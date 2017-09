Real Madrid : quelle équipe type pour Zinedine Zidane cette saison ? Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 04/09/2017 à 11h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Champion d'Espagne et d'Europe en titre, le Real Madrid a déjà attaqué une saison palpitante. A la tête d'une équipe exceptionnelle, Zinedine Zidane, qui dispose déjà d'une équipe type depuis son intronisation, devrait encore une fois miser sur ses hommes de confiance. Zidane dispose d'une machine de guerre entre les mains. Le Real Madrid va devoir se montrer costaud cette saison ! Après avoir mis la main sur la Liga pour la première fois depuis 2012 la saison passée, le club de la capitale espagnole a réussi l'exploit de garder son titre en Ligue des Champions, une première depuis le Milan AC d'Arrigo Sacchi (1989 et 1990). Pour asseoir sa domination sur l'Espagne et l'Europe, la formation royale a, comme c'est le cas depuis quelques années déjà, été très calme sur le marché des transferts, préférant se reposer sur un effectif déjà bien garni. De quoi faciliter le travail de Zinedine Zidane. Navas indiscutable, une défense inamovible Dans le but, aucune surprise possible. Malgré les approches pour David De Gea et Gianluigi Donnarumma, c'est bien l'excellent Keylor Navas qui reste le gardien indiscutable. En défense, aucun changement à prévoir. Daniel Carvajal et Marcelo restent indéboulonnables dans les couloirs. Théo Hernandez, recruté pour 30 millions d'euros à l'Atletico Madrid, suppléera le Brésilien. Sergio Ramos et Raphaël Varane, eux, formeront la charnière centrale. Pepe ayant rejoint Besiktas à l'issue de son contrat, le Français, très apprécié par son entraîneur, a prouvé qu'il avait les épaules pour figurer dans le onze de départ. Derrière, une autre paire séduisante pourrait rendre de sacrés services puisque le polyvalent Nacho et Jesus Vallejo, de retour au club, se tiennent prêts. Le meilleur trio du monde au milieu, un banc de qualité Dans l'entrejeu, Zidane dispose du meilleur trio au monde, ou tout du moins, le plus complémentaire et le plus impressionnant depuis 18 mois. Luka Modric en métronome, Toni Kroos en fer de lance et Casemiro en stabilisateur, le triangle magique du Real, efficace à la récupération et impressionnant à la création aura la lourde tâche de stabiliser l'équipe. Derrière les trois intouchables, le champion du monde 1998 a d'autres solutions. La première, c'est Mateo Kovacic, régulièrement utilisé lors de la saison écoulée et capable de faire aussi bien que ses concurrents. Marcos Llorente, revenu d'un prêt d'Alavés, mais surtout Dani Ceballos, recruté pour 18 millions d'euros au Betis Séville, ont également leur mot à dire. La BBC menacée par Isco et Asensio En attaque, Zidane a l'embarras du choix. A 100% de ses moyens, la BBC, composée par Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, devrait a priori être alignée d'entrée. Mais ces derniers mois, les blessures répétitives du Gallois ont permis la confirmation d'Isco, aussi impressionnant dans le coeur du jeu que sur les côtés, et l'éclosion de Marco Asensio, auteur d'un début de saison fabuleux. Enormes, les deux Espagnols, plus que Lucas Vasquez, légèrement en retrait, auront leur mot à dire et pourraient à terme pousser l'ancien joueur de Tottenham d'abord sur le banc, et pourquoi pas vers la sortie. Mais dans l'immédiat, le Dragon, s'il retrouve ses aptitudes physiques, devrait garder la confiance de son coach lors des grosses rencontres de la Casa Blanca, en Europe ou sur la scène nationale. Des alternatives toutefois séduisantes qui permettent à Zidane de pouvoir opter pour un 4-4-2 souvent très redoutable avec un 10 en début de rencontre, puis avec deux milieux offensifs excentrés en cours de jeu. L'équipe type possible en 4-3-3 L'équipe type possible en 4-4-2 Quelle onze pour Zidane cette saison ? Préférez-vous le 4-3-3 ou le 4-4-2 ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS