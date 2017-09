Le TOP 20 des ventes de joueurs de Ligue 1 vers l'étranger les plus chères de l'histoire Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 12/09/2017 à 07h35 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: James Rodriguez, Benjamin Mendy, Anthony Martial, Bernardo Silva… L'AS Monaco est clairement le meilleur vendeur de la Ligue 1 sur les dernières saisons. Maxifoot vous propose le TOP 20 des ventes de joueurs de Ligue 1 vers l'étranger les plus chères de l'histoire. Benjamin Mendy, une entrée fracassante dans le TOP 20. Bien vendre, c'est décidément la grande force de l'AS Monaco ! Car si le Paris Saint-Germain est le plus grand acheteur de la Ligue 1, le club de la Principauté reste le meilleur vendeur. Ces dernières années, le champion de France en titre a réalisé des plus-values tout simplement incroyables. Retour sur les 20 plus grosses ventes de l'histoire de joueurs de Ligue 1 vers l'étranger. L'AS Monaco, le numéro 1 ! Si James Rodriguez reste le numéro 1 incontesté de ce classement après son transfert estimé à 80 millions vers le Real Madrid en 2014, l'AS Monaco a très bien vendu lors de ce mercato 2017. Avec 162 millions d'euros (hors bonus) récupérés lors des ventes de ses joueurs vers l'étranger, c'est-à-dire sans compter les départs de Kylian Mbappé pour Paris, de Valère Germain pour Marseille et d'Allan Saint-Maximin pour Nice, les dirigeants monégasques ont encore une fois réalisé de belles affaires. Au sein de ce nouveau classement, l'ASM compte donc trois nouveaux éléments avec Benjamin Mendy (2e, 57,5 M€ vers Manchester City), Bernardo Silva (5e, 50 M€ vers Manchester City) et Tiémoué Bakayoko (6e, 45 M€ vers Chelsea). Avec 7 joueurs au total dans le Top 20, Monaco est le meilleur vendeur de L1 ! Lyon revient en force... Derrière Monaco, l'Olympique Lyonnais revient très fort ! Après de belles ventes réalisées au début des années 2000, le club rhodanien peut toujours compter sur son centre de formation pour réaliser de bonnes affaires. Cet été, l'OL a battu tous les records en vendant pour 125,5 millions d'euros vers l'étranger ! Dans le Top 20, on retrouve 6 anciens joueurs lyonnais avec cette année les entrées dans ce bilan d'Alexandre Lacazette (3e, 53 M€ vers Arsenal) et de Corentin Tolisso (7e, 41,5 M€ vers le Bayern Munich). Une grande fierté pour le président des Gones Jean-Michel Aulas, qui conserve des ambitions élevées malgré ces ventes. L'OM et le PSG reste placés, Lille aussi représenté Pour le lancement du projet de Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a très peu vendu cet été avec comme départ "marquant" celui de Karim Rekik pour 2 M€ au Hertha Berlin. Malgré tout, l'OM reste le club le plus représenté dans ce Top 20 derrière Monaco et Lyon avec trois éléments : Michy Batshuayi (11e, 39 M€ vers Chelsea en 2016), Didier Drogba (13e, 37 M€ vers Chelsea en 2004) et Franck Ribéry (17e, 25 M€ vers le Bayern Munich en 2007). Du côté du PSG, dégraisser a été une priorité cet été. Le départ de Serge Aurier (19e, 25 M€ vers Tottenham) est la plus grosse vente du club de la capitale cette année et intègre le Top 20. Vendu pour 20 M€ à la Juventus Turin, Blaise Matuidi a échoué aux portes de ce bilan. Cependant, Paris est bien présent avec deux autres joueurs dans le Top 20 : David Luiz (8e, 40 M€ vers Chelsea en 2016) et Ronaldinho (15e, 32,25 M€ vers le FC Barcelone en 2003). Enfin, la dernière équipe française présente dans ce classement est Lille avec Eden Hazard (8e, 40 M€ vers Chelsea en 2012). Direction l'Angleterre et l'Espagne Comme depuis des années, les formations anglaises ont continué de faire leurs courses en Ligue 1 lors du dernier mercato. Déjà présente en force dans ce Top 20 par le passé, la Premier League est désormais concernée par 11 transactions (dont 7 dans le Top 10). Néanmoins, la Liga a aussi pillé la France de ses talents lors des dernières saisons avec 6 transferts. Les autres destinations possibles sont l'Allemagne (Ribéry et Tolisso) et l'Italie (Kondogbia). La domination anglaise et espagnole est finalement énorme. Le Top 20 de plus en plus haut Une tendance se dégage également de ce nouveau classement, les montants sont de plus en plus élevés et le prix minimum pour figurer dans le Top 20 est en augmentation. Alors qu'en 2016, la 20e place (Mamadou Sakho) était fixée à 19 M€, il faut à partir de maintenant franchir la barre des 25 millions d'euros pour intégrer ce bilan ! Certains transferts importants de l'été (Matuidi, Dalbert, Mammana) ne peuvent même pas prétendre à intégrer ce classement. A noter que l'attaquant David Trezeguet (de l'AS Monaco à la Juventus Turin en 2001 pour 23 M€), l'ailier Yannick Ferreira Carrasco (de l'AS Monaco à l'Atletico Madrid en 2015 pour 20 M€), le milieu Giannelli Imbula (de Marseille au FC Porto en 2015 pour 20 M€), le buteur Djibril Cissé (d'Auxerre à Liverpool en 2004 pour 20 M€), l'avant-centre Nicolas Anelka (du Paris SG à Manchester City en 2002 pour 19,8 M€) et le défenseur central Mamadou Sakho (du Paris SG à Liverpool en 2013 pour 19 M€) quittent le classement cette année. TOP 20 des plus grosses ventes des clubs français à l'étranger : 1. James Rodriguez, de l'AS Monaco au Real Madrid, 80 millions d'euros (2014)

