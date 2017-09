Sans buteur, le PSG vient à bout de Lyon - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-0 OL)

Bousculé par l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 sur sa pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir grâce à deux buts contre leur camp des Lyonnais. L'OL pourra avoir des regrets.

L'affiche de cette 6e journée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais a tenu ses promesses ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Au terme d'un match intense, le Paris SG est parvenu à décrocher un sixième succès en six matchs de championnat (2-0). Mais cela n'a pas été simple pour le club de la capitale qui peut remercier les Lyonnais sur les deux buts.

Lyon tient tête au PSG

Pas intimidés, les Lyonnais ont très bien démarré la rencontre et se procuraient même la première occasion sur un tir de Depay. Les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité dans les duels et l'OL réussissait bien à contenir le trio Mbappé-Cavani-Neymar, peu dangereux. Egalement intéressant avec le ballon, le club rhodanien profitait du replacement parfois lent des joueurs offensifs parisiens pour s'offrir quelques situations dangereuses.

On n'avait pas le temps de souffler dans cette rencontre de haut niveau avec un ballon circulant rapidement, des duels intenses dans chaque zone du terrain et de jolis gestes techniques. Si Paris posait nettement le pied sur le ballon dans le dernier quart d'heure, les Parisiens manquaient de justesse dans la dernière passe pour trouver la faille dans une défense lyonnaise rigoureuse. Lopes devait tout de même s'imposer sur une frappe de Neymar juste avant la pause.

... et craque sur deux CSC

Lyon reprenait la seconde période comme il avait commencé la première avec beaucoup d'impact dans les duels et une occasion pour Fekir sur un tir repoussé par Areola. Alors que Paris peinait toujours à inquiéter Lopes, l'OL s'offrait deux énormes occasions coup sur coup avec une tête de Tousart repoussée par Thiago Silva devant sa ligne et un missile phénoménal de Ndombélé sur la barre transversale d'un Areola battu !

Et pourtant, c'est le PSG qui ouvrait le score. Tout juste entré en jeu, Lo Celso provoquait le but contre son camp de Marcelo sur un centre dévié par Cavani (1-0, 75e). Derrière, Paris avait l'occasion de creuser l'écart sur un penalty accordé pour une faute de Mendy sur Mbappé. Mais Cavani voyait sa tentative déviée sur sa barre par Lopes ! Un signe pour l'OL ? Non, puisque les hommes de Bruno Genesio s'inclinaient finalement sur un nouveau but contre son camp de Morel (2-0, 86e). Avec ce succès, Paris est seul en tête avec trois points d'avance sur Monaco. Lyon est 5e.

La note du match : 7/10

Un match passionnant au Parc des Princes ! Un rythme élevé, de l'engagement et deux équipes techniquement séduisantes... De bons ingrédients pour offrir une très belle affiche. L'OL a offert une belle résistance et pourra être déçu d'avoir concédé deux buts contre son camp alors que Lopes avait repoussé un penalty.

Les buts :

- Lo Celso travaille côté droit et se débarrasse de Tete pour centrer au premier poteau. Cavani dévie le centre mais le ballon est détourné par Marcelo dans son but (1-0, 75e).

- Alves se débarrasse d'un adversaire et trouve Neymar dans l'intervalle. Le brésilien lance Mbappé qui bute sur Lopes mais le ballon rebondit sur Morel et finit dans le but lyonnais (2-0, 86e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dani Alves (8/10)

Tranchant dans ses interventions et toujours bien placé, le latéral brésilien a parfaitement défendu ce soir et il a joué juste. Il a touché 105 ballons, soit autant que Motta, et en a récupéré 20. Quelle activité ! Il est aussi à l'origine du deuxième but parisien.

PARIS SG :

Alphonse Areola (6,5) : dans la lignée de sa performance contre le Celtic, le gardien parisien semble être en pleine confiance. Il a réalisé les arrêts nécessaires et n'a pas dégagé de fébrilité. Une petite frayeur lorsque sa tête a heurté le poteau, mais rien de grave finalement.

Dani Alves (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Thiago Silva (7) : très bon match de la part du capitaine parisien. Présent dans le domaine aérien, il a rassuré les siens sur plusieurs bonnes interventions. Il sauve devant sa ligne sur une tête de Tousart en seconde période.

Presnel Kimpembe (6) : d'abord serein en première période avec plusieurs bons jaillissements devant Mariano, il a semblé plus fébrile après la pause sur les actions lyonnaises.

Layvin Kurzawa (3) : techniquement inférieur à tous ses coéquipiers, le latéral gauche a quasiment tout raté ce qu'il a entrepris ce soir. Et défensivement, il n'a pas été très rassurant. Remplacé sous les sifflets à la 72e par Yuri Berchiche (non noté).

Thiago Motta (5) : match assez quelconque de la part de l'Italien. Il a, certes, touché beaucoup de ballon, mais son activité à la récupération a été un peu décevante car il a été bousculé par les Lyonnais.

