Malgré Cabella, les Verts sont freinés... - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 1-1 SCO)

Au terme d'une rencontre animée, l'AS Saint-Etienne et Angers se sont neutralisés (1-1) lors de la 5e journée de Ligue 1. Auteur d'un but après 53 secondes, Rémy Cabella a réussi ses débuts avec les Verts.

La belle joie de Rémy Cabella.

Rémy Cabella a tout d'une bonne pioche pour les Verts ! Si l'AS Saint-Etienne a concédé un nul face à Angers (1-1) lors d'un match très animé de la 5e journée de Ligue 1, le milieu offensif prêté par l'Olympique de Marseille a réussi ses débuts avec l'ASSE avec un premier but inscrit après 53 secondes.

Malheureusement pour les Stéphanois, les Angevins ont rapidement égalisé sur un penalty de Thomas Mangani et auraient même pu mériter mieux. Au classement, Saint-Etienne occupe provisoirement la 3e place alors que le SCO grimpe au 7e rang.

Cabella lance son aventure, la réponse de Mangani

Dans une superbe ambiance à Geoffroy Guichard, les Verts débutaient idéalement ce match avec l'ouverture du score de Cabella sur une frappe enroulée au second poteau (1-0, 1e). Le public exultait après seulement 53 secondes ! Dans la foulée, sur un centre totalement anodin des Angevins, Pierre-Gabriel détournait le ballon de la main et l'arbitre sifflait un penalty après un long moment de confusion. Malgré un tir raté, Mangani transformait sa tentative avec un ballon qui passait juste en-dessous de la hanche de Ruffier (1-1, 9e).

Parti sur un rythme fou, ce match s'animait encore avec un énorme arrêt à bout portant de Ruffier, qui détournait sur sa barre une reprise de Fulgini ! Plus entreprenant, le SCO étouffait l'ASSE et Mangani décochait une frappe terrible à l'entrée de la surface qui trouvait également la barre ! Si l'intensité de la rencontre baissait jusqu' à la pause, Angers dominait les débats.

Pajot voit rouge... Crivelli aussi !

Au retour des vestiaires, Pajot, déjà averti, réalisait une grosse semelle sur Letellier et était expulsé avec un carton rouge direct. Malgré ce coup dur, les Verts tentaient de repartir de l'avant mais butaient sur une défense du SCO imperturbable. A l'inverse, les Angevins étaient plus tranchants et Capelle trouvait encore la barre sur une volée !

Même si les Stéphanois ne déméritaient pas avec un duo Cabella - Bamba prometteur, c'est bien Ruffier qui sauvait les siens en s'interposant sur une reprise de Crivelli. Vexé par un coup de Perrin, Crivelli était expulsé dans la foulée pour une faute à retardement sur Dabo ! Quel geste stupide ! Dans les derniers instants, Bamba était tout proche de donner la victoire à l'ASSE mais Letellier réalisait un bel arrêt ! Après un ultime raté incroyable de Guillaume, le score n'évoluait pas et le SCO va sûrement nourrir des regrets...

La note du match : 6,5/10

Une belle partie en ce dimanche après-midi ! Dans une superbe ambiance à Geoffroy Guichard, les débats ont été animés dès le début de la partie avec du rythme, de l'intensité, des occasions et des buts ! Même si la domination du SCO a rendu cette rencontre moins vivante, les deux équipes ont joué tous les coups à fond et ont ainsi offert un spectacle plaisant.

Les buts :

- Sur une récupération haute des Verts, Cabella combine avec Diony avant de trouver Pajot. Immédiatement, le milieu sert en profondeur l'ancien Marseillais, qui ajuste le portier d'une frappe enroulée au second poteau (1-0, 1e). Quel début pour Cabella avec ce but après 53 secondes !

- Après un centre totalement anodin, Pierre-Gabriel détourne le ballon de la main et concède un penalty après un long moment de flottement. Malgré un tir raté, Mangani transforme ce penalty avec un ballon qui passe juste en-dessous de la hanche de Ruffier (1-1, 9e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Rémy Cabella (7/10)

Difficile de faire mieux pour lancer son aventure à l'AS Saint-Etienne ! Prêté par l'Olympique de Marseille, le milieu offensif a seulement eu besoin de 53 secondes pour marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une frappe enroulée au second poteau. Par la suite, il a été intéressant en combinant bien avec ses partenaires grâce à sa qualité technique. Même s'il n'a pas été décisif en seconde période malgré notamment une ouverture lumineuse pour Bamba, on sent qu'il sera l'un des hommes forts des Verts.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (7) : le gardien va sûrement s'en vouloir pour ce penalty encaissé face à Mangani. Bien parti, le portier n'a pas réussi à stopper le ballon, qui est passé juste en-dessous de sa hanche. Rageant, car il a été parfait pour la suite avec notamment un arrêt extraordinaire sur une reprise à bout portant de Fulgini repoussée sur la barre. En seconde période, le portier a été encore déterminant avec une parade devant Crivelli. A noter qu'il a été également sauvé par sa barre sur une magnifique frappe lointaine de Mangani puis sur une reprise de Capelle.

