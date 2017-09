ASSE : Salibur était trop gourmand, Romeyer l'a mauvaise et charge le Guingampais

Dans les dernières heures du mercato, l'AS Saint-Etienne pensait réussir un joli coup en s'offrant Yannis Salibur. Mais alors qu'il avait convaincu Guingamp, le club du Forez n'est pas parvenu à s'entendre avec le milieu de terrain offensif, trop gourmand. Aujourd'hui, Roland Romeyer l'a mauvaise et n'épargne pas le joueur.

Saint-Etienne l'a mauvaise concernant Yannis Salibur.

Le transfert a capoté jeudi à 23h55. Difficile à digérer pour l'AS Saint-Etienne qui, après de longues heures de négociations, était parvenue à convaincre Guingamp de lui céder Yannis Salibur (26 ans). Sous la forme d'un transfert de 8 millions d'euros, payables en plusieurs fois avec un pourcentage à la revente.

Mais alors qu'un contrat de 4 ans lui était proposé, le milieu de terrain offensif a finalement refusé de signer chez les Verts. La raison ? Le club du Forez n'a pas voulu lui donner ce qu'il réclamait, à savoir 150.000 euros brut mensuels. L'ASSE avait pourtant fait grimper sa proposition de 70.000 à 90.000 euros par mois. Plus différentes primes.

"Il ne faut pas regretter ce joueur vu son comportement"

Pour Roland Romeyer, le refus de Salibur est inacceptable et le co-président stéphanois n'a pas manqué de se payer le joueur. "Je suis dur en affaire mais quand on se met d'accord, c'est fini. On s'est fait chier toute la journée à discuter. On s'est mis d'accord avec Guingamp sur le transfert, les bonus. Tout ça pour rien", peste le dirigeant de l'ASSE dans Le Progrès.

"Il ne faut pas regretter ce joueur vu son comportement, poursuit Romeyer. Salibur dit être ambitieux et il refuse Geoffroy-Guichard. Son agent est un gars bien. Mais Salibur était en contact avec des conseillers, son père… Je ne comprends pas. On lui donnait beaucoup plus que ce qu'il a à Guingamp." Quand on en veut parfois trop, on finit par ne rien avoir...

