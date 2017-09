PSG : heureux de l'enquête de l'UEFA, le boss de la Liga en rajoute une couche !

Vendredi, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant les récents transferts effectués par le Paris Saint-Germain. Une nouvelle appréciée par la Liga, qui a confirmé qu'elle se trouvait à l'origine de ce dosser ! Le président de l'institution ibérique Javier Tebas en a rajouté une couche concernant le PSG, tout en s'attaquant à Manchester City.

Javier Tebas ne lâche pas le PSG...

Javier Tebas avait prévenu ! A l'occasion du transfert de Neymar du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, le président de la Liga avait annoncé qu'il allait faire tout son possible pour faire sanctionner le club de la capitale par l'UEFA.

Vendredi, l'instance européenne du football a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête concernant les récents transferts effectués par le PSG. Et si l'UEFA a débuté cette investigation, c'est bel et bien à cause d'une plainte de la Liga !

La Liga se trouve à l'origine de l'enquête sur le PSG

En effet, dans un communiqué officiel, l'instance ibérique s'est félicitée de la décision de l'UEFA d'entamer une procédure contre le vice-champion de France, tout en soulignant son implication dans ce dossier. «La Liga se réjouit que l'UEFA ait ouvert une enquête formelle sur le respect du fair-play financier du PSG. L'enquête a été ouverte après que La Liga ait sollicité des preuves au PSG et à Manchester City au mois d'août», peut-on lire dans un communiqué officiel.

Une information finalement peu surprenante puisque Tebas s'était montré très clair concernant ses intentions en annonçant avant même l'officialisation du transfert de Neymar le dépôt d'une plainte à l'UEFA. Dans ce communiqué, la Liga a demandé une enquête approfondie concernant le PSG, tout en réclamant une investigation similaire au sujet de Manchester City.

Tebas accuse Paris et Manchester City de «dopage financier»

Toujours aussi offensif dans ses propos, le patron de la Liga a également pris personnellement la parole à cette occasion. Et Tebas n'a pas l'intention de lâcher le PSG ! «Le PSG a souvent enfreint les règles ces dernières années. Il est important pour l'UEFA de ne pas seulement regarder les derniers transferts, mais aussi de creuser dans l'historique du club. Les transferts sont les conséquences d'un dopage financier effectué sur plusieurs années», a précisé le dirigeant ibérique en référence à des contrats de sponsoring.

«Le PSG et Manchester City, soutenus par des Etats (Qatar et Émirats arabes unis, ndlr), faussent les compétitions européennes et créent une inflation des prix qui met en danger l'industrie du football. L'UEFA doit renforcer le fair-play financier pour éviter les différences entre les clubs», a-t-il continué. Une sortie qui risque de faire du bruit...

