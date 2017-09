PSG : Areola, ce n'est pas du tout ça Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 09/09/2017 à 10h40 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Constamment sous pression dans son duel à distance avec Kevin Trapp, Alphonse Areola n'a pas du tout rassuré à Metz (5-1), vendredi. Une nouvelle prestation d'une grande fébrilité, marquée par une énorme bourde qui aurait pu coûter cher à son club. Areola a encore été fébrile à Metz. Si le Paris Saint-Germain a décidé de mettre le paquet pour son attaque, en recrutant Neymar et Kylian Mbappé cet été, en revanche, le poste de gardien n'a, semble-t-il, pas été une priorité aux yeux des dirigeants. Malgré des approches pour Jan Oblak et Pepe Reina, le club de la capitale est reparti avec les mêmes portiers. Repassé devant Kevin Trapp, pourtant auteur d'un excellent début d'année 2017, Alphonse Areola (24 ans) ne rassure toujours pas. A Metz (5-1), vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1, l'international tricolore s'est de nouveau montré très fébrile. A Metz, Areola s'est mis en danger tout seul Et pour cause, il a, une fois de plus, encaissé un but sur la seule tentative cadrée par la formation adverse. Une habitude qui dure pour le dernier rempart francilien, qui s'il a relevé la tête contre Saint-Etienne (3-0), avant la trêve, avec quelques interventions bien senties, a poursuivi une série inquiétante en Moselle. En effet, Areola s'est incliné sur les 7 derniers tirs cadrés subis à l'extérieur. Une statistique qui prouve la fébrilité incroyable du Parisien. Alors qu'il aurait pu mieux faire sur le but d'Emmanuel Rivière, malgré le laxisme de sa défense sur le débordement de Matthieu Dossevi, le champion du monde U20 en 2013 s'est distingué à la 50e minute sur une action qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour le PSG, alors accroché 1-1. Servi en retrait par Marquinhos, le gardien, pas du tout sûr de lui, a réalisé un dégagement beaucoup trop mou de la tête, envoyant le ballon sur le buteur messin qui, fort heureusement pour lui, a manqué le cadre, seul devant le but vide. Areola a-t-il le niveau pour la C1 ? Une boulette symptomatique du manque de confiance d'Areola, qui a tenté de se justifier après la rencontre. «Cela fait partie des risques de notre jeu. On essaie toujours de repartir de derrière, parfois trop. Sur cette action, heureusement pour l'équipe que Rivière la met au-dessus. Heureusement pour moi, aussi... La prochaine fois que je rencontrerai cette situation, je prendrai une autre décision et je ferai un autre geste. Cela se joue sur une fraction de seconde. J'ai choisi la mauvaise option» , a indiqué le gardien du PSG. Si finalement, Paris a réussi à prendre le large par la suite, les ratés de ce genre seront impardonnables face à des équipes bien plus relevées, notamment en Ligue des Champions. Reste à savoir si Areola, dont on se souvient qu'il a coûté de nombreux points à son club l'automne dernier, est l'homme de la situation pour ce PSG. Emery va en tout cas devoir se méfier car son obstination avec le Français l'a mis en grand danger lors du dernier exercice. Mis sur la touche en ce début de saison, Trapp doit avoir des fourmis dans les mains... Selon vous, Emery a-t-il raison de s'obstiner avec Areola ? L'entraîneur parisien doit-il remettre Trapp dans le but ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





