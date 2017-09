PSG : impressionnant en Ecosse, Rabiot prend une nouvelle dimension

Auteur d'une superbe performance face au Celtic Glasgow (5-0) mardi en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot a marqué cette rencontre de son talent. De plus en plus impressionnant, le Français devient important dans l'entrejeu parisien.

Adrien Rabiot a délivré de bons ballons à ses attaquants.

Le départ de Blaise Matuidi à la Juventus Turin cet été représentait un message fort envoyé par le Paris Saint-Germain à Adrien Rabiot : il sera désormais un titulaire indiscutable. Et depuis le début de la saison, le jeune talent de 22 ans se montre parfaitement à la hauteur de ce statut avec en point d'orgue cette performance magnifique face au Celtic Glasgow (5-0) mardi en Ligue des Champions.

Ce n'est pas la première fois que l'international français réalise une telle prestation sur la scène européenne. On se souvient notamment de ses rencontres abouties face à Chelsea ou au Real Madrid par le passé, mais cette fois-ci, Rabiot s'est imposé comme un patron dans l'entrejeu francilien.

Les progrès évidents de Rabiot

Malgré sa sortie à la 61e minute en raison d'une gêne aux adducteurs, le milieu a été l'un des grands artisans de la démonstration du PSG. Car si le fameux trio offensif parisien s'est régalé, c'est aussi grâce à la maîtrise technique des Franciliens dans l'entrejeu. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes), Rabiot a été omniprésent dans le jeu et s'est distingué avec cette belle passe décisive pour Neymar. «La progression d'Adrien est bonne, il est capable de grandir beaucoup. Il a cette humilité pour grandir. Un match comme celui-ci peut l'aider dans son évolution», a estimé l'entraîneur du PSG Unai Emery.

En confiance grâce à ses nouvelles responsabilités, Rabiot sent lui aussi qu'il est en train de prendre une nouvelle dimension. «Au fil des saisons, j'ai progressé jusqu'à maintenant. Le coach me fait confiance, on a une bonne équipe, on joue bien donc ça me permet de passer des paliers. J'ai la confiance des dirigeants, c'est à moi de prendre mes responsabilités», a-t-il confié.

Bientôt sa chance chez les Bleus ?

Désormais installé au PSG, le natif de Saint-Maurice peut-il également le faire en équipe de France ? Même si le duo Paul Pogba-N'Golo Kanté sera difficile à bousculer pour le Mondial 2018, le Parisien pourrait avoir une carte à jouer avec la suspension du Mancunien pour le match face à la Bulgarie (7 octobre). «Rabiot a confirmé tout le bien qu'on pense de lui depuis déjà pas mal de temps et ne devrait pas tarder à avoir vraiment sa chance avec les Bleus», a d'ailleurs lancé le consultant de Canal+ Pierre Ménès sur son blog. Etant donné son niveau de jeu, Rabiot représente une option très crédible pour le sélectionneur tricolore Didier Deschamps...

