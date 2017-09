PSG : écarté, Ben Arfa campe sur ses positions

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Hatem Ben Arfa a été envoyé en équipe réserve du Paris Saint-Germain. Pas de quoi changer les plans du milieu offensif qui, par l'intermédiaire de son avocat, continue de réclamer ses salaires avant un éventuel départ.

Hatem Ben Arfa refuse de céder face aux dirigeants du PSG.

Rien ne va plus entre le Paris Saint-Germain et Hatem Ben Arfa (30 ans). D'un côté, le club francilien tente de se débarrasser de son milieu offensif. De l'autre, l'ancien Marseillais exige le paiement des salaires de sa dernière année de contrat (7 M€), sans succès.

Du coup, l'international tricolore, très sollicité au mercato, a décidé de rester pour provoquer ses supérieurs, qui l'ont envoyé en équipe réserve. De toute façon, Ben Arfa a souvent été écarté la saison dernière. Peut-être à cause d'une rencontre avec l'émir du Qatar que Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais digérée.

La phrase de Ben Arfa à l'émir du Qatar

Pourtant, l'avocat du joueur Jean-Jacques Bertrand, qui assure que son client n'a jamais discuté avec le président parisien depuis sa signature, dément catégoriquement cet épisode. «L'émir assistait à l'entraînement de l'équipe et à la fin, il est allé le voir et il a même parlé dans la langue de l'émir pour le saluer, a raconté l'avocat sur RMC. C'était tout à fait normal. Le président était à côté. Je crois qu'il y a eu une boutade de joueur, en disant «je vous vois, j'ai plus de mal à parler avec mon président» , ce qui était le cas du reste. C'est tout.»

Le milieu veut des négociations

En tout cas, la situation n'est pas près de changer. Car si Ben Arfa ne ferme pas la porte à un départ, en tant que joker ou joueur libre, le Parisien ne fera pas une croix sur son argent. «Quand on ne veut plus d'un entraîneur, que fait-on? On s'assoit autour d'une table et on négocie. Là, il n'y a rien eu du tout, a regretté le membre du clan HBA. Le club a mis des questions de principe. Hatem attend simplement, pour quitter ce club, qu'on s'assoit et qu'on négocie quelque chose.»

Et si le PSG continue de refuser, Ben Arfa prendra un malin plaisir à provoquer ses dirigeants. Après le fameux «Me quedo» , l'avocat en a remis une couche. «Ce sera peut-être le Neymar de la CFA» , s'est-il amusé, laissant clairement entendre que le natif de Clamart était prêt à rester dans l'ombre pour récupérer ses salaires. A croire que personne ne craquera dans ce feuilleton…

Comprenez-vous l'attitude de Ben Arfa ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.