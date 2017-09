Un nul, deux perdants dans le derby... - Débrief et NOTES des joueurs (Chelsea 0-0 Arsenal)

A l'occasion de la 5e journée de Premier League, Chelsea et Arsenal n'ont pas su se départager (0-0) à Stamford Bridge ce dimanche. Un résultat qui n'arrange personne au classement.

Lacazette n'a pas pu faire la différence dans le derby.

Un peu plus d'un mois après la victoire des Gunners aux tirs au but dans le Community Shield , Chelsea et Arsenal se retrouvaient en Premier League à Stamford Bridge. Et là encore, les deux équipes ont fini à égalité (0-0) au terme de 90 minutes intéressantes.

En effet, les deux formations ont eu les occasions pour ouvrir le score. Dans cette rencontre rythmée, ce sont d'abord les Blues qui se montraient les plus tranchants, mais sans solliciter Cech. Car le premier gardien en action, c'était bien Courtois, vigilant sur les tentatives de Lacazette et de Kolasinac, tandis que la tête de Welbeck passait juste à côté !

Courtois sauvé par son poteau !

Mais en toute fin de première période, le portier belge était battu sur la frappe de Ramsey, auteur d'un petit festival, et dont la frappe heurtait le poteau ! Les coéquipiers de Pedro ont eu chaud, même si l'Espagnol perdait son duel contre Cech. 0-0 à la pause, mais on pouvait s'attendre à voir des buts au vu de la qualité du match.

Seulement voilà, les deux équipes de Londres étaient moins précises techniquement au retour des vestiaires. Il fallait attendre la 76e minute pour voir le public visiteur s'enflammer… pour rien puisque le but du Gunner Mustafi était logiquement refusé pour un hors-jeu.

David Luiz expulsé

Heureusement, les deux coachs faisaient entrer leur meilleur joueur, Alexis Sanchez et Hazard, auteur d'une belle percée et d'une frappe qui terminait dans les bras de Cech. Mais aucune équipe ne marquera, et Chelsea, qui a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de David Luiz (87e), ne s'en plaindra pas. Un match nul qui n'arrange ni les Blues, qui laissent Manchester City s'échapper, ni les Gunners qui accentuent leur retard.

La note du match : 6/10

Pas de but, mais on a quand même assisté à un match agréable entre ces deux équipes portées vers l'avant. Comme prévu, l'intensité était au rendez-vous pour ce derby de qualité, surtout en première période avec des occasions des deux côtés.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : N'Golo Kanté (7,5/10)

Toujours infatigable dans l'entrejeu, le milieu français a récupéré des ballons dans la moitié de terrain adverse. Même lorsqu'il ratait des transmissions, le ballon lui revenait automatiquement dans les pieds 5 secondes plus tard ! Il a aussi fait admirer son jeu long.

CHELSEA :

Thibaut Courtois (6) : assez peu sollicité, le portier belge a fait le boulot sur les tentatives de Lacazette et Kolasinac.

César Azpilicueta (5,5) : avec sa bonne lecture du jeu, l'ancien Marseillais n'a jamais été surpris par les déplacements de Lacazette. Mais il se fait manger par Ramsey sur l'action qui a terminé sur le poteau.

Gary Cahill (5) : on le sait, la vitesse n'est pas son point fort. Du coup, le défenseur central n'a pas été en mesure de couvrir Alonso sur les débordements de Bellerin.

David Luiz (6) : capable du meilleur comme du pire… Très solide, le Brésilien s'est montré impressionnant dans les duels et même à la relance ! Il était donc bien parti pour devenir l'homme du match, jusqu'à son expulsion à la 87e minute pour un deuxième carton jaune largement évitable. Sans conséquence pour Chelsea.

Victor Moses (7) : quelle intensité dans son jeu ! A chaque accélération, le piston droit a tout simplement déposé ses adversaires. Mieux vaut ne pas se retrouver sur son chemin lorsqu'il accélère. Demandez donc à Lacazette qui a mis quelques minutes pour se relever après un choc avec le Nigérian.

N'Golo Kanté (7,5) : voir commentaires ci-dessus.

Francesc Fàbregas (4,5) : hormis une superbe passe pour Pedro, qui a raté son duel contre Cech, le milieu relayeur est passé à côté de son match. Au lieu d'alimenter les joueurs offensifs, l'ancien Gunner a passé son temps à râler auprès de l'arbitre.

Marcos Alonso (4) : la qualité de son pied gauche ne fera pas oublier ses erreurs défensives. A plusieurs reprises, il a laissé Bellerin s'échapper. Et les Blues auraient pu le payer cher.

Willian (6) : précieux dans la phase de transition, le milieu offensif a été à l'origine de plusieurs contres dangereux en première période. Mais il a manqué de précision dans le dernier geste. Remplacé à la 69e par Eden Hazard (non noté), qui a tout de suite apporté le danger. Après avoir éliminé plusieurs défenseurs, il a vu sa frappe trop axiale terminer dans les bras de Cech. On aurait aimé le voir plus tôt dans la partie.

