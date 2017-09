PSG : privé de parking et de vestiaire, Ben Arfa est toujours ignoré par Al-Khelaïfi... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/09/2017 à 09h23 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mis à disposition de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa paie son refus de quitter le club cet été. Son avocat pourrait saisir la commission juridique de la LFP pour dénoncer cette situation. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi n'est pas pressé de rencontrer son joueur. Ben Arfa reste dans une situation très compliquée au PSG Mardi matin, Hatem Ben Arfa a effectué sa deuxième séance avec la réserve du Paris Saint-Germain. En refusant de quitter le club de la capitale cet été sans toucher les salaires et primes de sa dernière année de contrat (7 M€), le milieu offensif de 30 ans s'est engagé dans un long bras de fer avec ses dirigeants, qui ont décidé de lui faire payer. Officiellement, le PSG maintient que cette mise à disposition de Ben Arfa auprès de la réserve est provisoire et qu'il ne s'agit pas d'une sanction. Plutôt logique puisque la charte du football professionnel précise qu'une telle décision «doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif» et ne doit se prolonger «de manière régulière, permanente et définitive s'apparentant à une mise à l'écart du joueur» . L'avocat devrait saisir la commission juridique de la LFP Mais personne n'est dupe puisque RMC explique que Ben Arfa n'a plus de place de parking ni d'accès au vestiaire, où son casier a été vidé. Or, un joueur professionnel envoyé en réserve «doit bénéficier des mêmes conditions d'entraînement notamment en terme de vestiaires, d'équipements ou de soins médicaux» . De plus, deux joueurs de la réserve, Farès Hassani et Samuel Guibert, sont venus faire le nombre mardi avec l'effectif professionnel pendant que l'ancien Niçois s'entraînait avec le deuxième groupe. L'avocat du joueur, Me Bertrand, a envoyé un courrier au directeur sportif Antero Henrique pour se plaindre de cette situation. Si elle perdure, il devrait saisir la commission juridique de la LFP, qui pourrait mettre en demeure le club et lui demander de réintégrer Ben Arfa dans le groupe professionnel. En cas de refus, le PSG s'expose à des sanctions financières ou sportives (amende, retrait de points, rétrogradation...). Al-Khelaïfi ne répond pas aux demandes de Ben Arfa Mais même si «HBA» quittait la réserve, sa situation ne semble pas près de s'arranger. En effet, Ben Arfa aimerait avoir une discussion avec son président Nasser Al-Khelaïfi, visiblement vexé après une «boutade» du joueur lors d'une rencontre avec l'émir Tamim al-Thani, propriétaire du club, mais L'Equipe assure qu'elle n'est pas à l'ordre du jour pour le dirigeant parisien. Ce dernier n'a d'ailleurs répondu à aucune demande du joueur depuis son arrivée dans la capitale. «Trouvez-vous normal qu'un joueur n'ait jamais pu avoir quelques échanges corrects avec son président ? Il n'a jamais pu le rencontrer depuis qu'il a signé son contrat avec le PSG, malgré de nombreuses demandes» , confiait son avocat. Cette guerre d'orgueil risque de provoquer encore quelques remous en interne alors que le natif de Clamart semble prêt à patienter jusqu'à la fin de son contrat pour toucher son salaire et partir libre en juin prochain... Que vous inspire la situation de Ben Arfa au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





