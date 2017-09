OM : des doutes, des critiques, mais pas encore de menaces pour Rudi Garcia

L'OM Champions Project a plus que jamais du plomb dans l'aile. Et celui qui est chargé de le mettre en place sur le terrain n'est pas au mieux non plus. Après deux lourdes défaites, Rudi Garcia se retrouve sous le feu des critiques. Mais pas encore menacé par un propriétaire qui se montre patient pour le moment...

Rudi Garcia se retrouve bien mal embarqué à la tête de l'OM.

Dimanche, une partie du Vélodrome n'a pu s'empêcher de lâcher des «Garcia démission !». Il faut dire qu'après une humiliation à Monaco (1-6), l'Olympique de Marseille s'est fait plier à domicile par une équipe de Rennes pourtant mal en point (1-3). Trop, c'est trop pour des supporters olympiens qui ne croient déjà plus en l'OM Champions Project et qui doutent sérieusement de leur entraîneur désormais.

Les choix sportifs de Rudi Garcia suscitent aujourd'hui à la fois des doutes et des critiques. Sa confiance en un Patrice Evra complètement dépassé étonne. Et même agace. Comme son choix de faire payer à Hiroki Sakai, victime sans doute de son profil de bon petit soldat, le premier la débâcle qui s'annonçait face à Rennes. Sur le banc breton, même Romain Danzé faisait publiquement part de son incompréhension.

Licencier Garcia coûterait très cher

Il y a le mercato aussi. On sait aujourd'hui qu'Andoni Zubizarreta pouvait offrir Carlos Bacca à l'OM cet été. Mais Garcia, pas convaincu, a dit non. Résultat, Kostas Mitroglou est arrivé. Alors que le Grec n'a pas encore joué, on est déjà persuadé que le Colombien aurait été un meilleur choix. Il se dit aujourd'hui que pour cette raison, et pour d'autres, la tension est palpable entre le directeur sportif et l'entraîneur marseillais.

Malgré tout, Garcia n'est pas encore menacé dans ses fonctions. D'une part parce que Frank McCourt sait se montrer patient, notamment en raison de son passé à la tête de la franchise américaine de baseball des Los Angeles Dodgers, rappelle L'Equipe. Et d'autre part, parce que licencier Garcia coûterait très cher, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2019 et qui a vu cet été son salaire grimper à 250.000 euros brut mensuels...

