"Hatem, tu déconnes !" (BILLET de Y. Touaitia)

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Hatem Ben Arfa a préféré rester au Paris Saint-Germain cet été. Contacté par de nombreux clubs souhaitant le relancer, le milieu offensif a opté pour l'aspect financier plutôt que de s'éclater loin de la capitale, où son aventure est finie. Une triste décision pour un si grand talent.

Ben Arfa n'a pas quitté le PSG cet été.

Le billet d'humeur de Youcef Touaitia

C'était l'un des feuilletons du mercato au Paris Saint-Germain. Après une première saison complètement ratée dans la capitale, Hatem Ben Arfa a décidé de rester. Malgré l'invitation de ses dirigeants à aller voir ailleurs, puisque ces derniers lui ont clairement fait comprendre qu'il n'avait aucune chance de s'imposer et que la CFA lui était promis, le milieu offensif a fait le dur de la feuille. Une décision qui m'attriste profondément.

Avant d'épiloguer sur le cas de l'ancien Lyonnais, il convient de dire que le PSG a réalisé une erreur monumentale en fonçant tête baissée vers lui. Mal conseillé, Nasser Al-Khelaïfi, qui a succombé, à tort ou raison, peu importe, au charme de Ben Arfa après sa grosse saison à Nice, s'est trompé en lui offrant un contrat pharaonique, même si le club n'a pas payé d'indemnité de transfert. Que Paris tente le coup, pourquoi pas, Ben Arfa, originaire de la région parisienne, avait tout du profil intéressant, mais il aurait probablement fallu être moins généreux et se rappeler qu'il reste un joueur instable qui a causé de gros problèmes à ses anciennes équipes. Une fois que c'est dit, il faut remettre les choses à leur place et désigner le principal fautif dans cette histoire : le joueur, Ben Arfa lui-même !

Un fiasco dont Ben Arfa est responsable

Ses plus grands partisans nous sortiront la rengaine habituelle de ces derniers mois : «il n'a pas eu sa chance, il a été mal utilisé, avec lui, il n'y aurait pas eu de remontada» . J'ai envie de dire à ces personnes que Ben Arfa n'a pas un statut de privilégié par rapport à ses partenaires. Si tu voulais ta place, Hatem, il fallait faire les efforts nécessaires pour la gagner. Nous faire croire que Paris t'as pris pour te laisser moisir sur le banc est un non-sens. Si tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement car tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour te rendre indispensable. Avoir du ballon, c'est bien, tout le monde sait que tu as de l'or dans les pieds, mais à Paris, tu n'es pas le centre du monde. Unai Emery n'est pas assez fou pour se passer des services du joueur génialissime que tu es, que toute la planète du football envie au PSG.

Jeté aux oubliettes, Hatem, tu avais l'occasion de quitter ton calvaire parisien ces derniers jours. Au lieu de ça, tu as préféré te la couler douce, à attendre que le juteux chèque tombe à la fin du mois. Très bien. Tu es dans ton droit. Le PSG n'avait pas le couteau sous la gorge quand il t'a engagé, soit. Mais dans ce cas-là, arrête de nous bassiner avec tes vidéos sur les bords du canal de l'Ourcq sur un fond de Francis Lalanne, à faire la victime, à nous faire croire que la Terre entière t'en veux et que tu es un génie incompris. Arrête de nous dire que tu es un passionné, que tu vis et respire football. Avec ton comportement actuel, tu prouves exactement le contraire. Nous dire «je préfère le blé et je vous emmerde» serait bien plus honnête et juste de ta part, et à ce moment, on se la ferme et on ne dit plus rien !

On devrait tous arrêter de te regarder comme si tu avais toujours dix ans, que tu étais encore à Clairefontaine à te chamailler avec tes camarades de chambre. Non, Hatem, tu as 30 ans et tu n'as pas évolué d'une once en dix ans de carrière. Ce feuilleton, c'est un peu l'histoire de ta vie de footballeur, complètement ruinée par des choix désastreux et des conseils qui t'ont fait plus de mal que de bien. Dans tous les clubs où tu es passé, cela s'est mal terminé. Lyon, Marseille, Newcastle... Jusqu'à preuve du contraire, Emery n'a pas dirigé ces équipes et pourtant, tous ses collègues ont rencontré les mêmes soucis avec toi. Seul Nice fait office d'exception, car il y en a toujours une. Là-bas, Claude Puel a réussi là où beaucoup ont échoué. Mais à Paris, où il n'y a pas le temps pour les câlins et les bisous, tu as fait du Ben Arfa, celui qui a été écarté très loin du football pendant trop longtemps.

Hatem, éclate-toi loin de Paris !

Pourquoi ne pas avoir fait tes bagages et tenter ta chance ailleurs, à Nice, que tu as refusé au profit de l'argent, en Turquie ou autres destinations chaudes ? Au diable la dernière année de contrat à Paris, ces fameux 7 millions d'euros que tu réclames par-dessus tout. Pourquoi n'es-tu pas allé dans un club à ta dimension où en plus de récupérer un joli chèque en arrivant librement, tu aurais pu faire vibrer les foules avec des gestes techniques dont toi seul a le secret ? J'ai du mal à comprendre surtout que de l'argent, ce n'est pas ce qu'il te manque, encore moins après avoir encaissé une prime à la signature qui laisse rêveur en plus du très lucratif salaire que tu as perçu l'année écoulée. Il y a encore deux ans et demi, je te croisais dans un Five de la banlieue parisienne, avec de l'embonpoint, et tu respirais la joie de vivre, le football à plein nez, l'authentique !

Aujourd'hui, tu ramasses du blé, c'est bien, mais quels souvenirs garderas-tu de ton passage désastreux à Paris ? Quelle trace laisseras-tu à part celle du plus gros gâchis du football français au 21ème siècle ? Le temps passe et les regrets viennent, restent et te rongeront lorsque plus tard dans ta vie, tu penseras à cette période où tu aurais pu briller ailleurs, en pleine force de l'âge, plutôt que de venir à l'entraînement, sans motivation, tête baissée et sans but précis. Tu écornes encore un peu plus ton image alors que tu as, de tout temps, inspiré la sympathie tandis que d'autres joueurs de ta génération, aux carrières bien plus remplies, n'ont pas eu cette opportunité.

Tu aurais pu partir après une année à cirer le banc. Tu as choisi de rester assis dessus au moins jusqu'à l'hiver prochain si ce n'est jusqu'en juin 2018, dans le cas où tu trouves que c'est une position finalement confortable quand tes partenaires, ex-coéquipiers et autres amis s'éclatent sur les pelouses. C'est dommage, car tu aurais pu prendre du plaisir et en procurer à des milliers de fans qui n'attendaient que ça. J'espère pour toi qu'après ton passage au PSG, tu trouveras un challenge à la hauteur de tes attentes, qui te redonnera goût à ta passion. En attendant, tu prouves au moins une chose : sans une tête bien faite, le talent ne vaut rien.

Selon vous, Ben Arfa a-t-il fait le bon choix en privilégiant l'aspect financier au sportif ? Quittera-t-il paris avant la fin de son contrat ? Quelle suite de carrière pour lui ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.