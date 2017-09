Marseille se relance - Débrief et NOTES des joueurs (Amiens 0-2 OM)

Après deux défaites en championnat, l'Olympique de Marseille s'est rassuré en décrochant une victoire sur la pelouse d'Amiens (2-0) ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un succès obtenu sur un doublé de Njie qui permet à l'OM de revenir à trois points du podium.

Les Marseillais fêtent le buteur Njie

Battu par Monaco (1-6) et Rennes (1-3) lors des deux derniers matchs de championnat, l'Olympique de Marseille s'était rassuré pendant la semaine en Ligue Europa contre Konyaspor (1-0). Restait à confirmer en Ligue 1 face à Amiens lors de cette 6e journée. C'est chose faite puisque l'OM s'est imposé 2-0 à l'extérieur ce dimanche et repart de l'avant.

L'OM peu inspiré

Les Marseillais ont rapidement eu la maîtrise du ballon mais peinaient à bousculer une défense amiénoise rigoureuse. Le promu en Ligue 1 mettait beaucoup d'intensité dans les duels, parfois à la limite de la régularité, ce qui gênait considérablement les Olympiens, à la peine dans la construction et pas assez présents dans la zone de vérité.

A l'approche de la demi-heure, l'OM s'offrait tout de même deux bonnes opportunités sur des frappes de Payet et Thauvin. Mais tout cela restait tout de même très décevant... Dans le dernier quart d'heure, c'est même Amiens qui se montrait le plus entreprenant et se procurait les deux plus belles occasions, avec notamment une sortie totalement ratée de Pelé qui voyait le ballon passer miraculeusement au-dessus du but.

Njie débloque la situation

Marseille entamait mieux sa seconde période. Njie profitait d'un bon centre de Sakai et d'une erreur d'Adenon pour marquer à bout portant du ventre (0-1, 53e). Dans la foulée, les Olympiens enfonçaient le clou au terme d'une belle action collective conclue une fois encore par Njie (0-2, 55e). Assommés, les Amiénois ne parvenaient pas à réagir et les Marseillais continuaient de se procurer des opportunités sur des frappes bien captées par Gurtner.

Bien décidé à garder ses hommes en alerte jusqu'au coup de sifflet final, Garcia donnait de la voix le long de la ligne de touche et ne cessait de donner des consignes à ses joueurs. Les Marseillais restaient concentrés dans les dernières minutes pour ne pas encaisser de but et décrocher trois point précieux qui permettent à l'OM de remonter à la 6e place du classement, à deux points du podium. La fin de la crise ?

La note du match : 5,5/10

Ceux qui ont préféré faire la sieste en première période n'ont pas manqué grand-chose puisque le spectacle proposé a été très décevant. Du déchet technique, un rythme haché par les fautes et peu d'occasions à se mettre sous la dent... C'était bien mieux après la pause lorsque l'OM a enfin haussé son niveau de jeu pour faire la différence dans ce match.

Les buts :

- Payet lance Sakai sur le côté droit. Le latéral droit marseillais centre à mi-hauteur devant le but et Njie profite d'une intervention manquée d'Adenon pour marquer du ventre (0-1, 53e).

- Côté gauche dans sa propre moitié de terrain, Amavi trouve Payet qui lance parfaitement Thauvin dans l'axe. L'ailier marseillais fixe puis décale sur sa droite Njie qui pénètre dans la surface et contourne Gurtner pour marquer du droit (0-2, 55e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Clinton Njie (7/10)

Si on prend uniquement sa première période, le Camerounais n'avait pas montré grand-chose. Mais il s'est réveillé après la pause, sans doute secoué par Rudi Garcia, pour délivrer l'OM et inscrire un doublé important pour le club phocéen. Décisif !

AMIENS :

Régis Gurtner (5,5) : un match plutôt sérieux de sa part, mais il va chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises.

Oualid El Hajjam (4,5) : il a commencé son match avec un coup de pied dans la figure d'Ocampos, puis il offre une opportunité à Thauvin sur un mauvais renvoi. Derrière, il n'a pas toujours été très rassurant.

Bakaye Dibassy (5) : plutôt sérieux en première période pour contrôler Thauvin, mais le premier but marseillais vient de son côté.

Prince-Désir Gouano (5) : de l'agressivité, parfois un peu trop, mais il a répondu présent dans les duels.

Abdul Khaled Adénon (3) : alors qu'il avait réalisé une première période plutôt sérieuse, il se loupe totalement sur le premier but marseillais. Une erreur qui plombe son équipe.

Julien Ielsch (4) : il a bien travaillé dans le repli défensif mais il n'a pas montré grand-chose offensivement, hormis sur une reprise détournée par Rami. Remplacé à la 68e par Lacina Traoré (non noté).

Thomas Monconduit (6) : le capitaine amiénois a plutôt réalisé un bon match au milieu de terrain. Il a su conserver le ballon pour permettre à son bloc de remonter et il s'est battu pour gratter des ballons dans les pieds adverses.

