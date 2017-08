Mercato : le PSG réalise le gros coup Kylian Mbappé !

Comme prévu depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain a officiellement recruté l'attaquant Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco. Le jeune talent tricolore sera prêté pendant un an au PSG avec une option d'achat non obligatoire, estimée à 180 millions d'euros.

Kylian Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain.

Quel mercato d'été pour le Paris Saint-Germain ! Quelques semaines après l'arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros, le club de la capitale réalise un nouveau coup retentissant en s'attachant les services de Kylian Mbappé. Après une superbe seconde partie de saison avec l'AS Monaco, le jeune talent tricolore affolait tous les cadors européens et c'est donc Paris qui a remporté le gros lot !

Mbappé arrive en prêt à Paris

Comme prévu depuis plusieurs jours, Mbappé rejoint bel et bien le vice-champion de France dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire, estimée à 180 millions d'euros par de nombreux médias français. Pourquoi une telle tactique ? Pour contourner le fair-play financier ! En retardant le paiement de ce transfert à l'an prochain, le PSG pourra déclarer ce versement dans ses comptes de l'exercice 2018-2019. Une fois cette option d'achat activée (et elle le sera), l'attaquant sera sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2022 et deviendra officiellement le 2e joueur le plus cher de l'histoire derrière son coéquipier Neymar.

Peu importe le montage financier, il s'agit en tout cas d'une superbe recrue pour le PSG. «C'est avec beaucoup d'émotions et de satisfaction que j'accueille Kylian Mbappé dans la famille du Paris Saint-Germain. Il était primordial pour le football français de garder et faire progresser un tel talent dans notre championnat. (...) Avec son arrivée, plus que jamais, notre équipe va faire vibrer le coeur des supporters», s'est enflammé le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Un trio offensif qui fait rêver...

Sur le papier, le recrutement de Mbappé permet aux supporters franciliens de réellement rêver plus grand. Associé à Neymar et Edinson Cavani, le désormais ex-Monégasque risque de faire d'énormes dégâts et tous les amoureux du football auront bien évidemment hâte de voir un tel trio offensif à l'oeuvre. Natif de Bondy, le gamin de 18 ans va aussi réaliser l'un de ses rêves en revenant dans sa région.

«Pour tout jeune originaire de la région de parisienne, c'est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l'atmosphère unique du Parc des Princes. J'ai été séduit par le projet du club, c'est l'un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd'hui ma progression tout en aidant l'équipe à atteindre les très grands objectifs qu'elle s'est fixés», a lancé Mbappé. Et les fans du PSG n'attendent que ça !

Que pensez-vous de l'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...