OM : l'enveloppe de 200 M€, le buteur, l'épisode Jovetic... La mise au point du président Eyraud Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 30/08/2017 à 13h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En marge de la présentation d'Aymen Abdennour ce mercredi, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a répondu à de nombreuses questions concernant le mercato olympien. Eyraud était présent face à la presse ce mercredi A Marseille, une partie des supporters gronde. Pour eux, le recrutement effectué jusqu'à présent par l'OM cet été ne correspond pas aux attentes suscitées par le fameux «OM Champions Project» . Le club phocéen aurait-il finalement moins de moyens que prévu alors qu'il peine à conclure plusieurs dossiers ? En marge de la présentation d'Aymen Abdennour ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud a tenu à défendre le projet. L'investissement sur les mercatos «Depuis le début, on a dit que l'on dépenserait 200 millions d'euros sur 4 ans. Entretemps, il y a des joueurs qui ont eu 18 ans qu'on achète pour 180 millions d'euros (Mbappé au PSG, ndlr). C'est sûr, c'est difficile de lutter contre la nouvelle réalité du foot européen» , a d'abord précisé le président de l'OM. «200 millions, on nous le reproche souvent. C'était un moyen de fixer les attentes. On a voulu fixer des objectifs élevés car nous considérons que c'est le meilleur moyen pour arriver le plus haut possible.» Si certains considèrent Marseille finalement assez frileux sur le marché des transferts, Eyraud a tenu à rappeler la réalité des chiffres. «On a investi 103 millions en deux mercatos, rappelle le boss olympien. Avec l'investissement qu'on a fait, on est dans le top 3 du foot français. J'aimerais qu'on s'en rende compte, notamment en se rappelant dans quel état était le club il y a 12 mois. L'actionnaire met de l'argent de sa poche, on a zéro dette, cela mérite plus de reconnaissance.» Le dossier de l'attaquant Mais l'attente des supporters marseillais est grande et ils attendent d'ailleurs toujours le fameux «grand attaquant» . «Rudi, Andoni et moi-même, on valide le fait qu'un attaquant rejoigne l'OM et on pense aussi que cette arrivée ne doit pas se faire dans des conditions irréalistes et injustifiées. On veut recruter un second attaquant qui correspond pleinement à tous les critères. Rendez-vous demain à minuit pour voir ce qu'on a réalisé ou pas» , a précisé Eyraud. Si Eyraud a refusé d'évoquer les cibles «sur la place publique» , les noms de Vincent Aboubakar (FC Porto), Islam Slimani (Leicester), Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) et Kostas Mitroglou (Benfica) reviennent avec insistance ces derniers jours. Mais certaines de ces pistes semblent plus chaudes que d'autres (lire ici). Les raisons de l'échec Jovetic Une chose est sûre, ce ne sera pas Stevan Jovetic, longtemps annoncé à Marseille et finalement parti à l'AS Monaco. Pourtant, l'attaquant monténégrin était séduit par le projet proposé par l'OM. Mais un détail a fait pencher la balance en faveur de l'ASM : la Ligue des Champions. Le président marseillais a expliqué cet échec, revenant au passage sur la rumeur farfelue sortie en Angleterre selon laquelle il n'avait pas reconnu le joueur dans l'hélicoptère l'emmenant à Monaco pour le match de dimanche dernier (1-6). «Quand on s'intéresse à un joueur, on visualise ce à quoi il ressemble. Donc j'ai reconnu Jovetic. J'ai envoyé tout de suite un SMS à Andoni pour lui dire : "Tu sais pas la meilleure, je suis dans le même hélicoptère que Jovetic." Je suis allé voir Jovetic en lui disant : "Tu vas à Monaco ?" On a eu une discussion très bonne avec lui. Il a apprécié le projet mais le critère Ligue des Champions a été plus important pour lui» , a expliqué Eyraud. Sans C1 et avec des moyens plus limités que le PSG et Monaco, l'OM doit trouver les bons arguments pour séduire des joueurs de renom. Pour le moment, c'est compliqué... Que vous inspirent les propos d'Eyraud ? Comment jugez-vous le mercato de l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





