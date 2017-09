Nice : Debuchy l'a mauvaise !

Annoncé proche de s'engager à l'OGC Nice cet été, Mathieu Debuchy a finalement appris dans la presse que le club azuréen avait choisi Christophe Jallet. Sans nouvelles ensuite du Gym, le latéral droit d'Arsenal n'a pas du tout apprécié.

Debuchy ne joue plus à Arsenal

A 32 ans, Mathieu Debuchy traverse une période très compliquée dans sa carrière puisqu'il a très peu joué ces dernières années, voire plus du tout depuis près d'un an. Quinze matchs en 2014-2015 avec Arsenal, puis huit avec les Gunners et neuf en prêt à Bordeaux en 2015-2016, et enfin un seul en 2016-2017... voici le temps de jeu très famélique de l'ancien Lillois. Pourtant, le natif de Fretin aurait pu se relancer à l'OGC Nice cet été.

M. Debuchy - «ils m'ont mis une carotte»

Contacté par le club azuréen lors du dernier mercato, le latéral droit était annoncé proche de s'engager avec les Aiglons. Mais l'opération ne s'est pas faite puisque le Gym a finalement recruté Christophe Jallet à son poste. Et le Gunner, qui a appris l'arrivée de l'ancien Lyonnais dans la presse, n'a pas du tout apprécié le comportement du directeur général niçois, Julien Fournier.

«Ce que je me suis dit ? Qu'ils m'avaient mis une carotte. J'en ai voulu à Fournier parce qu'il aurait au moins pu m'envoyer un message, m'avertir que finalement, je n'étais pas leur choix. Ça aurait été... juste normal. Voilà, ça m'a énervé, ce n'était pas correct de leur part mais ça ne m'a pas non plus surpris outre mesure. Il y a des choses dans le foot qui me dépassent» , a confié l'international français (22 sélections, 7 buts) dans les colonnes de L'Equipe.

Fournier admet son erreur

Le dirigeant niçois reconnaît la maladresse, même s'il assure que Debuchy n'avait reçu aucune garantie. «Je ne lui avais fait aucune promesse mais là où il a raison - et je n'ai pas de gêne à reconnaître quand j'ai tort -, c'est que j'aurais dû l'appeler et je ne l'ai pas fait. Même si on a finalement choisi Christophe, ça aurait été la moindre des corrections d'autant que le contact avait été très bon» , a expliqué Fournier au quotidien sportif.

Au moins jusqu'en janvier, Debuchy va donc devoir patienter à Arsenal, où il s'entraîne avec les pros la semaine et joue avec les jeunes le week-end. «Je ne suis pas le futur du club» , soupire-t-il. Alors qu'il lui reste moins d'an de contrat, il assure qu'Arsène Wenger était disposé à le laisser partir libre cet été et que Marseille, où son nom a circulé, ne l'avait pas contacté. Et malgré cette situation, il ne veut pas partir n'importe où. «Ce n'est pas parce qu'on ressent ce besoin de jouer qu'il faut partir à l'arrache. Je ne ferai pas n'importe quoi» , conclut-il. Avis aux amateurs.

Que pensez-vous des propos de Debuchy ? Comprenez-vous sa situation actuelle ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...