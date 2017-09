OM : fiasco, cauchemar, Disneyland, mascarade... Les South Winners s'en prennent à Eyraud !

Les South Winners sont en colère. Dans un communiqué incisif, le groupe de supporters de l'Olympique de Marseille demande des comptes au président Jacques-Henri Eyraud. Et les critiques pleuvent.

Le président Eyraud doit gérer des supporters en colère

S'il ne s'agit pas encore d'une crise, cela y ressemble fortement. L'Olympique de Marseille traverse une période compliquée après deux revers retentissants face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3) en championnat. Déjà très agacés par un mercato jugé décevant, plusieurs supporters marseillais ont décidé de manifester leur colère. Et pas uniquement dans les tribunes du Stade Vélodrome.

L'annonce d'un «fiasco retentissant»

Ce mardi, les South Winners, l'un des principaux groupes de supporters marseillais, ont publié un communiqué incisif et demandent des comptes au président Jacques-Henri Eyraud. «Que comptez-vous faire Monsieur le président Eyraud ? Encore nous mentir, comme lors des précédentes réunions entre le club et les groupes de supporters, ou bien enfin assumer ouvertement vos trop nombreuses erreurs, marques indélébiles d'un fiasco retentissant ?» , peut-on lire.

Les supporters olympiens pointent notamment du doigt le «mercato low-cost» et les «promesses d'investissement conséquent» sur des joueurs de haut niveau, notamment en attaque. «Avec l'arrivée du nouvel actionnaire américain et de l'équipe dirigeante choisie, on a vendu aux Marseillais du rêve qui s'est bien vite transformé en cauchemar, bien réel lui !» , tacle le groupe de fans.

«Stop aux mensonges»

«L'OM ce n'est ni Disneyland, ni une société. L'OM c'est nous !» , lancent les South Winners, qui réclament des départs dans l'organigramme du club mais aussi celui de l'entraîneur Rudi Garcia, «qui n'a plus aucun crédit à nos yeux» . «Stop aux mensonges et autres belles paroles pour nous vendre du rêve, la tisane est terminée, et surtout il est temps d'arrêter au plus vite cette mascarade. Vous êtes désormais informés, avertis, prévenus» , peut-on aussi lire dans le message.

Après l'opération séduction de la saison passée, Eyraud va devoir gérer ses premiers conflits importants avec une partie des supporters. Le président marseillais devra trouver les bons mots pour les calmer et compter aussi sur une réaction immédiate de l'équipe de Garcia, qui n'est pour le moment pas menacé par ses dirigeants (lire ici). En tout cas, la température est montée d'un cran ces derniers jours dans la cité phocéenne.

