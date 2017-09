Lyon : Ndombélé, une première rugissante

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée cet été à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé a crevé l'écran au milieu de terrain dimanche contre le Paris Saint-Germain (0-2) en Ligue 1. Une prestation remarquée.

Tanguy Ndombélé a donné du fil à retordre à Thiago Motta.

L'anecdote en dit long. Juste après son remplacement à la 72e minute face au Paris Saint-Germain (0-2) dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Tanguy Ndombélé (20 ans) est interviewé par l'inégalable Laurent Paganelli. Maladroitement, le consultant de Canal + interroge la recrue rhodanienne en pensant qu'elle s'appelle «Dembélé» !

Pourtant, après sa superbe prestation face à l'ogre francilien, le nom de Ndombélé va très vite devenir familier auprès de tous les suiveurs de la L1. En effet, pour sa première titularisation avec les Gones, celui qui est arrivé en provenance d'Amiens dans les dernières heures du mercato estival a brillé de mille feux au Parc des Princes.

Genesio même pas surpris

Noté 7,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), le néo-international Espoirs français a été au four et au moulin. Précieux par son impact à la récupération, le joueur formé à Guingamp a également séduit par sa capacité à perforer les lignes adverses que ce soit par ses passes ou balle au pied. La preuve, il est passé à deux doigts d'obtenir un penalty dès la 7e minute après un duel litigieux avec Layvin Kurzawa à la limite de la surface, puis c'est lui qui s'est procuré la meilleure occasion lyonnaise en décochant un missile qui a échoué sur la barre à la 67e minute. Signe de son importance dans ce collectif rhodanien qui a longtemps tenu la dragée haute au PSG, l'ouverture du score parisienne est intervenu juste après son remplacement.

«Il a montré toutes les qualités qu'on lui connaissait au moment de le recruter», a commenté son entraîneur Bruno Génésio, pas étonné, en conférence de presse. «On sait que c'est un joueur qui peut faire le lien entre la défense et l'attaque dans un milieu à deux, soit avec le ballon soit par la passe. C'est difficile parce que c'était son premier match et il est sorti sur crampes. Il y a toujours une part d'inconnue mais s'il je l'ai fait débuter c'est que j'ai confiance en lui et qu'on sait qu'il peut faire ce genre de performance.»

Le Parc lui va si bien !

Si le président rhodanien Jean-Michel Aulas avait fait naître plus d'un doute en comparant sa recrue au légendaire Michael Essien (2003-2005), on se dit aujourd'hui que l'OL a peut-être fait une bonne affaire en mettant la main sur le milieu de terrain sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Le tout au nez et à la barbe de clubs comme Hoffenheim, Stoke, la Sampdoria et l'Inter Milan.

Salué par son binôme Lucas Tousart, qui a noté une «bonne entente avec Tanguy», Ndombélé a clairement marqué des points dans son duel à distance avec Jordan Ferri et l'autre recrue de l'été, Pape Cheikh Diop. Déjà à son avantage face au PSG le 5 août dernier avec Amiens (0-2) lors de la 1ère journée de Ligue 1, le natif de Longjumeau confirme au passage que le Parc des Princes lui réussit !

