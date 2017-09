OM : quelle équipe type pour Rudi Garcia cette saison ? Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 01/09/2017 à 13h52 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après avoir annoncé un mercato ambitieux, l'Olympique de Marseille n'a pas répondu à toutes les attentes. Mais l'effectif à la disposition de Rudi Garcia semble tout de même assez fort pour viser le TOP 5 cette saison. Rudi Garcia a pu construire son équipe cet été Pour débuter son «OM Champions Project» , l'Olympique de Marseille a réalisé un recrutement assez cohérent cet été. Ce n'est certes pas avec son effectif actuel que le club phocéen luttera dès cette saison avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco dans la course au titre, mais ce n'était pas l'objectif des Olympiens. Avec cet effectif, Rudi Garcia a largement les moyens de lutter pour l'Europe. Disposant désormais de deux attaquants, alors que Bafétimbi Gomis, parti à Galatasaray au terme de son prêt, était un peu seul la saison dernière, l'entraîneur marseillais peut jongler entre son traditionnel 4-3-3 et un 4-4-2. Mandanda de retour, des couloirs fragiles Au poste de gardien, Steve Mandanda a fait son retour sur la Canebière après une expérience ratée à Crystal Palace, gâchée notamment par une blessure. On connaît les qualités du portier international français très apprécié par les supporters marseillais. En cas de pépins, Yohann Pelé est présent pour jouer le rôle de doublure après avoir réalisé de bonnes performances la saison passée. En défense, pas de changement dans le couloir droit puisque Hiroki Sakai conserve son statut de titulaire et n'a pas réellement de doublure, même si Bouna Sarr devrait être utilisé à ce poste comme lors des matchs de préparation. Côté gauche, Patrice Evra est désormais en concurrence avec Jordan Amavi. Au vu de ses prestations en ce début de saison, «Tonton Pat» devra hausser son niveau pour ne pas être doublé par l'ancien Niçois arrivé en provenance d'Aston Villa. Une défense centrale plus solide Dans l'axe, Garcia composera avec une charnière Adil Rami - Aymen Abdennour, deux joueurs arrivés respectivement en provenance du FC Séville et du FC Valence. Ce duo inspire plus de confiance que la paire Rolando - Doria par exemple. Si le Portugais profitera de la rotation pour obtenir du temps de jeu, comme Gregory Sertic et le jeune Boubacar Kamara, le Brésilien peut s'inquiéter en revanche. Tout comme Henri Bedimo, Rod Fanni et Tomas Hubocan, poussés vers la sortie mais toujours là pour le moment. Le marché n'étant pas encore fermé dans tous les pays, des départs restent possibles. En revanche, Karim Rekik (Hertha Berlin), Baptiste Aloé (Valenciennes), Stéphane Sparagna (Boavista Porto) et Bill Tuiloma (Portland Timbers) sont tous partis cet été. Luiz Gustavo nouveau patron du milieu, enfin deux attaquants L'une des belles trouvailles de l'été se nomme Luiz Gustavo. Le Brésilien s'impose déjà comme un patron dans l'entrejeu. Maxime Lopez et Morgan Sanson vont l'accompagner cette saison dans le milieu à trois. Dans un 4-4-2, Garcia devra choisir entre les deux en fonction des matchs. André Zambo Anguissa est une option pour apporter plus de puissance physique. On peut tout de même constater qu'un milieu supplémentaire n'aurait pas été de trop alors que William Vainqueur n'a pas été retenu à la fin de son prêt par l'AS Rome et qu'Abou Diaby, invisible lors de son passage, est reparti. Gregory Sertic pourrait remonter d'un cran pour faire son retour à son ancien poste au milieu. Dans le secteur offensif, l'arrivée de Kostas Mitroglou offre de nouvelles solutions à Garcia. Le Grec peut être aligné seul en pointe mais aussi être associé à Valère Germain. Il serait dommage de mettre l'ancien Monégasque sur le banc au vu de son bon début de saison. On sait aussi qu'il préfère un schéma à deux pointes. Dans le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, Florian Thauvin et Dimitri Payet occuperont les couloirs. Clinton Njie et Lucas Ocampos, revenu de son prêt en Italie, offrent d'autres options, alors que Rémy Cabella est parti à Saint-Etienne en prêt. L'équipe type possible de l'OM en 4-3-3 L'équipe type possible de l'OM en 4-4-2 Que pensez-vous de ces possibles équipes type de l'OM en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





