de l'OM

L'occasion pour Bielsa de revenir sur l'épisode marseillais. «J'ai démissionné de l'OM parce que trois jours avant le début du championnat, l'avocat de la propriétaire de Marseille (Margarita Louis-Dreyfus) et Philippe Pérez (ancien directeur général du club phocéen) sont venus me voir et m'ont dit : «On va vous enlever 10% de votre contrat» sans me donner aucun argument» , a raconté Bielsa.

«J'ai posé cette question : «Vous êtes sûrs de ce que vous faites ? Vous représentez le président et la propriétaire ?» Ils m'ont répondu : "Oui" . J'ai dit : "Très bien" et je suis parti, a-t-il poursuivi. C'est arrivé deux jours avant le match et j'ai démissionné. Et j'ai mis ça par écrit.» Une version qui confirme celle que le coach avait donnée à l'époque. Mais que le LOSC se rassure, Bielsa a promis de ne pas recommencer.

Lille ne craint rien, pour l'instant...

«Je ne démissionnerai pas, je ne renoncerai pour aucune raison, a annoncé le natif de Rosario. La seule possibilité pour que je cesse de travailler ici, c'est que je sois démis de mes fonctions. Et ça, ça ne dépend pas de moi. Il n'y absolument aucune possibilité que je renonce à mon poste. Affirmer cela, c'est un acte d'imprudence. J'ai une conviction tellement forte sur ce projet.»

«Pour ce qui dépend de moi, je vais continuer de travailler avec davantage d'efforts tous les jours, a-t-il certifié. Je ne m'en irai pas d'ici même si nous devons lutter pour le maintien tout le championnat.» En attendant, l'entraîneur lillois n'est pas surnommé El Loco pour rien… Si la situation des Dogues n'évolue pas, une démission de Bielsa ne serait pas une surprise.

Selon vous, Marcelo Bielsa finira-t-il la saison avec le LOSC ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.