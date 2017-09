Manchester United : quelle équipe type pour José Mourinho cette saison ? Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 05/09/2017 à 23h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Manchester United a encore beaucoup dépensé cet été mais les 165 millions d'euros ont été investis dans le recrutement de trois joueurs seulement. Avec son effectif, José Mourinho peut mettre en place un onze de qualité. Reste à savoir si le Portugais associera Lukaku et Ibrahimovic en attaque durant la saison. José Mourinho entame sa deuxième saison à MU Manchester United est de retour aux affaires. Après plusieurs saisons galères, les Red Devils semblent taillés pour se mêler à la course au titre en Premier League. José Mourinho a dépensé 165 millions d'euros cet été pour s'offrir trois recrues (Lindelöf, Matic, Lukaku) choisies pour être des titulaires. Il fallait bien ça pour espérer briller en championnat tout en disputant la Ligue des Champions. Vainqueur de la Ligue Europa 2016-2017, MU retrouvera la C1 cette année. MU a misé gros sur Lindelöf Pas de doute possible concernant le poste de gardien puisque David De Gea est solidement installé dans le but. Longtemps annoncé au Real Madrid ces dernières années, l'Espagnol semble avoir digéré son départ avorté en 2015. L'Argentin Sergio Romero sera sa doublure. Dans le couloir droit de la défense, Antonio Valencia est préféré à Matteo Darmian, qui n'a jamais totalement convaincu Mourinho. Tout comme Luke Shaw, derrière Daley Blind au poste de latéral gauche. En défense centrale, Phil Jones a commencé la saison en tant que titulaire aux côtés d'Eric Bailly. Néanmoins, Victor Lindelöf est censé s'installer dans le onze de départ. Manchester United a déboursé 35 millions d'euros (hors bonus) pour l'arracher au Benfica. Mais Mourinho a reconnu que le Suédois rencontrait quelques difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. Chris Smalling est relégué au statut de remplaçant en compagnie de Marcos Rojo. Matic renforce le milieu, un duel Martial-Rashford Dans l'entrejeu, Paul Pogba est solidement installé et réalise un très bon début de saison qui lui a valu d'être nommé meilleur joueur du mois d'août par les supporters. Le Français a un nouveau camarade de jeu avec Nemanja Matic, recruté 45 millions d'euros à Chelsea. Une paire solide et séduisante. Les autres options de Mourinho à ce poste se nomment Ander Herrera et Michael Carrick. Devant, un trio est chargé de l'animation offensive. Après une saison d'adaptation, Henrikh Mkhitaryan semble de retour à son niveau affiché sous les couleurs de Dortmund. Si Juan Mata est désigné pour accompagner l'Arménien, la troisième place se joue entre deux hommes : Anthony Martial et Marcus Rashford. Très bon lors de ses entrées en jeu, le Français a relégué l'Anglais sur le banc lors du dernier match. Il lui faudra confirmer pour définitivement convaincre Mourinho. Marouane Fellaini, Jesse Lingard et Ashley Young offrent d'autres options au coach portugais. Ibrahimovic ou Lukaku ? Acheté 85 millions d'euros à Everton, Romelu Lukaku a répondu présent immédiatement et sera difficile à bouger au poste d'avant-centre. Même si le Belge devra composer avec le retour de Zlatan Ibrahimovic, qui a finalement prolongé son aventure mancunienne d'une saison supplémentaire. Le Suédois sera-t-il en mesure de s'imposer après sa grave blessure ? En tout cas, Mourinho dispose de deux belles options à ce poste et pourra faire tourner sans perdre en qualité durant la saison. L'équipe type possible de Manchester United en 4-2-3-1 L'équipe type possible de Manchester United en 4-3-1-2 Que pensez-vous de ces équipes type de Manchester United pour 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option pour vous ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





