Transfert : sa défaite en finale du LOSC Story, les 45 secondes de Bielsa... Bauthéac raconte son drôle d'été lillois

Après deux ans passés au LOSC où on ne comptait plus sur lui, Eric Bauthéac a mis le cap en Australie. Avant d'enfiler le maillot du FC Brisbane Roar, le milieu offensif est revenu sur son étrange été lillois. Un été vécu dans le loft des Dogues en compagnie d'anciens cadres du club (Mavuba, Basa, Enyeama)...

Eric Bauthéac a vécu un été des plus étranges à Lille.

L'arrivée de Marcelo Bielsa a changé bien des choses à Lille. De nombreux anciens (Mavuba, Basa, Enyeama...) ou d'autres devenus indésirables (Bauthéac, Palmieri, Sliti...) ont été priés d'aller voir ailleurs. Et en attendant leur départ, ces joueurs qui ne faisaient pas partie des plans du nouvel entraîneur du LOSC ont été placés dans un loft.

Une étrange situation racontée avec humour mais aussi une certaine émotion par Eric Bauthéac (30 ans). "Trois ou quatre jours avant la reprise du championnat, nous avons reçu avec les onze autres joueurs du loft un message de l'intendant de Lille. Ce message disait que nous n'allions pas reprendre avec le groupe. Sur le moment, je ne savais pas qui était dans ce loft. Et c'est le jour de la reprise, le 3 juillet, que nous nous sommes tous vus, confie le nouveau joueur du FC Brisbane Roar, en Australie, à L'Equipe. Moi, je pensais que nous étions juste deux ou trois... Mais non, on était douze ! Là, je me suis dit : 'Ah ouais, ok, on est vraiment beaucoup quand même.' On s'est regardés et on a rigolé. C'était un peu : 'Mais qu'est-ce qu'on fout là ?' Surtout quand tu vois des joueurs comme Enyeama, Basa, Mavuba... Tu te dis que c'est vraiment bizarre."

«C'était une sacrée finale, mais j'ai perdu»

L'ancien Niçois a quand même pris un coup sur la tête, lui qui pensait être le genre de joueurs que Bielsa adorait... «Il est venu nous voir le 3 juillet lors de la reprise. Il nous a parlé pendant, allez... 45 secondes. Puis il est reparti. Nous n'avons plus jamais eu de contact avec lui.» Avec le recul, Bauthéac a su prendre la situation avec philosophie, allant jusqu'à annoncer avec humour sur Twitter sa défaite en finale de "LOSC Story" face à Vincent Enyeama, le seul lofteur encore là aujourd'hui.

«Au début, nous étions douze. Et chaque semaine, il y en avait un qui partait. Le 31 août, c'était assez marrant. On était encore sept, je crois, mais cinq joueurs ont résilié leur contrat avec Lille entre 23 heures et minuit, se souvient celui qui était arrivé à Lille au cours de l'été 2015. Tous les cinq minutes, je recevais un message : 'Ah, c'est bon, j'ai résilié.' Moi, je suis arrivé en finale contre Vincent (Enyeama). C'était une sacrée finale, mais j'ai perdu (rires).»

En Australie désormais, «dans l'un des trois plus gros clubs du pays» , qui dispute «presque tous les ans la Ligue des Champions asiatique» , Bauthéac va tenter de retrouver du plaisir après une fin d'aventure lilloise très compliquée.

Que pensez-vous des déclarations de Bauthéac ? Bielsa a-t-il eu raison d'écarter très vite de nombreux anciens ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.