Saidy Janko (4) : une vraie déception sur cette rencontre. Le latéral droit a été souvent en difficulté défensivement à cause de la puissance de Toko Ekambi, bien trop libre pour s'exprimer. Malgré sa vitesse, son apport offensif a été réduit à cause de son imprécision technique. Il doit travailler en urgence ses centres...

Léo Lacroix (4) : le Suisse fait peur... dans le mauvais sens du terme ! Titularisé en l'absence de Théophile-Catherine, suspendu, le défenseur a été très peu rassurant sur cette partie. Souvent pris dans son dos, il a réalisé quelques interventions de la tête, mais s'est surtout distingué par des relances ratées qui ont été très dangereuses pour son équipe, à l'image de la frappe sur le barre de Mangani.

Loïc Perrin (6) : pas vraiment aidé par le niveau de certains de ses partenaires, le capitaine de l'ASSE a fait de son mieux pour limiter les dégâts. Malgré quelques erreurs, il a été très précieux sur certaines actions dangereuses du SCO avec des interventions très bien senties dans la surface. Encore et toujours un patron.

Ronael Pierre-Gabriel (3,5) : quel dommage pour le latéral gauche ! En début de match, il s'est raté avec cette main incompréhensible qui a conduit à un penalty pour le SCO. Par la suite, il a été pourtant bon... Actif dans son couloir, il a été un danger pour les Angevins avec des montées tranchantes et a rendu une copie totalement correcte en défense. Mais ce penalty ne peut pas être oublié...

Bryan Dabo (5,5) : relancé par Oscar Garcia, le milieu de terrain a trouvé un volume de jeu intéressant avec les Verts. Grâce à ses efforts, il a été intéressant à la récupération mais s'est tout de même montré limité dans l'utilisation du ballon. A l'image d'un bel appel en première période, il n'a pas hésité à se projeter mais a été en manque de réussite avec notamment sur cette même action un centre aveugle totalement raté.

Vincent Pajot (2) : une passe décisive et c'est à peu près tout ! Pourtant bien lancé dans ce match avec cette remise pour l'ouverture de Cabella, le milieu de terrain n'a pas été dans le coup par la suite. Dépassé par l'engagement des Angevins, il a été dominé dans l'entrejeu. Par la suite, il s'est surtout distingué par deux vilaines semelles sur Santamaria puis Letellier et a été logiquement expulsé. Il a laissé son équipe en difficulté...

Dioussé (3) : une catastrophe ! Auteur de débuts prometteurs avec les Verts, le milieu de terrain n'était pas dans son assiette ce dimanche. Avec des risques inutiles pris dans l'entrejeu, il a multiplié les ballons perdus et a été un vrai danger pour son équipe. Malgré de nombreux ballons touchés, il a été trop brouillon pour avoir un impact positif.

Rémy Cabella (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Loïs Diony (3) : quelle déception ! Pourtant, Oscar Garcia lui avait confiance pour ce match en le titularisant à la place de Bamba... mais il n'a pas été à la hauteur. Muselé par le duo Thomas-Traoré, il n'a absolument pas pesé sur cette partie et n'a pas semblé dans une grande forme physique. Attention car il pourrait retourner sur le banc... Remplacé après l'expulsion de Pajot à la 50e minute par Habib Maïga (5), qui n'a pas démérité en réalisant des efforts importants dans le coeur du jeu.

Romain Hamouma (3,5) : en difficulté, l'ailier n'a pas réussi à réaliser la moindre différence sur la première période et a été très gêné par le pressing constant des Angevins. Remplacé à la 45e minute par Jonathan Bamba (6,5). A l'image de son bon début de saison, il a été très intéressant dans la profondeur. Malgré les difficultés de son équipe, réduite à 10, il a été un poison dans le dos de la défense du SCO et a été tout proche de donner la victoire aux siens mais Letellier s'est bien interposé.

ANGERS :

Alexandre Letellier (5) : sur l'ouverture du score de Cabella, le gardien est tout proche de détourner le tir du Stéphanois et peut nourrir des regrets car il aurait pu stopper cette frappe. Sur le reste de la partie, il a surtout fait parler de lui en étant la victime d'une grosse semelle de Pajot, expulsé. Injustement, il a été ciblé par la suite par des sifflets des supporters des Verts... Mais c'est bien vengé avec un arrêt déterminant sur un tir de Bamba en fin de match.

