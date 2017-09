Monaco : les chiffres fous du début de saison de Falcao ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 17/09/2017 à 09h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Encore décisif contre Strasbourg (3-0) samedi, Radamel Falco effectue un début de saison canon. L'attaquant de l'AS Monaco a réalisé une performance inédite en 40 ans et confirme son retour au tout premier plan. Et 2 de plus pour Falcao ! En regardant à peine plus d'un an en arrière, qui aurait pu penser que Radamel Falcao retrouverait son meilleur niveau ? Au terme de prêts catastrophiques à Manchester United (2014-2015) et Chelsea (2015-2016), l'attaquant colombien semblait quasiment condamné à vivre une fin de carrière dans l'anonymat alors que son retour à l'AS Monaco n'enchantait pas grand monde l'été dernier. Et pourtant, El Tigre affiche aujourd'hui une forme éblouissante à 31 ans. Du jamais vu en 40 ans Pour son retour sur le Rocher la saison passée, Falcao avait inscrit 30 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues. Une magnifique performance éclipsée un peu par l'émergence du phénomène Kylian Mbappé. La nouvelle pépite du football français partie cet été, le natif de Santa Marta s'est retrouvé seul fer de lance de l'attaque monégasque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il répond présent. Auteur d'un doublé contre Strasbourg (3-0) samedi lors de la victoire monégasque, Falcao a porté son total à neuf réalisations en championnat. C'est la première fois en 40 ans qu'un joueur réalise une telle performance en six journées. Si Edinson Cavani peut faire aussi bien en cas de doublé contre Lyon ce dimanche (21h), c'est mieux que Djibril Cissé (2001-2002), Zlatan Ibrahimovic (2012-2013), Delio Onnis (1979-1980) et David Trezeguet (1999-2000), tous à sept buts à ce stade de la saison. 9 buts sur 10 tirs cadrés D'autres statistiques impressionnent. Meilleur buteur en Europe toutes compétitions confondues en compagnie de Cavani et Robert Lewandowski, Falcao a marqué neuf réalisations sur ses dix tirs cadrés en championnat ! Et depuis le début de la saison, il est impliqué sur 59% des buts de l'ASM en L1. Preuve de l'importance du bonhomme dans cette équipe monégasque. A ce rythme, Falcao peut faire mieux que ses 21 buts en Ligue 1 la saison dernière et viser le titre de meilleur buteur. «Je lutte pour ça. Etre meilleur buteur, j'aimerais ça, tous les attaquants en rêvent, mais c'est trop tôt. Cette année, je suis à neuf buts en septembre, j'ai le temps, j'espère continuer comme ça et on verra où j'en suis en fin de saison» , a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe. Objectif Mondial 2018 «Moi, je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau, c'est un grand pro, il a une attitude positive. Il est parti pour un nouveau défi et il va marquer plus que la saison dernière» , assure son entraîneur Leonardo Jardim. Cela semble très bien parti pour celui qui s'est fixé l'objectif de disputer la Coupe du monde 2018 avec la Colombie, sa première, et ainsi oublier la terrible désillusion de 2014 avec son absence après sa grave blessure. «C'est un rêve pour moi, je suis motivé pour qualifier la Colombie, je veux la jouer et je me prépare pour ça» , assure El Tigre. En attendant, Falcao portera le projet monégasque cette saison et s'affiche comme un véritable leader de vestiaire. Son efficacité dans le jeu et devant le but, avec une réalisation tous les 2,2 tirs cette saison, en font sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs actuels de notre championnat. Et on ne s'en lasse pas. Que vous inspire le niveau actuel de Falcao ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





