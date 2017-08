MERCATO EN DIRECT : les dernières infos en FIL ROUGE (20h35) Pierre-Damien Lacourte - Actu Transferts, Mise en ligne: le 30/08/2017 à 19h03 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le mercato estival ferme ses portes demain jeudi à 23h59. Pour suivre au mieux ces dernières heures sur le marché des transferts, Maxifoot vous propose son fil rouge avec les dernières informations en temps réel, en France et à l'étranger. La piste Mitroglou à l'OM s'est subitement refroidie... C'est la dernière ligne droite de ce mercato estival ! Le marché des transferts se termine demain jeudi à 23h59 et les mouvements vont donc être nombreux au cours des prochaines heures. En France, on attend encore du mouvement à Paris (Mbappé, Fabinho) et à Marseille (un attaquant, un milieu de terrain) notamment. Mais Monaco, Lille, Lyon, Bordeaux et Saint-Etienne, pour ne citer que ceux-là, sont eux aussi encore actifs. A l'étranger, de nombreux mouvements sont aussi encore attendus. Pour tout suivre de cette dernière ligne droite du mercato estival, voici le fil rouge des dernières informations transferts. 20h35 : Wahbi Khazri (26 ans) est de retour en France. Le milieu offensif tunisien va s'engager avec le Stade Rennais avant la fin du mercato. Sunderland a accepté ce mercredi de prêter pour une saison, sans option d'achat, l'ancien Bordelais aux Rouge et Noir. 20h35 : alors que le joueur s'était semble-t-il mis d'accord avec l'Olympique de Marseille sur un contrat de quatre ans, les discussions seraient pour l'heure rompues entre le club phocéen et le Benfica Lisbonne au sujet de Kostas Mitroglou (29 ans), rapporte L'Equipe. La raison ? Les 20 millions d'euros réclamés par la formation portugaise pour l'attaquant grec que la direction olympienne ne compte pas proposer. L'OM creuserait donc d'autres pistes actuellement. 20h30 : rebondissement inattendu dans le dossier Diafra Sakho (27 ans) ! Présent en Bretagne ce mercredi, l'attaquant de West Ham avait passé, avec succès, sa visite médicale afin de rejoindre le Stade Rennais. Un transfert, estimé à 9,7 millions d'euros, était même évoqué... Mais l'international sénégalais va rester chez les Hammers ! Une décision annoncée sur Twitter par le président du club londonien David Gold. 20h15 : un temps annoncé sur les tablettes de l'OM, Divock Origi (22 ans) va bien quitter Liverpool mais pour l'Allemagne. D'après la BBC, c'est à Wolfsbourg que l'attaquant belge devrait être prêté. 19h45 / OFFICIEL : déjà prêté à Bourg-Péronnas la saison dernière, Romain Del Castillo (21 ans) est de nouveau cédé provisoirement par l'Olympique Lyonnais. Le jeune attaquant du club rhodanien évoluera encore en Ligue 2, mais sous les couleurs de Nîmes cette fois. Le prêt ne comporte pas d'option d'achat. 19h40 / OFFICIEL : conformément à son souhait, Grzegorz Krychowiak (27 ans) rejoint l'Angleterre. Le milieu de terrain polonais a été prêté par le Paris Saint-Germain pour une saison, sans option d'achat, à West Bromwich Albion, 5e de Premier League après 3 journées. Le club anglais devrait prendre en charge l'intégralité du salaire de l'ancien Rémois (510.000 euros brut mensuels). 19h30 / OFFICIEL : en manque de temps de jeu chez les Grenats, Thibault Vion (23 ans) quitte le FC Metz pour Niort (L2). Le jeune attaquant du club lorrain s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur des Chamois. 19h25 : malgré un accord entre Arsenal et Chelsea, le milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain (24 ans) a refusé de rejoindre les Blues en raison de la volonté de l'entraîneur Antonio Conte de l'utiliser au poste de latéral droit. Lié aux Gunners jusqu'en juin 2018, l'international anglais va du coup prendre la direction de Liverpool selon Sky Sports ! Les Reds ont réussi à trouver un terrain d'entente avec Arsenal pour un transfert estimé à 38 millions d'euros. 19h20 / OFFICIEL : le défenseur central de Schalke 04 Benedikt Höwedes (29 ans) est prêté pour une saison à la Juventus Turin. L'international allemand fait l'objet d'un prêt payant de 3,5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire après 25 matchs disputés fixée à 13 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus éventuels. 19h20 : près avoir refusé le Spartak Moscou il y a quelques jours, Mbaye Niang (22 ans) devrait bien quitter le Milan AC mais pour rester en Italie. Selon Sky Sport Italia, l'attaquant français serait sur le point de rejoindre le Torino contre un chèque de 15 millions d'euros 19h15 : à la recherche d'un milieu de terrain offensif, le FC Nantes songerait au Stéphanois Kevin Monnet-Paquet (29 ans), selon les informations de L'Equipe. 19h10 : l'Olympique de Marseille s'intéresse à l'attaquant du Benfica Lisbonne Kostas Mitroglou (29 ans). D'après RMC, le club phocéen aurait trouvé un accord avec l'international grec sur un contrat de 4 ans. Mais l'OM doit encore s'entendre avec la formation portugaise. Pour l'instant, Marseille propose 14 millions d'euros alors que Benfica réclame au moins 20 millions. Les négociations se poursuivent entre les deux équipes pour Mitroglou, très intéressé par le challenge olympien. 19h : si le FC Nantes le courtisait aussi, c'est avec l'AS Saint-Etienne que l'Olympique de Marseille s'est mis d'accord pour le prêt de Rémy Cabella (27 ans). Les Verts ont convaincu les Phocéens en acceptant de prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur : 220.000 euros brut mensuels. Mais l'OM ne libèrera l'ancien Montpelliérain que si un nouvel attaquant signe avant jeudi soir... Une situation qui frustre Cabella. 18h35 / OFFICIEL : Serge Gakpé (30 ans) débarque à Amiens. L'attaquant togolais, libéré de sa dernière année de contrat par le Genoa, s'est engagé jusqu'en juin prochain avec le promu en Ligue 1. Le club picard pourrait toutefois encore se renforcer offensivement puisque le géant ivoirien de l'AS Monaco Lacina Traoré (27 ans) serait lui aussi visé. 18h30 : longtemps annoncé du côté de Monaco, Giannelli Imbula (24 ans) va bien revenir en Ligue 1 mais du côté de Toulouse. Stoke City a accepté de céder en prêt pour une saison, sans option d'achat, son milieu de terrain aux Violets, affirme L'Equipe. L'ancien Marseillais est attendu ce mercredi soir dans la ville rose. 18h20 / OFFICIEL : changement de plan pour Josuha Guilavogui (26 ans). Longtemps annoncé sur le départ, le milieu de terrain français va finalement rester à Wolfburg où il a prolongé jusqu'en 2020. 18h15 : un temps annoncé sur les tablettes de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Milan AC, Renato Sanches (20 ans) devrait finalement prendre la direction de... Swansea. Sky Sports confirme ce mercredi que le milieu de terrain du Bayern Munich est attendu en prêt chez les Swans. Un prêt payant (5 M€) assorti d'une option d'achat (30 M€). N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





