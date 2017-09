OM : Evra prévient Garcia et Amavi, et défend le projet marseillais ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/09/2017 à 14h41 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avec son franc-parler, Patrice Evra a évoqué la concurrence à son poste après l'arrivée de Jordan Amavi cet été. Et il ne compte pas céder sa place. Le latéral gauche revient aussi sur les critiques envers le projet de l'OM. Evra est toujours aussi tranchant dans ses propos Patrice Evra est du genre à se faire plutôt rare dans les médias. Mais lorsque le latéral gauche de 36 ans s'exprime, il a souvent beaucoup de choses à dire, et sans langue de bois. Dans un entretien accordé à La Provence, le défenseur de l'Olympique de Marseille a envoyé un message à Rudi Garcia et Jordan Amavi. Evra n'est pas venu «pour jouer un match sur deux» Assez décevant depuis le début de la saison, Evra a vu débarquer un nouveau concurrent cet été avec Amavi. Mais l'international français ne compte pas être dépassé par l'ancien Niçois. «Ne pas jouer tout le temps ? Je n'aime pas ça. Pour ça, je suis encore trop jeune, je dois travailler là-dessus. Parfois, je ne l'accepte pas. Je ne changerai pas, je serai toujours droit avec le coach» , a assuré l'ancien Turinois. Et concernant la rotation, Evra se montre clair : il veut jouer tous les matchs. «Je ne suis pas venu pour jouer un match sur deux. Je n'ai pas atteint l'âge pour faire ça, glisse-t-il. Après chacun sa vérité, le coach a sa vision. Sinon, j'aurais choisi un autre challenge, ailleurs.» Avec le championnat, la Ligue Europa et les coupes nationales, «Tonton Pat» aura tout de même besoin de souffler. P. Evra - «j'aime où il y a la merde» Sûr de sa force, Evra est déterminé. «Le Evra qui a tout gagné, c'est fini ; maintenant, c'est un Evra qui est attendu au tournant. J'aime ça, ça m'excite» , a-t-il lâché. Et il assure ne pas regretter son choix de rejoindre l'OM : «J'ai choisi l'OM car beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir, à cause de l'ambiance chaude, des gens qui oublient vite… Moi, j'aime où il y a la merde. Je suis comme ça, on ne me changera pas, j'ai besoin de ça.» Evra répond aux critiques sur le projet de l'OM «Je bosse comme un fou et je mouille ce maillot. On ne me l'enlèvera pas» , poursuit-il. Et il a bien l'intention d'aider Marseille à se relever après la gifle reçue face à Monaco (6-1). «Je ne vous cache pas que ce 6-1 me casse les burnes (sic)» , lance Evra, qui tient à défendre le projet du club phocéen : «Je ne sais pas qui a dit que le projet de l'OM, c'était pour tout de suite, qu'on allait gagner tout de suite, qu'on allait faire venir Messi...» «Tout ce que l'OM m'a dit se passe en ce moment. Le jour où ils ne tiendront plus parole, je leur serre la main et je prends mes valises» , assure le latéral marseillais. D'ailleurs, son contrat se termine en juin 2018. Une prolongation est-elle à l'ordre du jour ? «Je vis dans le présent. Beaucoup s'interrogent sur la saison prochaine. Pour moi, cela revient à se distraire du présent. Je ne pense pas à une prolongation mais à me bouger sur le terrain» , conclut le joueur passé par Manchester United. Au moins, personne ne pourra critiquer la détermination d'Evra. Que vous inspirent les propos d'Evra ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





