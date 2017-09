Lyon : Genesio bien mal installé sur son fauteuil d'entraîneur...

Après lui avoir déjà mis un petit coup de pression avant le match, Jean-Michel Aulas avait envoyé une sérieuse pique à Bruno Genesio après le nul face à Limassol jeudi en Ligue Europa (1-1). Avant le choc face au PSG ce dimanche, le président lyonnais a renouvelé sa confiance à son entraîneur. Tout en reconnaissant qu'il était déjà fragilisé...

Bruno Genesio, soutenu mais pas trop par Jean-Michel Aulas.

«Il faudra que Bruno Genesio regarde précisément pourquoi, quelques fois, on est assez faible sur le plan technique alors que nous n'avons que des très bons joueurs.» Après le nul de l'Olympique Lyonnais face à Limassol jeudi en Ligue Europa (1-1), Jean-Michel Aulas n'a pas épargné son entraîneur.

«Je ne sais pas si c'était le onze type qui était sur le terrain ou un onze qui permet d'avoir les joueurs frais pour jouer dimanche à Paris. J'ai ma petite idée sur la question. Il faudra demander à Bruno.» Dimanche à Paris, on y est. Et invité à clarifier sa position au sujet de Genesio, Aulas s'est montré cette fois derrière son entraîneur.

«On va continuer de le soutenir et de l'aider»

«J'ai discuté longtemps avec Bruno Genesio après le match (de Limassol), en particulier dans l'avion au retour. C'est vrai qu'il était visiblement très déçu parce qu'il attendait plus, comme moi d'ailleurs, de ses joueurs. Mais il n'y a pas de changement du tout» , a assuré le président lyonnais sur RTL, avant de laisser entendre que l'entraîneur des Gones était déjà fragilisé.

«Je confirme que Bruno est un entraîneur qui peut progresser sur le plan de l'expérience, parce que c'est un jeune entraîneur, mais il a vraiment tous les ingrédients pour interpréter la stratégie d'un club, pour la mettre en oeuvre. Il a une relation avec les joueurs extrêmement positive et il sait réagir dans les difficultés. Donc on va continuer de le soutenir et puis de l'aider.»

On sait que les supporters lyonnais ne font plus vraiment confiance à leur entraîneur. Mais à la lecture des déclarations de ces derniers jours d'Aulas au sujet de Genesio, on a tout de même le sentiment que lui aussi se demande s'il reste l'homme de la situation. S'il se rate au Parc des Princes ce soir, il y a fort à parier que le technicien rhodanien se verra lancer un ultimatum pour les prochaines rencontres de l'OL.