2. Benjamin Mendy, de l'AS Monaco à Manchester City, 57,5 millions d'euros (2017)

3. Alexandre Lacazette, de Lyon à Arsenal, 53 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus (2017)

4. Anthony Martial, de l'AS Monaco à Manchester United, 50 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus éventuels (2015)

5. Bernardo Silva, de l'AS Monaco à Manchester City, 50 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus éventuels (2017)

6. Tiémoué Bakayoko, de l'AS Monaco à Chelsea, 45 millions d'euros (2017)

7. Corentin Tolisso, de Lyon au Bayern Munich, 41,5 millions d'euros (2017)

8. David Luiz, du Paris SG à Chelsea, 40 millions d'euros (2016)

. Geoffrey Kondogbia, de l'AS Monaco à l'Inter Milan, 40 millions d'euros (2015)

. Eden Hazard, de Lille à Chelsea, 40 millions d'euros (2012)

11. Michy Batshuayi, de Marseille à Chelsea, 39 millions d'euros (2016)

12. Michael Essien, de Lyon à Chelsea, 38 millions d'euros (2005)

13. Didier Drogba, de Marseille à Chelsea, 37 millions d'euros (2004)

14. Karim Benzema, de Lyon au Real Madrid, 35 millions d'euros (2009)

15. Ronaldinho, du Paris SG au FC Barcelone, 32,25 millions d'euros (2003)

16. Mahamadou Diarra, de Lyon au Real Madrid, 26 millions d'euros (2006)

17. Franck Ribéry, de Marseille au Bayern Munich, 25 millions d'euros (2007)

. Aymen Abdennour, de l'AS Monaco au FC Valence, 25 millions d'euros (2015)

. Samuel Umtiti, de Lyon au FC Barcelone, 25 millions d'euros (2016)

. Serge Aurier, du Paris SG à Tottenham, 25 millions d'euros (2017) Que pensez-vous de ce classement ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique Commentaires ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS