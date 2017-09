Manchester United : Matic, c'est aussi l'un des très gros coups de l'été !

Arrivé cet été à Manchester United en provenance de Chelsea, Nemanja Matic apporte déjà beaucoup à la formation de José Mourinho. Le milieu de terrain serbe affiche des statistiques folles en Premier League avec les Red Devils.

Matic est déjà indispensable à Manchester United

Neymar, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont monopolisé l'attention cet été avec les sommes records dépensées par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. D'autres opérations ont peut-être fait moins de bruit, sans passer inaperçues, mais peuvent être considérées comme des très gros coups du mercato. C'est notamment le cas de Nemanja Matic (29 ans).

Le profil recherché par Mourinho

Si le transfert de Romelu Lukaku d'Everton à Manchester United pour 85 millions d'euros a attiré l'attention, et porte ses fruits avec les 6 buts en six matchs toutes compétitions de l'attaquant belge, c'est sans doute avec Matic que les Red Devils ont réalisé l'une des plus belles prises de l'été. Son départ de Chelsea pour 45 millions d'euros a rendu fou l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte. Et on peut le comprendre.

Le milieu de terrain serbe était le «chaînon manquant» dans le onze mancunien. Aux côtés de Paul Pogba, les Ander Herrera, Michael Carrick ou encore Marouane Fellaini, n'avaient pas le profil du joueur capable de ratisser tous les ballons et de distribuer le jeu désiré par José Mourinho. Avec l'arrivée du natif de Sabac, cela a changé.

Matic déjà si précieux...

D'après les statistiques d'Opta depuis le début de la saison, le milieu de terrain serbe est le joueur de Premier League qui a effectué le plus de tacles (12), et personne en a réussi autant que lui (9). L'ancien Blue est également celui qui a réalisé le plus d'interceptions (10). Dans le jeu, le Red Devil a effectué le plus de passes (372) et en a réussi le plus (332). C'est également le joueur qui a touché le plus de ballons (457). Impressionnant !

Mourinho a ainsi trouvé son joueur précieux défensivement et dans la construction. Et quand on observe les statistiques de Matic, ce n'est pas un hasard si Manchester United n'a encaissé que deux buts en championnat lors des cinq premières journées, durant le même match face à Stoke City (2-2). Ainsi, le pensionnaire d'Old Trafford affiche une moyenne de 0,4 but encaissé par match cette saison en championnat, contre 0,76 la saison passée. Et avec 3,2 buts marqués en moyenne (16 buts en 5 matchs), on ne peut pas dire que le leader de la Premier League se contente de bien défendre.