Harisson Manzala (3) : un match assez discret. 0 ballon gagné et peu de différences offensivement. Remplacé à la 63e par Serge Gakpé (non noté).

Bongani Zungu (5) : une bonne activité à la récupération, mais beaucoup de déchet dans ses passes. Remplacé à la 81e par Nathan (non noté).

Moussa Konaté (4) : il a essayé de se battre en pointe mais il a souvent manqué de soutien pour prendre à défaut la défense marseillaise.

Gaël Kakuta (4) : un match plutôt décevant de sa part. S'il reste précieux sur coups de pied arrêtés, son apport dans le jeu a été insuffisant lorsque son équipe avait le ballon.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : un dégagement au pied totalement loupé, une sortie aux poings ratée qui n'est miraculeusement pas sanctionnée d'un but, suivi d'un arrêt réflexe au pied... Le gardien marseillais a été maladroit mais il a eu de la réussite en première période. Moins inquiété après la pause.

Hiroki Sakai (6) : le Japonais a réalisé les interventions nécessaires défensivement et il n'a pas hésité à monter pour apporter le surnombre. S'il a eu du déchet dans son jeu, l'un de ses centres se transforme en passe décisive pour Njie.

Jordan Amavi (7) : l'ancien Niçois a réalisé un très bon match dans son couloir gauche. Tranchant dans ses interventions et précieux sur plusieurs interceptions, il a répondu au défi physique imposé par ses adversaires. Il est au départ de l'action sur le deuxième but.

Adil Rami (7) : match exemplaire de la part de l'international français qui a remporté son duel face à Konaté. Il se sacrifie sur une reprise de Ielsch qui partait bien et réalise un tacle parfait sur une action dangereuse en seconde période.

Rolando (6) : il n'a pas vraiment eu à forcer son talent dans cette rencontre. Rigoureux dans ses interventions et précis dans la relance.

Luiz Gustavo (5) : le Brésilien n'a pas évolué à son meilleur niveau. Une bonne présence à la récupération mais un déchet inhabituel avec 19 ballons perdus dans cette rencontre.

Florian Thauvin (5,5) : l'international français a réalisé une première période décevante. Peu en réussite dans ses dribbles et ses contrôles, il a trop peu fait la différence sur le côté droit. Après la pause, on l'a senti plus inspiré dans ses déplacements et techniquement. Il délivre une passe décisive à Njie. Remplacé à la 88e par Bouna Sarr (non noté).

Franck Zambo Anguissa (5) : le Camerounais a réalisé un match intéressant défensivement. Il a répondu présent dans l'impact. Néanmoins, il a toujours des lacunes dans le jeu avec beaucoup trop d'imprécision dans ses passes.

Dimitri Payet (6) : le meneur de jeu marseillais eu droit à un traitement particulier puisqu'il a reçu beaucoup de coups en début de match. Derrière, il a eu un peu de mal à enchaîner en première période et il manquait souvent de soutien. Mais après la pause, il a fait parler sa qualité de passes en étant impliqué sur les deux buts marseillais et en se montrant aussi sur plusieurs bonnes frappes. Ce n'est pas du grand Payet, mais il est décisif sur ce match. Remplacé à la 76e par Morgan Sanson (non noté).

Lucas Ocampos (5) : disponible en début de match mais trop brouillon, l'Argentin a eu du mal à aller au bout de ses actions. Il faut dire qu'il a rapidement été sonné en prenant un coup de pied de El Hajjam dans le visage dès les premières minutes. Derrière, il n'a pas toujours fait les bons choix et gâche une belle occasion en loupant le cadre.

Clinton N'Jie (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 67e par Valère Germain (non noté).

AMIENS 0-2 MARSEILLE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 6e journée

Stade : Stade de la Licorne - Arbitre : M. Lesage



Buts : - C. N'Jie (52e) C. N'Jie (55e) pour MARSEILLE

Avertissements : O. El Hajjam (3e) , P. Gouano (14e) , pour AMIENS - Luiz Gustavo (32e) , C. N'Jie (40e) , A. Zambo Anguissa (81e) , pour MARSEILLE



AMIENS : R. Gurtner - O. El Hajjam , P. Gouano , K. Adénon , B. Dibassy - B. Zungu (Nathan, 81e) , T. Monconduit - H. Manzala (S. Gakpé, 63e) , G. Kakuta , J. Ielsch (L. Traoré, 68e) - M. Konaté



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , A. Rami , Rolando , J. Amavi - A. Zambo Anguissa , Luiz Gustavo - F. Thauvin (B. Sarr, 89e) , D. Payet (M. Sanson, 76e) , L. Ocampos - C. N'Jie (V. Germain, 68e)



Njie s'arrache pour ouvrir le score (0-1, 53e)

Njie double la mise dans la foulée (0-2, 55e)

La joie du buteur...

...la détresse des Amiénois

Les Marseillais et leurs supporters réconciliés