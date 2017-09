Rennes : Christian Gourcuff sur la sellette, ça se confirme !

Comme pressenti, l'entraîneur de Rennes, Christian Gourcuff, est menacé après l'entame de saison ratée des Bretons. Le technicien serait aujourd'hui désavoué par une partie de son vestiaire qui le juge trop «mou».

Christian Gourcuff en danger à Rennes.

La saison n'a débuté que depuis un mois mais ça commence déjà à sentir le roussi pour l'entraîneur Christian Gourcuff à Rennes, 19e de Ligue 1 avec 2 petits points au compteur après 4 journées. Ce mardi, le magazine France Football confirme que le technicien de 62 ans est menacé et qu'il jouera gros dimanche (21h) sur le terrain de l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 5e journée du championnat.

Une partie de l'effectif ainsi que les dirigeants jugeraient ainsi l'ancien coach de Lorient trop «mou» et des proches du président René Ruello l'incitent clairement à se séparer du Breton. Les détracteurs de Gourcuff utilisent également le cas de son fils, le milieu offensif Yoann, encore blessé en ce début d'exercice, pour le charger un peu plus…

Un mercato à 37 M€ !

Si l'ancien sélectionneur de l'Algérie a longtemps bénéficié de l'indulgence de ses dirigeants malgré une première saison décevante tant d'un point de vue des résultats (9e place en Ligue 1) qu'au niveau du jeu, il en va autrement après le mercato ambitieux mené cet été. Les Rouge et Noir ont ainsi déboursé près de 37 millions d'euros avec notamment l'achat de l'ailier Ismaïla Sarr pour 17 millions à Metz.

Mais avec 8 arrivées (Faitout Maouassa, Benjamin Bourigeaud, Hamari Traoré, Jordan Tell, Brandon, Tomas Koubek et Wahbi Khazri et Sarr) hors retours de prêt, la mayonnaise risque de mettre un peu de temps à prendre. Prédécesseur de Gourcuff sur le banc rennais, Rolland Courbis conseille aux dirigeants de ne pas se précipiter.

Une solution interne plutôt que Puel ?

«Ça me paraît un peu prématuré (un limogeage, ndlr), même si on connaît le métier d'entraîneur… et Christian le connaît, ce métier», a reconnu le Sudiste dans les colonnes du quotidien 20 Minutes. «On ne peut être que déçu (du début de saison, ndlr), mais on peut aussi se dire qu'on est à 34 journées de la fin, et que les quatre premiers matchs doivent servir pour corriger ce qui ne va pas. Cette année, l'effectif du Stade Rennais, qui n'a pas les contraintes de la Ligue Europa (…), peut et doit jouer un rôle d'outsider et de trouble-fête. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais j'insiste sur le 'pour le moment'.(…) Rennes dispose maintenant de 15 à 16 joueurs de très bon niveau dans tous les secteurs… et avec une marge de progression énorme. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste.»

Reste qu'à court terme, un calendrier compliqué attend les Bretons (après l'OM, réception de Nice et déplacement à Saint-Etienne) et celui-ci ne fera clairement pas les affaires de Gourcuff… En cas de limogeage, le média Le 10 Sport mentionnait l'alléchante piste Claude Puel, libre depuis son départ de Southampton. Pour FF, il se dessinerait plutôt une possible solution interne avec Julien Stephan, actuellement à la tête de la réserve. Pour éviter l'échafaud, Gourcuff va vite devoir se reprendre…

