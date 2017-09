PSG : comment Mbappé et Neymar peuvent rapporter gros grâce à Nike

En recrutant Neymar et Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain s'est retrouvé dans l'oeil du cyclone, avec une enquête ouverte par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais l'arrivée des deux joueurs peut permettre au club de passer dans une autre galaxie en terme de recettes, notamment grâce à Nike.

Mbappé, Neymar et le PSG, tous liés à Nike

Le Paris Saint-Germain a frappé très fort cet été en recrutant Neymar (25 ans) et Kylian Mbappé (18 ans). Deux joueurs équipés par Nike, l'équipementier historique du club de la capitale depuis 1989. Simple hasard ? Pas sûr.

Nike renforce sa présence au PSG

Bien évidemment, le Brésilien et le Français ont été choisis pour leur talent indiscutable. Mais cette association de marque a peut-être pesé dans la balance lorsque le PSG a pris le risque de boucler deux opérations dont le montant total s'élève à 402 millions d'euros : 222 M€ pour Neymar et 180 M€ (bonus compris) pour Mbappé.

Avec l'arrivée de Neymar et Mbappé, Nike a renforcé sa présence dans la capitale où Edinson Cavani et Marco Verratti sont également sous contrat avec la firme américaine. Avec ces quatre éléments, et surtout le trio offensif, la marque à la virgule a tout intérêt à faire du PSG sa principale vitrine. Surtout que les deux nouvelles stars parisiennes évoluent aussi sous sa bannière en sélection. Une aubaine pour le Paris SG qui souhaite réévaluer son contrat avec Nike.

Nike paie 25 M€ par an

Actuellement, la firme américaine rapporte 25 millions d'euros par an au PSG. C'est très loin des sommes perçues par certains de ses concurrents européens. A titre de comparaison, Chelsea perçoit 66 millions d'euros annuels de la part de Nike, tandis que le contrat avec le FC Barcelone est estimé à plus de 100 millions d'euros par an ! Logiquement, Paris ne peut se contenter d'un tel accord.

Avec notamment les ventes de maillots attendues cette saison, les dirigeants parisiens comptent convaincre Nike de réévaluer nettement son offre. Au moins deux fois plus que son contrat actuel, et sans doute bien plus. Si la marque à la virgule veut faire du PSG sa vitrine, il faudra y mettre le prix. C'est la stratégie du vice-champion de France en titre pour amortir les achats de Neymar et Mbappé, et gonfler ses recettes afin de rester dans les clous du fair-play financier.

Le PSG vise une hausse de 20 à 40% de ses profits

Depuis l'ouverture d'une enquête par l'UEFA sur les comptes du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a toujours affiché une grande sérénité. «Maintenant, nous visons une nouvelle hausse de 20 à 40% de nos profits» , avait expliqué le président parisien alors que certains dirigeants de l'Association européenne des clubs (ECA) estiment que Paris doit augmenter son chiffre d'affaires de 200 à 250 M€ pour être à l'équilibre. L'une des étapes sera ce fameux contrat avec Nike.

Pour vous, le PSG restera-t-il dans les clous du fair-play financier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...