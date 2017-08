OM : ça coince pour Dembélé et Slimani, une nouvelle piste au Portugal... Le point sur l'attaquant recherché

Toujours à la recherche d'un attaquant, l'Olympique de Marseille se heurte à des exigences financières trop élevées dans les dossiers Moussa Dembélé et Islam Slimani. Mais l'OM travaille sur d'autres pistes, dont celle menant à Kostas Mitroglou.

Mitroglou, l'attaquant tant attendu par l'OM ?

A moins de 48 heures de la fermeture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas trouvé l'attaquant tant recherché. Alors que l'OM a bouclé mardi soir l'arrivée en défense d'Aymen Abdennour, les dirigeants marseillais s'agitent en coulisses pour trouver la perle rare offensive avant jeudi minuit. Qui sera le fameux attaquant attendu depuis des mois ?

Dembélé et Slimani trop chers ?

A priori, il ne s'agira pas de Moussa Dembélé (21 ans) pour L'Equipe. D'après le quotidien sportif, l'OM a abandonné la piste du buteur du Celtic Glasgow en raison des 25 millions d'euros réclamés. Un montant jugé trop élevé pour les finances olympiennes. Cette piste est-elle définitivement enterrée ? D'après le journaliste espagnol Hugo Garcia Perez, qui avait notamment annoncé le retour de Dimitri Payet l'hiver dernier, Andoni Zubizarreta doit rencontrer Dembélé ce mercredi. Prudence donc...

Le journal annonce également que le dossier Islam Slimani (29 ans) semble être refermé. Le motif est le même puisque l'international algérien de Leicester coûte aussi 25 millions d'euros. Et son âge avancé ne semble pas convaincre l'OM de faire un effort financier. Concernant la piste Wilfried Bony (28 ans, Manchester City), elle n'est plus d'actualité. Contrairement à celle menant à Divock Origi (22 ans). Un prêt ou un transfert de l'attaquant de Liverpool n'est pas à écarter.

L'OM discute pour Aboubakar et... Mitroglou

Cependant, deux autres pistes paraissent plus chaudes. La première, comme nous vous l'évoquions mardi, mène à Vincent Aboubakar (25 ans). Le joueur du FC Porto souhaiterait venir et l'OM négocie son prix estimé à 20 millions d'euros. Une offre de 15 millions d'euros a déjà été formulée. Si son entraîneur Sergio Conceiçao souhaite le garder, ses dirigeants ont besoin de vendre pour respecter le fair-play financier. A un an du terme de son contrat, le Camerounais est un candidat au départ.

La seconde est nouvelle et mène du côté du Portugal. Selon O Jogo, l'OM est disposé à débourser 20 millions d'euros (15 M€ immédiatement + 5 M€ de bonus) pour l'international grec du Benfica Lisbonne, Kostas Mitroglou (29 ans). Barré par la concurrence d'Haris Seferovic, l'ancien joueur de l'Olympiakos ne joue pas en ce début de saison et serait tenté par l'aventure marseillaise. L'OM lui proposerait un salaire annuel net de 2,5 millions d'euros, soit plus que ce qu'il perçoit actuellement (1,7 M€ annuels).

Un critère financier qui aurait définitivement convaincu un joueur aux statistiques plutôt flatteuses. La saison passée, Mitroglou a inscrit 27 buts (dont 16 en championnat) en 43 matchs toutes compétitions confondues avec les Aigles. C'est mieux que lors de la saison 2015-2016 (24 buts en 45 matchs) ainsi que lors de son exercice 2014-2015 à l'Olympiakos (19 buts en 34 matchs). Une piste donc intéressante, surtout que le Grec est habitué aux joutes européennes.

Selon vous, quelle serait la meilleure option pour l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...