Adrien Rabiot (6,5) : dans la lignée de son début de saison, le milieu de terrain a réalisé une belle prestation. S'il était moins porté vers l'avant que face au Celtic puisque le PSG évoluait en 4-2-3-1 ce soir, on l'a vu récupérer des ballons et jouer rapidement vers l'avant avec des transmissions précises.

Julian Draxler (3) : placé en soutien de Cavani au coup d'envoi, l'Allemand a très peu pesé. Assez imprécis dans ses passes, il a eu du mal à combiner avec ses trois compères de l'attaque. Très décevant. Remplacé à la 72e par Giovani Lo Celso (non noté), auteur d'une très bonne entrée et à l'origine du premier but en cassant les reins de Tete.

Kylian Mbappe (6,5) : pour son premier match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG, le jeune attaquant a été assez discret pendant 20 minutes. Ensuite, il a fait soulever le public sur quelques accélérations et dribbles dont il a le secret, mais sa première période avait été insuffisante. Après la pause, il a été l'attaquant parisien le plus en vue avec beaucoup de disponibilité et des différences face à ses adversaires. Il provoque le deuxième but parisien, même s'il avait perdu son duel face à Lopes.

Neymar (5,5) : en première période, le Brésilien a été brouillon. Il a réalisé quelques jolis gestes techniques, mais il a souvent manqué ses passes ou s'est empalé dans les défenseurs lyonnais. Cela n'a pas été beaucoup mieux en seconde période, où on l'a surtout remarqué pour quelques prises discussions avec Cavani, notamment sur le penalty qu'il voulait tirer.

Edinson Cavani (4) : hormis une tête en première période, l'Uruguayen n'a rien eu à se mettre sous la dent. A la pause, il n'avait touché que 7 ballons ! En seconde période, on ne l'a pas vu jusqu'à sa reprise qui entraîne le premier but contre son camp de l'OL. De la réussite, donc, qu'il n'a pas eu sur son penalty repoussé par Lopes.

LYON :

Anthony Lopes (7) : vigilant, le gardien lyonnais réalise une très bonne sortie devant Mbappé qui pouvait filer seul au but, puis il repousse une frappe de Neymar avant la pause. En seconde période, il intervient bien sur un coup franc de Neymar et sauve le penalty de Cavani.

Kenny Tete (6) : grosse première période de la part du latéral droit lyonnais. Solide sur ses appuis et rapide, il a tenu en respect Neymar, comme sur cette action où il met son pied en opposition pour stopper Neymar qui partait dans ses dribbles. Mais il finit par craquer en seconde période sur la belle feinte de Lo Celso qui amène le premier but parisien.

Marcelo (6,5) : le défenseur brésilien a été très bon jusqu'à ce but contre son camp qui a coûté cher au sien. Même s'il est difficile à blâmer. Auteur de jaillissements excellents dans les pieds adverses, il est resté sérieux durant toute la rencontre.

Jérémy Morel (6) : l'ancien Marseillais a été bon dans ses interventions en couverture. Une bonne lecture du jeu pour suppléer ses camarades de la défense. Malheureux sur son but contre son camp sur lequel il ne peut rien faire.

Ferland Mendy (5) : plutôt intéressant offensivement en début de match, il a pris moins de risques ensuite après avoir été pris de vitesse à plusieurs reprises. En seconde période, il a eu plus de mal à gérer Mbappé.

Lucas Tousart (5,5) : accrocheur, le milieu lyonnais s'est bien battu au milieu de terrain pour gratter des ballons. Il a néanmoins perdu quelques ballons dangereux qui ont mis en difficulté son équipe.

Tanguy NDombèlé (7,5) : l'ancien Amiénois a réalisé une performance impressionnante. Il a fait parler sa puissance dans les duels, mais aussi dans ses courses pour perforer les lignes parisiennes à plusieurs reprises. Il aurait pu marquer un but magnifique sur un coup de canon sur la transversale d'Areola. La cage parisienne en tremble encore... Remplacé à la 71e par Christopher Martins Pereira (non noté).

Bertrand Traore (6) : très bon sur ses prises de balle, il a plusieurs fois déstabilisé la défense parisienne et notamment un Kurzawa peu serein. Il a néanmoins pas toujours fait les bons choix.

Nabil Fekir (7) : le capitaine lyonnais a réalisé une prestation exemplaire. Toujours très juste dans ses transmissions et techniquement impeccable, il a aussi très bien défendu en récupérant plusieurs ballons dans les pieds parisiens. Un très bon Fekir ce soir.

Memphis Depay (5) : s'il s'offre la première occasion du match, le Néerlandais a eu plus de mal ensuite à faire des différences. En seconde période, on l'a assez peu vu offensivement. Remplacé à la 87e par Houssem Aouar (non noté).

Mariano Díaz (2) : l'ancien Madrilène a été assez décevant dans son jeu dos au but. Incapable de tenir le ballon, il a aussi eu beaucoup trop de déchet dans ses passes. Remplacé à la 63e par Maxwel Cornet (non noté).