Abdoulaye Bamba (4) : aligné en l'absence de Manceau, excusé pour des raisons personnelles, le latéral n'a pas rendu une copie vraiment convaincante. Défensivement, ce n'est pas un hasard si le but de Cabella est venu de son côté. Peu serein défensivement, il a peu apporté offensivement avec des centres très souvent ratés.

Ismaël Traoré (7) : le retour du capitaine du SCO a été déterminant dans cette rencontre. Tranchant et agressif dans le bon sens du terme, le défenseur central a fait vivre un cauchemar à Diony puis Bamba grâce à ses qualités athlétiques. Pour ne rien gâcher à sa performance, il a été également propre dans ses relances.

Romain Thomas (6) : dans le sillage d'un Traoré impressionnant, le défenseur central a également réalisé un bon match. Dans les duels, il a parfaitement répondu présent et n'a pas démérité dans ses relances malgré quelques ballons perdus.

Yohann Andreu (5,5) : sur son côté gauche, le latéral s'est rapidement mis en difficulté en étant averti pour une main. Malgré cette menace, le défenseur a été correct sur la suite de la partie en étant finalement peu en souffrance sur les tentatives adverses. Offensivement, il s'est bien projeté mais doit gagner en précision.

Baptiste Santamaria (6) : une partie intéressante pour le milieu de terrain. A la récupération, il a fourni un travail incontestable en grattant de nombreux ballons. Même s'il peut encore mieux faire dans la construction du jeu, il a souvent réalisé les bons choix dans l'orientation des offensives angevines. Remplacé à la 84e minute par Mehdi Tahrat (non noté).

Pierrick Capelle (5) : positionné sur le côté gauche au milieu du terrain, l'Angevin a semblé un cran en-dessous que ses partenaires. Malgré des efforts défensifs importants, il a été moins juste en attaque avec des ballons bêtement perdus. A noter tout de même une reprise qui a terminé sur la barre en seconde période.

Angelo Fulgini (6,5) : positionné dans le coeur du jeu sur cette partie, il n'a pas déçu ! Placé plus haut, il a été un vrai problème pour l'AS Saint-Etienne en étant disponible entre les lignes. Actif, il s'est procuré une énorme occasion mais Ruffier a réalisé un arrêt exceptionnel. En seconde période, le milieu a été moins inspiré et a eu un déchet technique important. Remplacé à la 72e minute par Baptiste Guillaume (non noté).

Thomas Mangani (7) : Angers peut vraiment se frotter les mains d'avoir réussi à le prolonger récemment ! Dans le coeur du jeu, il s'impose véritablement comme le patron de cette équipe. Sans même évoquer son penalty transformé en début de match, le milieu a livré une belle performance avec des ballons récupérés et un apport incontestable dans la construction pour faire des différences. Sur une frappe lointaine puissante, il aurait mérité de marquer mais son tir a terminé sur la barre de Ruffier.

Karl Toko Ekambi (6) : sur son côté, l'ailier du SCO a été un problème constant pour les Stéphanois. Grâce à sa vitesse et surtout sa puissance, le Camerounais a été un poison pour Janko et s'est montré dangereux à de nombreuses reprises. Malheureusement pour lui, il n'a pas été décisif. Touché, il a été remplacé à la 65e minute par Lassana Coulibaly (non noté).

Enzo Crivelli (2) : un match difficile pour le buteur. Comme à son habitude, il n'a pas démérité dans le combat, mais a trouvé du répondant chez les Verts avec le duo Perrin - Lacroix. Son activité a été importante et a buté sur Ruffier en fin de match avant d'être expulsé pour une grossière faute sur Dabo. Un geste stupide...

ST ETIENNE 1-1 ANGERS (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 5e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : K. Abed



Buts : R. Cabella (1e) pour ST ETIENNE - T. Mangani (9e, pen.) pour ANGERS

Avertissements : R. Pierre-Gabriel (8e) , V. Pajot (34e) , B. Dabo (62e) , pour ST ETIENNE - B. Santamaria (5e) , Y. Andreu (11e) , pour ANGERS - Expulsions : V. Pajot (49e) , pour ST ETIENNE E. Crivelli (83e) , pour ANGERS



ST ETIENNE : S. Ruffier - S. Janko , L. Lacroix , L. Perrin , R. Pierre-Gabriel - B. Dabo , V. Pajot , Dioussé - R. Cabella , L. Diony (D. Maïga, 51e) , R. Hamouma (J. Bamba, 46e)



ANGERS : A. Letellier - A. Bamba , I. Traoré , R. Thomas , Y. Andreu - B. Santamaria (M. Tahrat, 85e) - A. Fulgini (B. Guillaume, 73e) , P. Capelle , T. Mangani , K. Toko Ekambi (L. Coulibaly, 66e) - E. Crivelli



