Transfert : déjà courtisé par le gratin anglais, le PSG veut vite blinder Meunier

Cet été, le Paris Saint-Germain aurait pu céder à bon prix Thomas Meunier en Angleterre. Le Belge avait été désigné comme une priorité par Chelsea et Tottenham, qui ont dû se replier sur d'autres pistes face au refus du club francilien. Pour ne pas voir partir son latéral droit, le vice-champion de France compte maintenant le prolonger au plus vite.

Le PSG veut revaloriser le contrat de Thomas Meunier.

En juillet 2016, Thomas Meunier débarquait au Paris Saint-Germain en provenance du Club Bruges à la surprise générale. On pensait alors que le Belge ne serait qu'une nouvelle doublure pour Serge Aurier. Mais très vite régulier et performant, le latéral de 25 ans s'est peu à peu imposé comme titulaire au sein de la défense parisienne.

Quand le club de la capitale a eu l'opportunité cet été de faire signer Daniel Alves, atout précieux notamment pour attirer Neymar, c'est Serge Aurier qui a été prié de faire ses valises. Pourtant, un départ de Meunier aurait pu engendrer une belle rentrée d'argent pour le PSG. D'autant que Chelsea et Tottenham avaient fait de l'international belge une priorité, révèle La dernière Heure.

Un salaire revu largement à la hausse

Mais la direction parisienne n'a rien voulu savoir. Pas question de vendre Meunier. Chelsea s'est donc rabattu sur Davide Zappacosta (Torino) et Tottenham sur... Serge Aurier. Conscient que son défenseur a tapé dans l'oeil du gratin du football anglais et que les sollicitations pourraient être plus nombreuses encore dans un an, le PSG souhaite blinder le contrat de son joueur dès à présent.

Malgré la concurrence redoutable de Dani Alves, Meunier devrait donc prolonger à Paris, lui dont le bail actuel expire en 2020. L'occasion aussi pour le PSG d'augmenter sensiblement le salaire de son latéral droit, qui émarge à 260.000 euros brut mensuels aujourd'hui, très loin des émoluments des stars du club, tant pour le récompenser de sa très bonne première saison que pour lui donner envie de rester quelques saisons encore.