Pedro (5,5) : dangereux à chaque accélération, l'Espagnol a manqué la plus grosse occasion des Blues en première période, lorsqu'il a raté son duel contre Cech. Pour sa défense, il se remettait difficilement d'un choc avec Monreal juste avant. Touché et remplacé à la mi-temps par Tiémoué Bakayoko (6,5), auteur d'une excellente entrée ! Précis dans ses passes vers l'avant, l'ex-Monégasque a surtout impressionné dans son impact physique.

Alvaro Morata (7) : c'est évident, l'attaquant arrivé cet été s'adapte bien à la Premier League. Son jeu dos au but a été précieux pour les Blues. Il a énormément pesé sur la défense des Gunners et ne s'est pas ménagé dans le pressing. Cette prestation a dû plaire à son coach Antonio Conte. Remplacé à la 89e par Andreas Christensen (non noté).

ARSENAL :

Petr Cech (7) : décisif, le gardien tchèque s'est imposé sur les deux grosses occasions de Chelsea. La première dans son duel contre Pedro. Puis sur la frappe d'Hazard en fin de match.

Laurent Koscielny (6,5) : c'est à croire qu'il attire les centres adverses. Toujours bien placé, l'international tricolore n'est pas étranger au duel gagné par Cech contre Pedro, puisque son retour in extremis gêne l'Espagnol.

Shkodran Mustafi (4) : beaucoup moins serein que son capitaine Koscielny, l'Allemand a eu beaucoup de mal à neutraliser Morata. Il a été obligé de commettre plusieurs fautes que l'on pourrait qualifier d'intelligentes.

Nacho Monreal (6) : si la titularisation du latéral gauche dans l'axe peut surprendre, l'Espagnol a incontestablement les qualités pour briller à ce poste. Son sens de l'anticipation a été utile face aux Blues.

Héctor Bellerín (6,5) : pris dans son dos en première période, le piston droit a vite rectifié le tir pour neutraliser son compatriote espagnol Alonso. Ses débordements lui ont permis d'adresser de bons centres pour Welbeck et Lacazette.

Aaron Ramsey (7) : presque aligné en meneur de jeu, le Gallois a fait oublier l'absence d'Özil. La justesse de ses passes a permis aux Gunners de mettre le pied sur le ballon. A noter aussi son festival terminé par une frappe sur le poteau ! La plus belle action du match.

Granit Xhaka (5,5) : plus discret que Ramsey, le milieu de terrain s'est davantage concentré sur les tâches défensives, même si sa frappe lointaine n'est pas passé loin du but.

Sead Kolasinac (4) : techniquement, la recrue d'Arsenal était clairement en-dessous. Ses centres imprécis ont souligné sa maladresse. Et les accélérations de Moses lui ont fait très mal.

Alex Iwobi (3,5) : Oui, oui, le Nigérian a joué. Et il était même titulaire. Pourtant, on ne l'a absolument pas vu ! Pendant que Giroud et Alexis Sanchez attendaient leur tour sur le banc... Remplacé à la 80e par Mohamed Elneny (non noté).

Danny Welbeck (4,5) : aligné sur le côté gauche, l'attaquant anglais a beaucoup décroché. Peut-être même un peu trop sachant qu'il n'a pas forcément les qualités pour mener le jeu. Il se procure tout de même une belle occasion de la tête. Blessé et remplacé à la 73e par Olivier Giroud (non noté), qui a mal négocié une belle action en revenant vers l'arrière malgré une supériorité numérique pour Arsenal.

Alexandre Lacazette (5) : match compliqué pour le Français. Un peu esseulé en pointe, il a surtout joué dos au but, avec David Luiz et Azpilicueta prêts à lui sauter dessus. A noter une frappe sans contrôle bien sortie par Courtois. Remplacé à la 66e par Alexis Sanchez (non noté), dont les accélérations ont beaucoup apporté, même si les Blues n'ont pas hésité à commettre des fautes pour l'arrêter le plus vite possible.

CHELSEA 0-0 ARSENAL (mi-tps: 0-0) - ANGLETERRE - Premier League / 5e journée

Stade : Stamford Bridge - Arbitre : M. Oliver



Buts :

Avertissements : David Luiz (52e) , Álvaro Morata (65e) , pour CHELSEA - Mohamed Elneny (84e) , S. Kolasinac (90+1e) , Bellerín (90+3e) , pour ARSENAL - Expulsions : David Luiz (87e) , pour CHELSEA



CHELSEA : T. Courtois - Azpilicueta , G. Cahill , David Luiz - V. Moses , N. Kanté , Fàbregas , Marcos Alonso - Willian (E. Hazard, 70e) , Pedro (T. Bakayoko, 46e) - Álvaro Morata (A. Christensen, 89e)



ARSENAL : P. Cech - L. Koscielny , S. Mustafi , Nacho Monreal - Bellerín , A. Ramsey , G. Xhaka , S. Kolasinac - A. Iwobi (Mohamed Elneny, 80e) , D. Welbeck (O. Giroud, 73e) - A. Lacazette (A. Sánchez, 66e)



