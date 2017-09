Manchester United : Pogba absent trois mois à cause d'un entraînement personnel trop intensif ?

Touché à la cuisse cette semaine en Ligue des Champions, Paul Pogba pourrait finalement être absent pendant trois mois. Une source au sein du club pointe un surentraînement de la part du milieu de terrain de Manchester United.

Pogba s'est blessé contre le FC Bâle

C'est plus grave que prévu pour Paul Pogba (24 ans). Initialement estimée entre quatre et six semaines, l'indisponibilité du milieu de terrain de Manchester United pourrait finalement se prolonger jusqu'à trois mois ! Entre six et douze semaines assure une source au sein du club mancunien à l'édition dominicale du Times.

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche après 18 minutes de jeu contre le FC Bâle (3-0), mardi en Ligue des Champions, Pogba souffrirait d'une déchirure de grade 3, c'est-à-dire une rupture importante du muscle. Mais les tendons seraient aussi touchés. «La blessure est vraiment mauvaise» , lâche cette source au journal.

Un surentraînement ?

Et l'ancien joueur de la Juventus Turin serait responsable de la gravité de cette blessure puisque la source estime qu'elle serait le résultat d'un entraînement personnel trop intensif en dehors du club. «Ce n'est pas normal pour un joueur qui respecterait notre programme d'entraînement.» Ces derniers jours, les médias anglais annonçaient que José Mourinho reprochait à Pogba de ne pas avoir suivi les conseils du staff médical pour s'occuper de cette douleur récurrente aux ischio-jambiers, et peut-être d'avoir trop forcé...

En tout cas, il s'agirait d'un gros coup dur pour Manchester United si cette longue indisponibilité se confirmait. Le Français manquerait la suite de la phase de groupes de la Ligue des Champions ainsi que plusieurs gros matchs de Premier League contre Liverpool (14 octobre), Tottenham (28 octobre), Chelsea (5 novembre), Arsenal (2 décembre) et Manchester City (9 décembre)...

