Barça : en pleine tourmente, Bartomeu charge encore Neymar et le PSG et rassure pour Messi Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 05/09/2017 à 12h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sur un siège éjectable, le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu a tenté de contre-attaquer en attribuant les difficultés du mercato au départ soudain de Neymar. Le dirigeant assure également que la prolongation de Lionel Messi est sur le point d'être entérinée. Acculé, Josep Bartomeu sonne la riposte ! Sale temps pour le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu. Pris en grippe par les supporters après le départ de Neymar et un mercato très décevant, le dirigeant fait l'objet d'une motion de censure lancée par Agusti Benedito, son rival malheureux aux élections de 2015. Du coup, le patron des Blaugrana a tenté de redorer son image en livrant son bilan de l'été dans des interviews accordées aux deux quotidiens catalans Sport et El Mundo Deportivo. Malgré les échecs dans les dossiers Marco Verratti ou encore Philippe Coutinho, le boss barcelonais refuse de parler de mercato raté. Bartomeu juge le Barça «plus compétitif» sans Neymar «Les gens verront que ce sera une équipe plus compétitive que l'an passé. Certes, sans Neymar, mais avec des joueurs comme Dembélé. Nous n'avons plus le trident (Messi-Suarez-Neymar, ndlr) mais nous aurons un plus grand équilibre sur le terrain. C'est une opportunité de miser sur le jeu collectif», a lancé Bartomeu tout en reconnaissant que le départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain, qui a activé sa clause libératoire de 222 millions d'euros, a contrarié les plans du Barça. «Notre première erreur a été de croire sur parole Neymar et son père quand ils nous disaient qu'il resterait», a déploré le dirigeant. «Il n'a pas agi avec les formes adéquates. Si un joueur veut partir, il doit le dire clairement pour qu'on puisse voir comment le gérer. Cela donne du temps pour trouver un remplaçant. Neymar n'a pas offert cette opportunité. Son père et lui ont joué avec l'ambiguïté.» L'Espagnol en a profité pour s'en prendre une fois encore au PSG et à son «argent qui ne vient pas du football» et «dérègle le marché» . Messi, c'est imminent ? Le Catalan a aussi abordé l'autre dossier chaud du moment : la situation de Lionel Messi. Alors que des rumeurs affirment que la Pulga refuserait de prolonger son contrat qui se termine en juin prochain, Bartomeu a assuré que la star argentine va rempiler et que l'officialisation ne devrait pas tarder ! «Tout est signé. Il y a trois contrats : un avec la fondation de Messi, que le président de la structure a signé, en compagnie des frères du joueur. Un autre concernant un contrat d'image signé par son père, qui est l'administrateur de cette compagnie. Et enfin, le nouveau contrat de Messi à Barcelone a lui aussi été signé par son père. Il ne manque plus que Leo signe à son tour, ainsi que la photo officielle. Tout le monde peut être content.» A en croire le boss du Barça, il manque donc tout de même la signature du principal intéressé qui doit parapher ce nouveau bail dans les prochains jours, une fois rentré de sélection. Mais au vu de la situation de Bartomeu, qui cherche avant tout à sauver sa tête, les supporters catalans ne sont pas obligés de croire le dirigeant sur parole… Que pensez-vous des explications de Bartomeu ? Partagez-vous son optimisme dans le dossier Messi ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





