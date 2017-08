Journal des Transferts : l'option d'achat déguisée de Mbappé, les pistes offensives de l'OM, Di Maria pousse pour le Barça... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 30/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'option d'achat obligatoire déguisée de Mbappé au PSG, les pistes offensives de l'OM, Di Maria pousse pour le Barça, deux départs au PSG, Abdennour est Marseillais, Monaco s'offre Keita Baldé... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Mbappé sur le banc de Monaco contre l'OM Dans la dernière ligne droite, le mercato bat son plein, les clubs s'activant pour peaufiner leur effectif. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'option d'achat obligatoire déguisée de Mbappé au PSG Si la transaction n'a pas encore été officialisée, le prêt de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute. Comme prévu, l'international français va être prêté avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros. Ainsi, cette somme ne sera pas comptabilisée dans les comptes de cette année et Paris aura encore un an pour trouver une solution concernant le fair-play financier. Mais il ne faut pas croire que l'ASM va faire un cadeau au PSG avec un simple prêt sans l'assurance de toucher son argent plus tard... Selon les informations du quotidien Le Parisien, cette option d'achat sera automatique le 1er juillet 2018... si le PSG se maintient en Ligue 1 ! Une manière de déguiser une option d'achat obligatoire puisqu'on se doute très bien que Paris ne sera pas relégué en fin de saison. Un détail qui confirme bel et bien que ce montage financier n'est qu'une ruse pour permettre au club de la capitale de ne pas être embêté par l'UEFA cet été après avoir déjà dépensé 222 millions d'euros pour Neymar. 2. Dembélé et Slimani trop chers, Mitroglou ou Aboubakar à l'OM ? A un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato, l'Olympique de Marseille cherche toujours son attaquant. Ce mercredi, L'Equipe annonce que le club phocéen aurait abandonné la piste Moussa Dembélé mardi en raison de son prix jugé trop cher. Le Celtic Glasgow réclame 25 millions d'euros. Le quotidien sportif indique également que l'OM a oublié la piste Islam Slimani, dont le prix est le même. En conférence de presse, le président Jacques-Henri Eyraud a assuré que le club phocéen ne dépensera pas son argent n'importe comment en se précipitant. Dans le même temps, la presse portugaise annonce une possible arrivée à ce poste dans les prochaines heures. Selon O Jogo, l'OM est disposé à débourser 20 millions d'euros (15 M€ immédiatement + 5 M€ de bonus) pour Kostas Mitroglou (Benfica). Le joueur est intéressé et Marseille lui propose un salaire annuel net de 2,5 M€ (contre 1,7 M€ au Portugal). Les Olympiens discutent aussi avec le FC Porto pour Vincent Aboubakar. Son entraîneur Sergio Conceiçao veut le conserver alors qu'une offre de 15 M€ a été formulée. Les Dragons demandent 20 M€ pour l'ancien Lorientais, qui n'a plus qu'un an de contrat. Enfin, la piste Divock Origi (Liverpool) reste d'actualité. 3. Di Maria pousse pour le Barça Courtisé avec insistance par le FC Barcelone ces dernières semaines, l'ailier Angel Di Mariaa été retenu par le Paris Saint-Germain. Mais avec la très probable arrivée de Kylian Mbappé en prêt en provenance de l'AS Monaco, sa situation peut-elle évoluer ? D'après la radio espagnole Cadena Ser, l'Argentin a demandé à l'entraîneur parisien Unai Emery de le laisser partir au Barça ! Souhaitant dégraisser son effectif, le PSG connaît des difficultés pour se séparer de certains éléments et pourrait finalement penser à la vente de l'ancien joueur du Real Madrid selon les informations complémentaires du quotidien régional Le Parisien. Affaire à suivre... 4. Aurier et Krychowiak vont quitter le PSG En revanche, deux départs semblent actés au PSG. En effet, Serge Aurier a enfin reçu son permis de travail pour rejoindre Tottenham. Dans l'attente depuis plusieurs semaines en raison de son affaire judiciaire en cours, le latéral droit ivoirien va s'engager dans les prochaines heures avec les Spurs pour cinq saisons. Son transfert rapportera 25 millions d'euros, plus 2 millions de bonus, au Paris SG. Grzegorz Krychowiak va lui aussi quitter la capitale dans les prochaines heures. «Back in the game» , a posté l'international polonais sur son compte Twitter. Le milieu de terrain est attendu en Angleterre du côté de West Bromwich Albion, actuel 5e de Premier League, pour un prêt. Le club anglais prendrait en charge l'intégralité de son salaire (510 000 euros par mois). 5. Abdennour est Marseillais Si l'OM cherche toujours un attaquant, les Olympiens ont toutefois trouvé leur renfort en défense. Comme prévu, Aymen Abdennour est arrivé en provenance de Valence pour un prêt d'une saison, reconductible pour une année, sans option d'achat. «Cela fait trois mois qu'ils m'ont contacté, après j'ai fait ma préparation, et là ça fait trois jours qu'ils sont revenus. Pour moi, Marseille reste Marseille, c'est une fierté de signer ici. J'ai passé la visite médicale avec le Zenit, mais quand l'OM m'a appelé, j'ai pas hésité, j'ai pris l'avion et je suis venu !» , a assuré l'ancien Monégasque lors de sa présentation à la presse. L'international tunisien débarque pour consolider une défense à l'agonie contre Monaco (1-6). 6. Monaco séduit encore avec Keita Baldé C'est sans doute l'un des autres très jolis coups du mercato en France. Monaco a recruté pour cinq ans l'attaquant sénégalais de la Lazio Rome Keita Baldé, auteur de 16 buts en 31 matchs de Serie A la saison passée. En Italie, il était courtisé par le Milan AC, la Juventus Turin, l'Inter Milan et Naples. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros. Il est capable d'évoluer aussi bien dans l'axe, comme second attaquant, ou sur un côté. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 30 août à 18h C'est officiel : - Le défenseur central du Barça, Marlon, est prêté deux ans à Nice.

