PSG : Aurier et Krychowiak, départs imminents !

Le Paris Saint-Germain s'apprête à céder Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak dans les prochaines heures. La situation s'est débloquée pour le défenseur ivoirien, tandis que le milieu polonais a annoncé son départ.

Aurier va quitter le PSG pour Tottenham

Le Paris Saint-Germain va enfin voir partir deux éléments annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines. Alors qu'il a besoin de dégraisser pour équilibrer ses comptes et réduire sa masse salariale, le club de la capitale va céder Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak dans les prochaines heures.

Aurier a reçu son visa

Pour Aurier, la situation devenait de plus en plus préoccupante à l'approche de la fermeture du mercato estival, jeudi à minuit. Sur le départ, le latéral droit était attendu à Tottenham dans le cadre d'un transfert estimé à 25 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Le défenseur de 24 ans s'était déjà mis d'accord avec le club londonien sur un contrat de cinq ans. Problème, l'Ivoirien attendait toujours mardi son visa d'entrée et de travail pour le Royaume-Uni.

En cause, une condamnation à deux mois de prison ferme à la suite d'une altercation avec un policier en mai 2016 qui lui empêchait d'obtenir le fameux document. Mais la situation s'est débloquée ce mercredi, annoncent les médias L'Equipe et Le Parisien, puisque Aurier a obtenu le précieux sésame. Plus rien ne l'empêche désormais de signer son contrat avec Tottenham. Il y remplacera Kyle Walker, parti à Manchester City cet été.

Krychowiak en route aussi pour l'Angleterre

Un autre départ sera réglé dans les heures à venir : celui de Grzegorz Krychowiak. Poussé dehors après une saison catastrophique à Paris, où il n'est jamais entré dans les plans d'Unai Emery, le milieu de terrain de 27 ans a laissé entendre que son départ était imminent sur les réseaux sociaux. «Back in the game» , a posté l'international polonais sur son compte Twitter.

L'ancien Rémois doit a priori rejoindre l'Angleterre pour s'engager avec West Bromwich Albion, actuel 5e de Premier League, pour un prêt d'une saison. Le club anglais prendrait en charge l'intégralité de son salaire estimé à 510 000 euros par mois. Si le PSG ne touche pas dans l'immédiat une indemnité de transfert pour un joueur recruté 30 millions d'euros il y a un an, il économise au moins un salaire important.

