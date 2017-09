Lyon : 4 buts, des coéquipiers sous le charme... Mariano commence fort !

Auteur de 4 buts en 5 matchs depuis son arrivée, l'attaquant Mariano Diaz signe des débuts réussis avec l'Olympique Lyonnais. Et a déjà séduit coéquipiers et entraîneur.

Mariano n'a pas traîné pour s'adapter à la Ligue 1.

En quête d'un successeur à Alexandre Lacazette, transféré à Arsenal, l'Olympique Lyonnais a misé sur Mariano Diaz, recruté pour 8 millions d'euros au Real Madrid cet été.

Malgré ses références limitées au haut niveau (seulement 302 minutes jouées au total avec la Maison Blanche), l'attaquant de 24 ans, conseillé par Zinédine Zidane et Karim Benzema, remplit pour l'instant parfaitement sa mission avec 4 buts après 5 matchs de Ligue 1. Un record pour une recrue à l'OL depuis Alain Caveglia en 1996-1997 ! Et ses coéquipiers se montrent déjà séduits.

«Il n'a pas fini d'enfiler les buts»

«Il est récompensé depuis le début de la saison. Il n'a pas fini d'enfiler les buts», a assuré le gardien rhodanien, Anthony Lopes, lundi au micro d'OLTV. «C'est un joueur intelligent car il joue avec ses qualités. On le voit au quotidien. Il a le sens du but. Quand il cadre, c'est souvent but. Il a une frappe très lourde. Il a aussi un bon pied gauche.»

Dimanche, c'est pourtant le droit qui a parlé face à Guingamp (2-1) en Ligue 1 pour ouvrir le score d'un amour de frappe enroulée alors que son équipe subissait en début de match. C'est pour l'instant le petit bémol qu'on peut mettre aux débuts réussis du Dominicain : 3 de ses 4 réalisations sont le fruit d'un exploit individuel et l'ancien Merengue affiche souvent un visage un peu trop personnel.

Fekir promet encore mieux

«Il ne se crée pas les occasions tout seul quand même, ses équipiers sur le côté lui ouvrent des espaces» tempère Lopes, rejoint par son entraîneur Bruno Genesio. «Je l'ai trouvé en progrès avec les autres joueurs et il a beaucoup travaillé. Il a un profil différent, on lui demande d'être efficace et il l'est», s'est satisfait le technicien dans des propos rapportés par Le Progrès. Coéquipier privilégié de la recrue, Nabil Fekir sent que les automatismes commencent à venir.

«Il reste deux ou trois trucs à améliorer à l'entraînement mais je ne me fais pas de soucis pour ça», a glissé le capitaine lyonnais, auteur d'une passe décisive pour Mariano le mois dernier à Rennes (2-1). Avec trois buts inscrits hors de la surface, le natif de Barcelone a en tout cas démontré qu'il possède un sacré coup de patte qui n'a sans doute pas fini de faire des ravages.

