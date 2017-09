PSG : 20 petites minutes et Lo Celso a déjà marqué des points ! Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 18/09/2017 à 12h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain en ce début de saison, le milieu offensif Giovani Lo Celso a signé une entrée en jeu déterminante dimanche contre l'Olympique Lyonnais (2-0). Encensé par l'entraîneur Unai Emery, l'Argentin dispose clairement d'une carte à jouer. Giovani Lo Celso a initié l'ouverture du score du PSG contre Lyon. «Quand le coach fait appel à moi, je suis toujours prêt.» Lorsqu'il a prononcé ces paroles en début de mois sur le site du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Giovani Lo Celso (21 ans) ne mentait pas. Sorti du banc à la 72e minute dimanche contre l'Olympique Lyonnais (2-0), l'Argentin a mis seulement 3 minutes pour se défaire de Kenny Tete, qui tenait jusque-là Neymar en échec, avant de signer le centre décisif qui a permis l'ouverture du score parisienne. L'Argentin a éclipsé Draxler Mais il serait injuste de résumer la prestation du Sud-Américain à cette seule action. Entré à la place d'un Julian Draxler très effacé en numéro dix dans le 4-2-3-1 concocté par l'entraîneur Unai Emery, l'ancienne pépite de Rosario Central a convaincu un cran plus bas avec le retour au 4-3-3. Avec sa vision du jeu, ses passes bien senties et ses qualités techniques, à l'image de son petit pont sur Ferland Mendy, Lo Celso a fait beaucoup de bien à son équipe. Malgré un temps de jeu limité jusqu'à présent (seulement 27 minutes jouées avant ce match toutes compétitions confondues cette saison), le joueur arrivé dans la capitale en janvier 2017 est donc parvenu à tirer son épingle du jeu, comme n'a pas manqué de le souligner le journaliste Pierre Ménès. «L'entrée de Lo Celso a fait du bien. Il fait l'unanimité à Paris. Le groupe se demande d'ailleurs pourquoi il ne joue pas plus», a glissé le chroniqueur de Canal +. Et le milieu de terrain francilien Adrien Rabiot ne lui a pas donné tort. Rabiot très confiant pour Lo Celso «Giovani est bien rentré. Il a bien apporté. Il a fait des bons centres. Il a été présent. C'est bien d'avoir un groupe où l'on sait que les joueurs qui entrent peuvent apporter et font souvent la différence», a souligné le Tricolore dans des propos rapportés par RMC. «C'est quelqu'un de super sympa et il fait de bonnes rentrées. Je ne doute pas qu'il aura plus de temps de jeu à l'avenir.» La belle copie du natif de Rosario n'a pas échappé à Emery, qui a encensé son jeune élément. «Lo Celso a fait une bonne entrée. Cela fait neuf mois qu'il est avec nous. Il travaille pour progresser et pour bien faire. À chaque fois qu'il joue, il fait de bonnes choses», a lancé le Basque. Dans la lignée de ses bonnes entrées en jeu de la fin de saison dernière, malgré la concurrence accrue, l'Argentin peut espérer avoir un rôle à jouer cette saison. Que ce soit au milieu de terrain comme alternative à l'inamovible trio Verratti-Motta-Rabiot si Emery maintient le 4-3-3, ou bien en numéro dix, son poste de prédilection, si le coach francilien tente de pérenniser le 4-2-3-1. Surtout si Javier Pastore reste abonné à l'infirmerie… D'après vous, quel rôle doit revenir à Giovani Lo Celso dans ce PSG ? A quel poste souhaitez-vous le voir évoluer ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS