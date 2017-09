L'équipe type de L1 - 5e journée

Auteur d'un match plein face à Metz, le Parisien Neymar est le joueur de la journée. Les Niçois Jean Michaël Seri et Allan Saint-Maximin, puis les Rennais Joris Gnagnon et Kévin Bourigeaud notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 5e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Neymar a encore brillé avec le PSG.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Rémy Vercoutre (Caen)

13. Christopher Jullien (Toulouse)

14. Maxime Le Marchand (Nice)

15. Thomas Mangani (Angers)

16. Wahbi Khazri (Rennes)

17. Ismaïla Sarr (Rennes)

18. Alassane Pléa (Nice)

En détails :

Joueur de la journée : Neymar (Paris SG)

L'arrivée de Mbappé au PSG a réussi à éclipser, un tout petit peu, la présence du Brésilien pour cette rencontre. Sauf que le patron du PSG, c'est bien lui ! Dans le jeu, l'Auriverde a bien évidemment été précieux en amenant toujours le danger, sur les ailes ou dans l'axe. Il réalise une magnifique passe décisive de l'extérieur du pied pour Cavani sur l'ouverture du score et trouve la faille en seconde période d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface. Sur le quatrième but, c'est lui qui crée le décalage en trouvant Berchiche sur la gauche alors qu'il est également impliqué sur la réalisation de Lucas en servant Meunier. L'ancien Barcelonais a surtout montré qu'il pouvait parfaitement s'entendre avec Mbappé. Prometteur !

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)

Le gardien va sûrement s'en vouloir pour ce penalty encaissé face à Mangani. Bien parti, le portier n'a pas réussi à stopper le ballon, qui est passé juste en-dessous de sa hanche. Rageant, car il a été parfait pour la suite avec notamment un arrêt extraordinaire sur une reprise à bout portant de Fulgini repoussée sur la barre. En seconde période, le portier a été encore déterminant avec une parade devant Crivelli. A noter qu'il a été également sauvé par sa barre sur une magnifique frappe lointaine de Mangani puis sur une reprise de Capelle.

Arnaud Souquet (Nice)

Superbe performance pour le latéral droit de l'OGC Nice. Bien aidé par un Jorge peu inspiré offensivement, le défenseur des Aiglons a réalisé un formidable travail en tenant tête à Lemar puis Ghezzal. Et en attaque, l'ancien Dijonnais a également brillé avec un centre tout simplement parfait pour offrir un caviar à Balotelli sur le 3e but.

Joris Gnagnon (Rennes)

Confronté à de nombreuses absences dans ce secteur de jeu, Gourcuff peut compter sur son jeune défenseur central. Désormais expérimenté en Ligue 1, il a été parfait dans ses interventions en étant dominant dans les duels face aux attaquants adverses. Pour sublimer sa performance, il a profité d'un service de Bourigeaud sur coup-franc pour marquer un but d'un tir placé.

Diego Carlos (Nantes)

Belle performance pour le défenseur central du FC Nantes. Si les Canaris ont réussi à repousser les offensives des Héraultais, c'est grâce notamment à plusieurs interventions bien senties du Brésilien dans la surface. En plus, il a permis à son équipe de l'emporter grâce à un coup-franc puissant en fin de partie. Décisif des deux côtés du terrain.

Yuri Berchiche (Paris SG)

Première titularisation pour l'Espagnol avec le PSG. On attendait de voir ce qu'il donne, il faut dire que l'on n'a pas été déçu ! Disponible, il a réalisé des montées intelligentes dans son couloir gauche. Pour un joueur en manque de temps de jeu, il a fait le travail et est impliqué sur le second but de Cavani. Avec l'accumulation des matchs, le Basque pourrait être une bonne surprise. Kurzawa est prévenu !

Benjamin Bourigeaud (Rennes)

L'ancien Lensois confirme son bon début de saison. Dans l'orientation du jeu, le milieu de terrain a été bon en délivrant de bons décalages. Dès le début de match, il a parfaitement commencé avec une magnifique frappe des 25 mètres pour doubler la mise. En seconde période, il a bien servi Gnagnon sur coup-franc pour le 3e but de son équipe. Une bonne pioche pour Rennes.

