Juventus : quelle équipe type pour Massimiliano Allegri cette saison ? Romain Rigaux - Actu Italie, Mise en ligne: le 05/09/2017 à 07h45 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Il y a eu du mouvement à la Juventus Turin cet été. Les départs de Leonardo Bonucci et de Daniel Alves ont marqué les esprits, mais la Vieille Dame a beaucoup recruté pour conserver sa suprématie en Italie et tenter de briller encore une fois en Ligue des Champions. Allegri doit revoir sa défense cette saison Avec le départ de Leonardo Bonucci au Milan AC cet été, la défense à trois c'est fini pour la Juventus Turin. Si Massimiliano Allegri utilisait encore parfois ce système, l'absence d'un libéro capable d'organiser le jeu n'instaurera plus le doute dans l'esprit de l'entraîneur turinois qui évoluera généralement en 4-2-3-1. Globalement, ce départ combiné à celui de Daniel Alves au PSG ont affaibli l'arrière-garde des Bianconeri. Mais dans les autres secteurs, la Juve s'est bien renforcée. Quelle défense pour la Juve ? Au poste de gardien, la légende Gianluigi Buffon voit débarquer une nouvelle doublure. Neto parti au FC Valence, c'est Wojciech Szczesny qui a été recruté pour le remplacer. Pas de doute possible dans la hiérarchie à ce niveau-là. En revanche, c'est plus flou en défense. A droite, Mattia De Sciglio est arrivé en provenance du Milan AC pour remplacer Alves. Il sera en concurrence avec Stephan Lichtsteiner. A gauche, le très courtisé Alex Sandro semble intouchable et possède Kwadwo Asamoah comme doublure. C'est en défense centrale que l'interrogation est la plus grande. Qui pour succéder à Bonucci aux côtés de Giorgio Chiellini ? Deux autres éléments d'expérience sont toujours là avec Andrea Barzagli et Mehdi Benatia. Il y a aussi le jeune Daniele Rugani qui a débuté la saison comme titulaire. Mais Allegri pourrait bien faire confiance à sa recrue Benedikt Höwedes. L'Allemand peut aussi dépanner dans les couloirs. Grosse concurrence au milieu et sur les ailes Au milieu de terrain, on devrait retrouver la paire composée par Miralem Pjanic et Sami Khedira. Arrivé en provenance du PSG, Blaise Matuidi participera à la rotation et cherchera à s'imposer dans le Piémont. Mais il faudra aussi compter sur Claudio Marchisio. Stefano Sturaro, capable d'évoluer aussi un cran plus haut, et Rodrigo Bentancur offrent d'autres solutions à Allegri. Dans le secteur offensif, on retrouvera les deux indéboulonnables Argentins : Paulo Dybala et Gonzalo Higuain. Sur les ailes, la concurrence sera rude. Si Mario Mandzukic a fait ses preuves à gauche et part avec un statut de titulaire, il devra composer avec les arrivées de deux joueurs pouvant évoluer sur les deux côtés et qui mèneront la vie dure à Juan Cuadrado notamment. Recruté au Bayern Munich, Douglas Costa semble destiné à un statut de titulaire à droite. Arrivé en provenance de la Fiorentina pour 40 M€, Federico Bernardeschi est plus à l'aise à droite mais il peut aussi jouer comme second attaquant ou sur l'aile gauche. On l'aura compris, la Juve a misé sur la polyvalence dans son recrutement offensif. Il faudra aussi compter sur Marko Pjaca lors de son retour d'une grave blessure la saison passée. L'équipe type possible de la Juventus Turin en 4-2-3-1 Que pensez-vous de cette possible équipe type de la Juventus Turin en 2017-2018 ? Pensez-vous que d'autres éléments méritent d'y figurer ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





