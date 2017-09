Nantes : compréhensif mais "pas content", Ranieri attendait plus du mercato !

Si le FC Nantes a réalisé un gros coup cet été en attirant l'entraîneur Claudio Ranieri, le mercato a été moins brillant du côté des joueurs. A l'heure de faire le bilan, le technicien italien ne cache pas son mécontentement, même s'il refuse d'accabler son président Waldemar Kita.

Claudio Ranieri attendait mieux cet été...

Les entraîneurs défilent mais les lendemains de mercato se ressemblent décidément du côté du FC Nantes ! Un an après René Girard, qui avait décidé de revoir ses ambitions à la baisse après la fermeture du marché des transferts, voilà que le nouveau coach des Canaris, Claudio Ranieri, vient lui aussi d'exprimer sa frustration.

«Le président (Waldemar Kita, ndlr) a fait son maximum pour me satisfaire. Maintenant, si on me demande si je suis content, c'est non. Je ne suis pas content, mais j'entends les difficultés de ce mercato», a expliqué le technicien italien dans les colonnes du quotidien Ouest-France.

Du mouvement sur la fin mais une longue liste d'échecs…

Au coeur de l'été, le champion d'Angleterre 2016 avait déjà poussé un petit coup de gueule qui avait abouti à une fin de mercato plus animée avec les arrivées d'Andrei Girotto, Yassine El Ghanassy, Kalifa Coulibaly ou encore Rene Krhin qui ont rejoint l'excellent gardien Ciprian Tatarusanu, Nicolas Pallois, Roli Pereira de Sa, Chidozie Awaziem et Joris Kayembe, recrutés plus tôt dans l'été.

Mais avec l'échec des pistes Rémy Cabella, Majeed Waris, Nenê, Nampalys Mendy ou encore Gaston Ramirez, le FCN a également enregistré pas mal de râteaux sans oublier les cibles audacieuses tentées en vain (Salvatore Sirigu, Grzegorz Krychowiak, Lucas) et les retours avortés (William Vainqueur, Jordan Veretout).

Rendez-vous cet hiver ?

«Ce mercato a été difficile pour lui (Kita, ndlr) et pour moi aussi. J'ai refusé des joueurs (comme Wesley Sneijder, ndlr), mais j'ai aussi dit oui à beaucoup de joueurs qu'il m'a proposés, sauf qu'il s'est avéré impossible de les prendre. (…) Quand il y a beaucoup de refus, il faut aussi dire oui à la fin…», a lâché le Transalpin, sous-entendant que les recrues de la fin du mercato ne correspondaient pas forcément aux priorités initiales… «Il y a des joueurs et j'aime ces joueurs. Je dois travailler avec eux», a-t-il ensuite nuancé.

En réservant une grosse enveloppe pour le salaire de Ranieri, dont le traitement net mensuel est estimé à 300 000 euros, Kita avait de toute façon prévenu le technicien que le club ne réaliserait pas de folies sur le mercato. Mais après un début de saison poussif (une seule victoire pour un nul et deux défaites) matérialisé par une 15e place au classement, le «Bricoleur» espère un petit coup de pouce cet hiver. «Le président est plus supporter que moi. Je suis donc convaincu que si je lui dis qu'il me manque un joueur, il le fera en décembre», a glissé Ranieri qui souhaite désormais se concentrer sur le rectangle vert.