- Saint-Etienne a prêté son attaquant Robert Beric à Anderlecht, sans option d'achat.

- Le milieu Yacouba Sylla est prêté au Panathinaïkos par Rennes.

- Le milieu offensif de Dortmund, Emre Mor, rejoint le Celta Vigo pour 13 M€.

- Dortmund a recruté le latéral droit d'Hoffenheim, Jérémy Toljan, pour 5 M€.

- Le latéral gauche d'Arsenal, Keiran Gibbs, a signé 4 ans à West Bromwich Albion.

- Vincent Hognon remplace Pablo Correa au poste d'entraîneur de Nancy.

- Olivier Echouafni n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France féminine, il est remplacé par Corinne Diacre, qui quitte Clermont. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu offensif du PSG, Gonçalo Guedes, va bien être prêté au FC Valence.

- En cas de départ de Fabinho, Monaco va proposer 36 M€ (+5 M€ de bonus) pour le milieu du Sporting Portugal William Carvalho.

- Prêté à l'OM la saison passée, le milieu de l'AS Rome, William Vainqueur, serait d'accord pour revenir. Son salaire pose toujours problème...

- Après Amiens, le latéral droit du PSG, Alec Georgen, plaît aussi à Lens et Auxerre pour un prêt.

- Poussé dehors, le défenseur central de l'OM, Tomas Hubocan, plaît à Dijon.

- L'attaquant de Monaco Guido Carrillo plaît à un club allemand dont l'identité n'a pas filtré. Ce dernier propose un prêt, l'ASM n'acceptera qu'un transfert.

- Le milieu de Lyon Sergi Darder pourrait rejoindre l'Espanyol Barcelone en prêt.

- Le milieu de Stoke City, Giannelli Imbula, est proche de Toulouse pour un prêt.

- Saint-Etienne songe à l'attaquant de Stoke City, Bojan Krkic.

- Bordeaux a abandonné la piste Luuk De Jong (PSV Eindhoven) et vise désormais Nicolas De Préville (Lille), dont le prix est fixé à 12,5 M€ (bonus compris). Les Girondins ont proposé 8 M€.

- Rennes est sur le point de signer l'attaquant de West Ham, Diafra Sakho, pour 9,7 M€ et le milieu offensif de Sunderland,Wahbi Khazri en prêt. Le milieu de Lyon, Jordan Ferri, est aussi ciblé.

- Nice tente le latéral gauche de Brescia, Racine Coly, mais le club italien veut le retenir.

- A un an du terme de son contrat au Genoa, l'ailier Serge Gakpé a résilié et va s'engager à Amiens.

- Hambourg a formulé une offre de 5 M€ pour le latéral gauche de Montpellier, Jérôme Roussillon. Une proposition repoussée par le MHSC, pas vendeur. A l'étranger - Le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho pourrait rejoindre le Barça pour 160 M€.

- Arsenal a refusé une offre de 54 M€ de Manchester City pour son ailier Alexis Sanchez.

- Le Real Madrid a repoussé une offre de 55 M€ de Manchester United cet été pour son attaquant Marco Asensio.

- Alors qu'il devait rejoindre Chelsea pour 38 M€, Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) a finalement refusé.

- L'attaquant de Swansea, Fernando Llorente, est attendu à Chelsea pour 15 M€.

- Chelsea pourrait proposer 50 M€ à Leicester pour son ailier Riyad Mahrez. Manchester United est aussi sur les rangs.

- Everton a repoussé une offre de 27 M€ de Chelsea pour son milieu offensif Ross Barkley.

- Le latéral droit Douglas va être prêté par le Barça au Benfica Lisbonne avec une option d'achat obligatoire.

- Leicester songe au défenseur central de Liverpool, Mamadou Sakho. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





