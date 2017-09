Manchester City : quelle équipe type pour Pep Guardiola cette saison ? Youcef Touaitia - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 07/09/2017 à 07h44 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A la tête d'un effectif pléthorique, Pep Guardiola n'a pas le droit à l'erreur pour sa deuxième année à Manchester City. Avec de nombreux renforts en défense mais également dans le secteur offensif, l'entraîneur ibérique a de quoi en faire trembler plus d'un. Pep Guardiola a des problèmes de riche avec Manchester City. L'an II de l'ère Pep Guardiola à Manchester City, c'est déjà parti ! Après une première saison plus que poussive, conclue par une troisième place décevante en Premier League et une élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions face à Monaco, le technicien espagnol va devoir trouver la solution pour repartir de l'avant. Pour cela, l'ancien entraîneur du FC Barcelone dispose d'un effectif épuré de ses indésirables et renforcé par de nombreux joueurs très côtés sur le marché des transferts; qui lui offrent la possibilité d'évoluer dans plusieurs schémas. Un gardien prometteur, une défense enfin à la hauteur ? Dans le but, c'est Ederson, recruté pour 40 millions d'euros à Benfica, qui a la lourde tâche de faire mieux que Joe Hart, prêté à West Ham, et Claudio Bravo, désormais remplaçant de luxe. Pour sécuriser son but, le Brésilien pourra compter sur Vincent Kompany et Nicolas Otamendi en défense centrale. Remis de ses blessures récurrentes, le capitaine belge devrait devancer le décevant John Stones, qui pourrait néanmoins se rendre utile dans une défense à trois. Sur les côtés, Manchester City a fait le travail côté droit. Bacary Sagna et Pablo Zabaleta partis, ce sont Kyle Walker et Danilo qui vont se disputer la place de titulaire. A priori, l'Anglais a de l'avance sur l'ancien joueur du Real Madrid, qui aura tout de même son mot à dire. A gauche, Benjamin Mendy a le champ libre. Gaël Clichy et Aleksandar Kolarov également partis, le Français est la seule véritable option pour Guardiola. Un entrejeu de grande qualité Dans l'entrejeu, il y a de la qualité. Peu importe le schéma choisi, Fernandinho semble indiscutable. Devant l'Auriverde, Kevin De Bruyne, dans une position plus reculée, en relayeur ou en meneur de jeu, a également les faveurs de son entraîneur. Même cas de figure pour David Silva qui a carte blanche pour distribuer le jeu, dans l'axe ou sur les ailes. Derrière ces trois intouchables, de nombreuses solutions existent. Blessé depuis de très longs mois, Ilkay Gündogan, sur qui le coach citizen compte énormément, pourrait être le métronome de la formation mancunienne s'il revient au sommet de sa forme dans un avenir proche. Yaya Touré, qui semble s'être rabiboché avec son supérieur, pourrait lui aussi avoir du temps de jeu malgré son recul dans la hiérarchie. Deux buteurs redoutables, des ailes supersoniques En attaque, c'est du très lourd ! Sergio Agüero et Gabriel Jesus auront l'occasion de débuter ensemble lors de nombreux matchs et pourront également faire partie d'une rotation dont seul Guardiola a le secret. Avec une ou deux pointes, les deux Sud-Américains auront un temps de jeu conséquent et l'opportunité de se tirer la bourre. Pour les accompagner sur les ailes, Bernardo Silva, arrivé cet été pour 50 millions d'euros, Leroy Sané et Raheem Sterling se disputeront les deux places disponibles si Guardiola décide d'opter pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Une concurrence importante à laquelle David Silva et De Bruyne, également capables d'occuper les ailes, pourraient s'ajouter. Une équipe type possible en 4-2-3-1 Une équipe type possible en 4-3-3 Une équipe type possible en 3-5-2 Quelle équipe est la plus séduisante pour Manchester City ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





