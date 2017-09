Nice : Rivère persiste et signe, il veut sortir Ben Arfa de sa galère Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 07/09/2017 à 22h11 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans une situation compliquée au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Dans le cas où il souhaiterait trouver une porte de sortie, Jean-Pierre Rivère lui a ouvert très grand la porte de Nice. Ben Arfa garde la cote à Nice. Alors que le marché des transferts ferme ses portes ce vendredi en Turquie, où Fenerbahçe a fait le forcing pour le recruter, Hatem Ben Arfa (30 ans) va bien rester au Paris Saint-Germain. Accroché à son contrat, le milieu offensif a été puni par sa direction, qui a décidé de l'envoyer en CFA. Si ses avocats font le nécessaire pour redorer son image, l'international tricolore, qui a refusé de rejoindre Nice dans les derniers instants du mercato sans ses indemnités réclamées au PSG, aura toujours l'opportunité de retrouver le Gym, où il a brillé lors de la saison 2015-2016. Rivère n'oublie pas Ben Arfa... Et pour cause, Ben Arfa reste le grand chouchou de Jean-Pierre Rivère. «Pour l'instant, Hatem est dans une position un peu particulière avec Paris. Mais si un jour, il y a une fenêtre de tir pour le faire venir cet hiver ou l'été prochain, on regardera ça bien volontiers» , a assuré ce jeudi le président azuréen sur les ondes de RMC. Malgré cette volonté de retrouver Ben Arfa, qui pourrait quitter la capitale, s'il le souhaite, en janvier prochain, le dirigeant sudiste préfère tempérer. «Il ne faut pas oublier quel club est Nice. On progresse étape par étape. On sort de deux saisons où on a terminé à la 4e et à la 3e places, un classement pas en adéquation avec notre budget. Il y a des clubs beaucoup plus puissants que nous pour intervenir sur Hatem mais si on a une chance, on la tentera» , a confié Rivère ... et le défend Alors qu'il divise énormément suite à son choix de rester à Paris coûte que coûte, Ben Arfa a reçu le soutien de son ancien dirigeant. Pour l'homme d'affaires, le natif de Clamart n'a pas été seulement motivé par l'aspect financier. «C'est un dossier assez complexe. Il faut savoir respecter les choix qui sont faits. J'ai beaucoup d'affection pour Hatem. Il a fait un choix et j'en connais les raisons. Je peux vous dire qu'elles ne sont pas uniquement financières, loin de là» , a poursuivi Rivère. «Je lui souhaite du bonheur car c'est quelqu'un que j'apprécie. S'il reviendra un jour à Nice ? Je n'en sais rien. Ou qu'il aille, je lui souhaite de prendre du plaisir, de retrouver le terrain et d'être heureux» , a terminé l'homme de 60 ans. On l'a bien compris, le patron du Gym prépare le terrain dans le cas où Ben Arfa décidait de retrouver le seul club où il a véritablement brillé dans sa carrière. Réponse dans les prochains mois pour savoir si ce travail de sape aura porté ses fruits. Selon vous, Jean-Pierre Rivère réussira-t-il son pari en rapatriant Ben Arfa dans les prochains mois ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





