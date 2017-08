Equipe de France : alors ce match contre les Pays-Bas, décisif ou pas ? Romain Rigaux - Actu Mondial 2018, Mise en ligne: le 31/08/2017 à 10h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'équipe de France affronte les Pays-Bas ce jeudi soir (20h45) au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un mauvais résultat serait une très mauvaise affaire pour les Bleus, mais pas éliminatoire... Les Bleus de Griezmann sous pression après la défaite contre la Suède La défaite de l'équipe de France en Suède (1-2) le 9 juin dernier a totalement relancé le suspense dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. A quatre journées du terme, la situation est la suivante : la France occupe la 2e place avec 13 points, tout comme la Suède qui possède une meilleure différence de buts. Les Pays-Bas (10 pts) pointent au 3e rang, devant la Bulgarie (9 pts). «On sait que ça va se jouer entre la Suède, les Pays-Bas, nous, peut-être même la Bulgarie s'ils font une bonne performance. Il faudra faire un sans faute pour espérer la première place» , a assuré Hugo Lloris en conférence de presse mercredi. Seule la première place du groupe est directement qualificative, alors que la deuxième place est synonyme de barrages. Une victoire, et ça repart Dès lors, on comprend l'importance du match de ce jeudi soir (20h45) au Stade de France entre les Bleus et les Pays-Bas. En cas de victoire, la France peut faire un grand pas vers la qualification si la Suède ne l'emporte pas en Bulgarie. En plus de reléguer la menace néerlandaise à six points et de s'emparer seuls de la première place, les hommes de Didier Deschamps profiteront ensuite d'un avantage au calendrier. Lors des trois dernières journées, la sélection tricolore recevra le Luxembourg (3 septembre) et la Biélorussie (10 octobre), et se déplacera en Bulgarie (7 octobre). De son côté, les Suédois devront se déplacer deux fois, et notamment aux Pays-Bas. Si la Suède l'emporte aussi ce soir à Sofia, il ne restera sans doute plus qu'un duel entre la France et les Scandinaves, qui devront faire un sans faute. Un nul peut relancer tout le monde Un match nul de la France ne serait pas éliminatoire mais il compliquerait la tâche des Bleus selon le résultat de la Suède. Si les Suédois l'emportent, ils prendront seuls les commandes du groupe et auront leur destin entre leurs mains. Un nul de la Suède serait un moindre mal et la situation ne changerait pas dans le groupe. Une défaite suédoise et les Français prendraient alors la tête du groupe, mais les Pays-Bas resteraient une menace et la Bulgarie reviendrait à deux points. Une défaite pas catastrophique, mais... Enfin, le scénario à éviter est bien évidemment une défaite puisque la France relancerait totalement les Pays-Bas, qui reviendraient à sa hauteur avec 13 points. Pourtant, rien ne sera perdu. Mais la France n'aura plus son destin en main si la Suède l'emporte en Bulgarie, avec trois points de retard. Les Tricolores devront alors faire un sans-faute lors de leurs trois derniers matchs. Avec un tel scénario, si les Bleus gagnent leurs deux matchs suivants, que les Suédois l'emportent contre la Biélorussie et le Luxembourg, pendant que les Pays-Bas s'imposent face à la Bulgarie et la Biélorussie, la situation sera la suivante avant la dernière journée : la Suède en tête avec 22 points devant la France et les Pays-Bas (19 points). Pendant que les Français affronteront la Biélorussie lors de la dernière journée, Suédois et Néerlandais joueraient un match décisif bienvenu pour les Tricolores. Les équipes probables : France : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman, Pogba, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud. Pays-Bas : Cilessen - Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Strootman - Robben, Sneijder, Promes - Janssen. Les matchs des Bleus : 6 septembre : Biélorussie 0-0 France

7 octobre : France 4-1 Bulgarie

10 octobre : Pays-Bas 0-1 France

11 novembre : France 2-1 Suède

14 mars : Luxembourg 1-3 France

9 juin : Suède 2-1 France

31 août : France - Pays-Bas

3 septembre : France - Luxembourg

7 octobre : Bulgarie - France

10 octobre : France - Biélorussie





