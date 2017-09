PSG : quelle équipe type pour Unai Emery cette saison ? Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 03/09/2017 à 22h48 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Vice-champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà lancé la reconquête de son trône en Ligue 1. Candidate à la victoire finale en Ligue des Champions, l'équipe dirigée par Unai Emery, renforcée par les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, a de quoi faire rêver... mais surtout inspirer la peur. Unai Emery dispose d'un effectif pléthorique cette saison. Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient promis un mercato de folie. Ils ont tenu parole. Après une saison 2016-2017 décevante, marquée par la perte du titre en Ligue 1 et une débâcle en 8es de finale de la Ligue des Champions à Barcelone, le club de la capitale a décidé de mettre le paquet en recrutant Neymar, Kylian Mbappé mais également Daniel Alves. Trois arrivées marquantes qui vont bien évidemment obliger Unai Emery à revoir sa copie. Lui qui est arrivé sur les bords de la Seine avec l'intention de mettre en place un 4-2-3-1, avant de faire comme son prédécesseur, Laurent Blanc, et son fameux 4-3-3, a l'embarras du choix cette année Trapp boudé, une défense do Brasil Dans le but, Kevin Trapp, pourtant auteur d'une excellente seconde partie de saison dernière, devrait de nouveau être rétrogradé, sans explication nette du technicien basque, sur le banc de touche. C'est Alphonse Areola, très fébrile ces derniers mois, qui a les faveurs de son coach pour le moment. Une option qui peut surprendre pour beaucoup mais pas pour Emery. En défense, l'Espagnol a de quoi faire. Serge Aurier parti à Tottenham, Daniel Alves et Thomas Meunier se disputeront une place de titulaire à droite, même si le Brésilien a une longueur d'avance sur le Belge. A ses côtés, les inamovibles Thiago Silva et Marquinhos formeront la charnière centrale, tandis que le 3e homme, Presnel Kimpembe, aura son mot à dire. A gauche, enfin, Layvin Kurzawa semble installé mais devra se méfier de sa nouvelle doublure, Yuri Berchiche. A deux ou à trois, Verratti et Rabiot ont les cartes en main S'il y a un secteur qui paraît léger à Paris, c'est bien le milieu de terrain. Malgré les départs de Blaise Matuidi et de Grzegorz Krychowiak, le club francilien n'a pas réussi à attirer un crack à ce poste. Du coup, Marco Verratti, qui progresse trop peu ces derniers mois, reste tout de même indiscutable. Adrien Rabiot, lui, pourrait être un des grands gagnants de la saison, le Français ayant pris une autre dimension depuis le coup d'envoi de l'exercice. Derrière ce duo talentueux, Thiago Motta est toujours présent. A priori, le vétéran italien a plutôt le profil pour évoluer dans un milieu à trois et pourrait prendre place sur le banc si Emery venait à opter pour un système à deux dans l'entrejeu. Christopher Nkunku et Lorenzo Callegari, eux, devraient se contenter de quelques entrées en jeu afin d'engranger encore un peu plus d'expérience. Une attaque complètement folle ! C'est finalement le secteur offensif qui va poser le plus de problèmes à Emery. Une attaque à un ou deux buteurs en pointe ? Des ailiers avancés ou des milieux offensifs décalés ? Une chose est sûre, Edinson Cavani sera le numéro 9 de cette équipe. A sa gauche, la superstar Neymar sera évidemment présente tandis que Kylian Mbappé, lui, pourrait soit être aligné en tant qu'ailier droit dans un 4-3-3, soit épauler l'Uruguayen dans un 4-4-2. Derrière ces trois-là, c'est la cohue ! Décrié pour ses prestations en dents-de-scie, Angel Di Maria pourrait être un des grands perdants de cette intersaison. Julian Draxler et Javier Pastore vont également devoir cravacher pour gagner leur place dans le onze de départ. Capable de jouer à tous les postes de l'attaque et même en 10, l'Allemand dispose d'un profil rare tandis que l'Argentin est plus voué à évoluer dans l'axe. Enfin, Lucas, qui a été poussé vers la sortie par ses supérieurs, pourrait lui voir son temps de jeu s'effondrer face à cette féroce concurrence. L'équipe type possible du PSG en 4-3-3 L'équipe type possible du PSG en 4-4-2 L'équipe type possible du PSG en 4-2-3-1 Quelle équipe type pour le PSG cette saison ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





