Lyon : quelle équipe type pour Bruno Génésio cette saison ? Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 03/09/2017 à 14h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Confronté aux départs de plusieurs éléments majeurs lors de ce mercato d'été, l'Olympique Lyonnais démarre un nouveau cycle. Toujours ambitieux, les Gones ont réalisé des investissements importants sur le marché. Un recrutement suffisant pour permettre à l'équipe de Bruno Génésio de viser le podium en Ligue 1 ? Bruno Génésio va devoir faire des choix cette année. Une page de l'histoire de l'Olympique Lyonnais s'est tournée cet été. Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, le club rhodanien a perdu de nombreux cadres sur ce mercato en récupérant au passage de très gros chèques. Ambitieux, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a réinvesti une grande partie de cet argent pour miser essentiellement sur des jeunes talents en devenir. Si la mayonnaise prend au sein de ce groupe, l'OL dispose des armes nécessaires pour jouer le podium en Ligue 1. Les ailes de la défense renouvelées, l'apport de l'expérimenté Marcelo Au poste de gardien de but, Anthony Lopes reste bien évidemment intouchable. Comme l'an dernier, le Portugais devrait disputer la majorité des rencontres en ne laissant que des miettes à Mathieu Gorgelin. Sur le côté droit, après le départ de Christophe Jallet pour Nice, Kenny Tete a été recruté pour 4 millions d'euros et sera en concurrence avec Rafael pour un poste de titulaire. A gauche, c'est une véritable révolution ! Maciej Rybus reparti en Russie, les Gones ont misé sur Marçal et Ferland Mendy. Le Brésilien, signé pour 4,5 millions d'euros, part avec un avantage par rapport au Français. Parfois utilisé au poste de latéral gauche l'an dernier, Jérémy Morel va se stabiliser en défense centrale cette saison. L'ancien Marseillais sera aligné avec le roc Marcelo, qui a débarqué pour 8 M€ en provenance de Besiktas. Auparavant titulaires, Mouctar Diakhaby et Mapou Yanga-MBiwa payent leurs performances mitigées et devront se contenter d'un rôle de remplaçant. Un entrejeu encore incertain, un secteur offensif séduisant Dans l'entrejeu, c'est un véritable chantier pour l'OL ! Avec les départs de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso et aussi de Sergi Darder, ce secteur de jeu a grandement évolué chez les Gones. Auteur d'une belle année l'an dernier, Lucas Tousart s'impose comme un membre indiscutable de l'équipe de Génésio. A côté de lui, deux recrues vont se battre pour une place de titulaire : Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele. De par son profil athlétique, l'Espagnol pourrait avoir les préférences de Génésio. Toujours présents au club malgré des temps de jeu de moins en moins importants, Jordan Ferri et Clément Grenier semblent déterminés à se battre pour revenir dans les petits papiers de leur coach. Devant, Nabil Fekir a pris du galon ! Nouveau capitaine de l'OL, le milieu offensif doit assumer des nouvelles responsabilités, dans le vestiaire mais aussi sur le terrain. Son rôle ? Alimenter un trio offensif particulièrement prometteur. Déjà présent au club depuis l'hiver dernier, Memphis Depay conserve la confiance de Génésio après le départ de Mathieu Valbuena. Et à la suite de la vente d'Alexandre Lacazette, le Néerlandais se retrouve désormais associé à Mariano, recruté au Real Madrid pour 8 M€, et Bertrand Traoré, acheté 10 M€ à Chelsea. Talentueux, les deux jeunes joueurs vont devoir confirmer leur potentiel à l'OL. Sur le banc, les éléments formés à Lyon Myziane Maolida et Amine Gouiri, mais surtout Maxwell Cornet auront une carte à jouer. Un effectif complet qui dispose d'une belle marge de progression... L'équipe type possible de Lyon en 4-2-3-1 Que pensez-vous de ces possibles équipes type de Lyon en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





