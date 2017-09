OM : pas suffisamment désiré, Gomis dévoile les coulisses de son départ

Malgré un prêt réussi à l'Olympique de Marseille la saison dernière, Bafétimbi Gomis a préféré s'engager à Galatasaray plutôt qu'à l'OM cet été. Deux mois après son départ, l'attaquant a justifié son choix dans les colonnes de L'Equipe.

Bafétimbi Gomis attendait un plus gros effort de l'OM.

Meilleur buteur de l'Olympique de Marseille la saison passée (20 buts en Ligue 1), Bafétimbi Gomis n'a pas poursuivi l'aventure avec le club phocéen, où il avait été prêté par Swansea. Faute d'accord contractuel, l'attaquant de 32 ans a pris la direction de Galatasaray fin juin.

Pointé du doigt pour avoir privilégié l'aspect financier avec une prime à la signature de 2,5 millions d'euros et un salaire net de 3,35 M€ par an, l'ancien Stéphanois a effectué une mise au point ce lundi dans les colonnes de L'Equipe. Le Tricolore assure que son départ de l'OM pour Istanbul n'a pas été seulement dicté par l'appât du gain, mais aussi par l'attitude des dirigeants phocéens.

Gomis ne s'est pas senti assez désiré

«Quand tu aimes un club, il faut que cet amour soit réciproque. Je n'ai pas senti d'amour réciproque», a expliqué le natif de La Seyne-sur-Mer. «J'ai senti une envie de me conserver mais pas une volonté absolue. (…) Je ne me suis pas senti au coeur du projet. Donc j'ai décidé de partir. Et même si l'OM avait fait l'effort financier, je ne serais peut-être pas resté. Simplement, j'aurais eu le choix entre l'OM et l'étranger. Mais dès le début des négociations, je savais que je ne resterais pas. (…) La rémunération proposée a simplement confirmé ce que je pensais», a-t-il tout de même avoué.

Mitroglou ? Gomis n'aurait pas fait ce choix…

Même si elle affirme ne pas être déçue, la Panthère ne peut s'empêcher d'entamer une comparaison avec celui qui sera chargé de lui succéder cette saison, Konstantinos Mitroglou, acheté pour 15 M€ au Benfica dans les dernières heures du mercato. «Comme l'a dit Rudi Garcia, ils avaient envie de me garder, mais il n'était pas question de faire de folies. J'ai une relation magnifique avec le coach et cela ne changera pas, mais ça, je n'ai pas compris. Galatasaray m'a acheté 2,5 M€. Sans faire de comparaison avec lui, ils ont acheté un attaquant 15 millions, avec un salaire qui doit être équivalent au mien. C'était plus raisonnable de privilégier la piste qui menait à moi. Mais bon, ce n'est que mon avis», a glissé Gomis en révélant qu'un autre épisode l'a de toute façon incité à hisser les voiles.

«La veille du dernier match de championnat, je me promenais au centre d'entraînement et je me suis fait agresser par des supporters venus pour une réunion. On a failli en venir aux mains. Ils ont voulu me taper car ils me reprochaient, entre autres, de faire la panthère, ce qui faisait référence à Saint-Etienne. (…) Cet épisode m'a blessé» a raconté l'avant-centre. Il était décidément écrit que la belle histoire entre le buteur, qui s'éclate désormais en Turquie (4 buts en 3 matchs de championnat), et l'OM devait s'achever cet été…

