Chelsea : quelle équipe type pour Antonio Conte cette saison ? Damien Da Silva - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 06/09/2017 à 15h15 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Champion d'Angleterre en titre, Chelsea a connu un mercato d'été compliqué avec de nombreux échecs sur le marché. Malgré tout, l'entraîneur des Blues Antonio Conte dispose d'un effectif de grande qualité pour défendre ce trophée et se lancer à la conquête de la Ligue des Champions. Antonio Conte va-t-il confirmer pour sa seconde année à Chelsea ? Pour sa première année à la tête de Chelsea, l'entraîneur Antonio Conte a parfaitement rempli sa mission en menant son équipe vers le titre en Premier League. Privés de Ligue des Champions l'an dernier, les Blues avaient pu tout miser sur cette compétition pour l'emporter avec brio. Mais cette année, la donne sera différente avec le retour du club londonien en C1. Et face aux nombreux échecs connus sur le mercato cet été (Alex Oxlade-Chamberlain, Ross Barkley, Romelu Lukaku), le groupe à la disposition de Conte manque peut-être un peu de profondeur. En défense, Rüdiger est un renfort de poids Au poste de gardien de but, Thibaut Courtois reste bien évidemment le titulaire indiscutable et sa doublure se nommera cette année Willy Caballero après le départ d'Asmir Begovic. Dans une défense centrale à trois, Cesar Azpilicueta et David Luiz, deux cadres de Conte l'an dernier, seront toujours des piliers cette saison sous les ordres du technicien italien. Seul changement, Gary Cahill semble avoir désormais perdu sa place au profit de la recrue Antonio Rüdiger, achetée 35 M€ en provenance de l'AS Roma. Malgré tout, l'Anglais risque de rendre de précieux services cette année, puisque Conte ne disposera pas de nombreuses solutions de remplacement à ce poste après les départs de John Terry et Kurt Zouma. Andreas Christensen devrait également disposer d'un temps de jeu intéressant. Côté droit, Victor Moses sera toujours utilisé en tant que piston mais sera tout de même concurrencé par Davide Zappacosta, signé pour 25 M€ cet été. A gauche, Marcos Alonso reste indiscutable après une saison de grande qualité l'an dernier. Vers un entrejeu 100% français ? Une attaque séduisante Nommé meilleur joueur de Premier League l'an dernier, N'Golo Kanté garde bien évidemment sa place de titulaire dans l'entrejeu. Mais cette saison, le Français ne sera pas associé à Nemanja Matic, vendu à Manchester United. Pour succéder au Serbe, Chelsea a recruté Tiémoué Bakayoko en provenance de l'AS Monaco pour 45 millions d'euros. De par son volume de jeu et ses qualités athlétiques, l'ancien Monégasque dispose d'un profil complémentaire avec celui de Kanté. Si besoin, Conte pourra compter sur deux remplaçants de grande qualité à ce poste avec Danny Drinkwater et Cesc Fagrebas. Dans le secteur offensif, Willian et Eden Hazard seront alignés sur les ailes. En l'absence du Belge, blessé en ce début de saison, Pedro aura une carte à jouer. Même si son temps de jeu ne devrait pas être important, Charly Musonda pourrait disputer quelques minutes de temps en temps. En pointe, Diego Costa a réalisé une superbe saison l'an dernier, mais a été considéré comme indésirable par Conte. Même s'il n'est pas parti cet été, l'Espagnol ne devrait plus fouler les pelouses avec le maillot des Blues. Après l'échec Romelu Lukaku, Chelsea s'est consolé en recrutant Alvaro Morata, acheté au Real Madrid pour 80 M€. Derrière l'Espagnol, Michy Batshuayi va devoir se battre pour jouer en cette année de Coupe du Monde. Le champion d'Angleterre en titre sera assurément l'une des équipes à suivre en Europe. L'équipe type possible de Chelsea en 3-4-3 L'équipe type possible de Chelsea en 4-3-3 Que pensez-vous de ces possibles équipes type de Chelsea en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





