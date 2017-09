OM : Mitroglou, c'est quoi le problème ?

Recruté dans les dernières heures du mercato d'été, l'attaquant Kostas Mitroglou n'a toujours pas disputé son premier match avec l'Olympique de Marseille. D'après RMC, une blessure mystérieuse est venue s'ajouter à la déchirure à la cuisse dont souffre déjà le Grec…

Pour l'instant, le cas Mitroglou demeure un mystère à l'OM...

Décidément, les supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas fini de se demander quand ils vont enfin pouvoir assister à la première de l'attaquant Kostas Mitroglou (29 ans) sous ses nouvelles couleurs.

Recruté pour 15 millions d'euros en provenance du Benfica Lisbonne lors du dernier jour du mercato d'été, le Grec avait indiqué lors de sa présentation souffrir d'une petite blessure à la cuisse dont il espérait se remettre en deux semaines.

Des examens pas rassurants du tout…

Mais les débuts de la recrue ont été progressivement reportés et alors que L'Equipe annonçait que celle-ci devrait être d'attaque dimanche (21h) pour la réception de Toulouse en Ligue 1, la radio RMC jette un froid ce mercredi. A en croire le média, la déchirure à la cuisse se révèle plus sérieuse que prévue. Et ce n'est pas tout ! La radio évoque également des tests physiques «laborieux» et, plus inquiétant encore, des examens complémentaires qui auraient mis en évidence un autre pépin physique sur lequel rien n'a filtré pour l'instant…

Des débuts repoussés au 15 octobre ?

Dans ces conditions, le buteur continue de s'entraîner seul, en marge de ses nouveaux coéquipiers, et le média indique qu'on ne devrait pas voir Mitroglou dimanche face au TFC, «sauf miracle» . Sa présence face à Salzbourg (28 septembre) en Ligue Europa et contre Nice (1er octobre) en Ligue 1 demeurerait même incertaine…

Le président Jacques-Henri Eyraud et ses équipes ont-ils été peu regardants sur l'état physique de l'Hellène afin de boucler son transfert dans les temps le 31 août ? En tout cas, le club ne s'empresse pas pour communiquer sur le sujet et les supporters olympiens vont peut-être devoir patienter jusqu'au déplacement à Strasbourg le 15 octobre pour voir la recrue à pied d'oeuvre… D'ici là, Valère Germain et l'inattendu Clinton Njie vont devoir continuer à assurer en pointe.