Sanjin Prcic (Rennes)

Quel retour pour le milieu de terrain ! Absent en début de saison, il a impressionné par son volume de jeu en donnant une vraie leçon d'agressivité aux Phocéens dans le coeur du jeu. Ce n'est pas le joueur le plus précis avec le ballon dans les pieds, mais son activité à la récupération a été tout simplement exceptionnelle.

Jean Michaël Seri (Nice)

Le milieu de terrain a très rapidement digéré son transfert avorté au FC Barcelone ! Après cette trêve internationale, l'Ivoirien a affiché un visage séduisant avec une activité énorme dans l'entrejeu. Impliqué sur l'action qui a entraîné le penalty avec un bon service pour Saint-Maximin, il a été la véritable plaque tournante du jeu des Aiglons.

Allan Saint-Maximin (Nice)

L'ailier avait visiblement un compte à régler avec son ancienne équipe ! Alors qu'il n'avait pas eu sa chance en Principauté, l'ex-Monégasque a été impliqué dans tous les bons coups ce samedi. Auteur d'une magnifique ouverture pour Pléa sur l'action qui a entraîné le penalty, il a été également à l'origine du contre éclair des Aiglons sur le deuxième but. Inspiré, il a régalé techniquement tout en réalisant des efforts défensifs importants. On soulignera aussi son implication sur le 3e but de Balotelli puisqu'il a décalé Souquet... Une prestation XXL.

Edinson Cavani (Paris SG)

Malgré son périple en Amérique du Sud, l'Uruguayen a tenu à débuter cette rencontre. Bon choix d'Unai Emery puisqu'El Matador a ouvert la marque tel un renard des surfaces. Avec plus de lucidité, il aurait pu mettre le PSG à l'abri dans la foulée sur un coup de tête à bout portant repoussé par Kawashima. Plus discret en début de seconde période, il touche la barre sur une frappe surpuissante avant d'inscrire le quatrième but de manière opportuniste. Un match réussi.

Classement : Neymar prend la tête !

1. Neymar (Paris-SG) : 10 points

2. Glik (Monaco) : 9 points

3. Tatarusanu (Nantes) - Cavani (Paris-SG) : 7 points

5. Falcao , Lemar (Monaco) - Roussillon (Montpellier) : 6 points

8. Mangani (Angers) - Malcom (Bordeaux) - Marcelo , Fekir (Lyon) - Moutinho (Monaco) - Seri , Pléa (Nice) : 4 points

15. Dibassy , NDombèlé (Amiens) - Lerager (Bordeaux) - Da Silva , Guilbert (Caen) - Jeannot (Dijon) - Kerbrat (Guingamp) - Maignan , El Ghazi , Alonso (Lille) - Traore , Mariano Díaz (Lyon) - N'Jie (Marseille) - Sidibé , Fabinho , Jemerson (Monaco) - Diego Carlos (Nantes) - Saint-Maximin , Souquet (Nice) - Rabiot , Areola , Berchiche , Dani Alves (Paris-SG) - Gnagnon , Prcic , Bourigeaud (Rennes) - Ruffier , Pierre-Gabriel , Dioussé (St-Etienne) - Lala , Martin (Strasbourg) - Durmaz (Toulouse) : 3 points

47. Vercoutre (Caen) - Perrin (St-Etienne) : 2 points

49. Konaté (Amiens) - Manceau (Angers) - Sankhare (Bordeaux) - Djiku , Rodelin (Caen) - Blas (Guingamp) - de Préville , Malcuit (Lille) - Tousart (Lyon) - Mandanda , Luiz Gustavo , Germain (Marseille) - Lecomte (Montpellier) - Sala (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Motta , Silva (Paris-SG) - Khazri , Sarr , Mubele (Rennes) - Jullien (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Paris revient fort sur Monaco !

1. Monaco - 34 points

2. Paris-SG - 31 points

3. Lyon, Nice - 15 points

5. Rennes - 12 points

6. Lille, Nantes, St-Etienne - 11 points

9. Caen - 10 points

10. Bordeaux - 8 points

11. Amiens, Montpellier - 7 points

13. Marseille, Strasbourg - 6 points

15. Angers - 5 points

16. Guingamp, Toulouse - 4 points

18. Dijon - 3 points

C'était l'équipe type de la 5e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 6e journée !