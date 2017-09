Monaco : quelle équipe type pour Leonardo Jardim cette saison ?

Champion de France en titre, Monaco a connu un mercato d'été agité avec les départs de nombreux cadres mais aussi les arrivées de joueurs talentueux. Avec l'excellent Leonardo Jardim à la tête de cette équipe, le club de la Principauté pourrait encore jouer les trouble-fête face au PSG en Ligue 1.

Leonardo Jardim dispose d'un groupe de qualité.

L'AS Monaco doit défendre son titre de champion de France. Et autant le dire tout de suite, ça ne sera pas simple pour le club de la Principauté ! Car à l'inverse du Paris Saint-Germain, la formation monégasque ne s'est pas vraiment renforcée cet été. Pire encore, l'équipe dirigée par Leonardo Jardim semble, sur le papier, moins forte après les départs majeurs de Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva, Valère Germain et surtout Kylian Mbappé.

Malgré tout, l'ASM a bien limité les dégâts en réalisant un bon mercato dans le sens des arrivées avec des renforts très prometteurs. Au sein de l'habituel 4-4-2 de Jardim, les jeunes talents monégasques, entourés par quelques vétérans de qualité, ont largement les moyens de terminer sur le podium de la L1 et pourquoi pas d'embêter le PSG.

Une défense toujours solide, une seule nouveauté à gauche

Dans ce mercato chargé pour Monaco, le secteur défensif a été globalement épargné. Dans la cage, le gardien Danijel Subasic reste absolument indiscutable malgré le recrutement de Diego Benaglio, libre, pour être sa doublure. Au poste de latéral droit, l'international français Djibril Sidibé conserve la confiance de Jardim et Almamy Touré sera toujours présent pour rendre des services en cas de besoin.

Côté gauche, Jorge, recruté en janvier dernier, semble avoir pris un avantage sur Terence Kongolo, acheté 15 millions d'euros en provenance de Feyenoord cet été, pour prendre la succession de Benjamin Mendy, parti à Manchester City. La concurrence devrait être forte entre les deux hommes tout au long de la saison. En défense centrale, la très efficace paire Jemerson - Kamil Glik va continuer de faire des misères aux attaquants de L1 sous les couleurs monégasques. Pour doubler le Brésilien et le Polonais, l'ASM pourra compter sur l'expérimenté Andrea Raggi et le jeune Kévin N'Doram.

Monaco s'est renouvelé autour du trio Fabinho, Lemar, Falcao

Dans l'entrejeu, Monaco a longtemps eu peur de perdre le duo Tiémoué Bakayoko - Fabinho... Et si le Français s'est bien envolé pour Chelsea, le Brésilien a été retenu ! Exemplaire dans son comportement malgré son envie de rejoindre le PSG, le milieu de terrain sera encore un pilier de Monaco cette saison. Pour accompagner l'Auriverde, Jardim fait actuellement confiance à Joao Moutinho. Grâce à sa qualité technique, le Portugais rend de précieux services à l'ASM. Cependant, au cours de la saison, on voit bien Youri Tielemans, très prometteur et signé pour 25 M€ cet été, lui piquer sa place. Dans un registre plus puissant et de ce fait plus similaire à celui de Bakayoko, Soualiho Meïté, acheté pour 8 M€, devrait disposer d'une belle carte à jouer.

Sur le côté gauche, Thomas Lemar, longtemps courtisé par Arsenal et Liverpool, va finalement continuer de faire le bonheur de Monaco. De plus en plus important dans le jeu monégasque, l'ancien Caennais doit encore passer un cap cette saison après le départ important de Bernardo Silva. A droite justement, le Portugais sera remplacé par le très prometteur Baldé Keita. Auteur d'une belle saison 2016-2017 à la Lazio Rome, le Sénégalais de 22 ans a été recruté pour 30 M€ et semble promis à un bel avenir. Pour doubler les deux postes, Jardim disposera de solutions très intéressantes avec le Portugais Rony Lopes, le Brésilien Gabriel Boschilia et l'Algérien Rachid Ghezzal.

Devant, le patron reste Radamel Falcao. Prolongé cet été, le capitaine monégasque s'est inscrit sur la durée sur le Rocher et demeure indispensable dans l'équipe de Jardim. Après le départ de Kylian Mbappé pour Paris, son successeur naturel devrait être Stevan Jovetic. Débarqué pour 11 M€, l'ancien joueur de l'Inter Milan devrait former, sur le papier, un duo complémentaire avec l'international colombien. En cas de problème, les alternatives ne manquent pas non plus à ce poste avec les présences dans l'effectif de Guido Carrillo et Adama Diakhaby. Un cran en-dessous par rapport à l'an dernier, ce groupe monégasque peut tout de même réaliser une belle saison.

L'équipe type possible de Monaco en 4-4-2

L'équipe type possible de Monaco en 4-3-3

Que pensez-vous de ces possibles équipes type de Monaco en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.